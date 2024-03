Nintendo of America подал в суд на компанию Tropic Haze, разработчика эмулятора Yuzu Switch. Nintendo обвиняет компанию в незаконном обходе шифрования и способствовании пиратству. Они требуют возмещения ущерба и закрытия эмулятора.

Один из адвокатов отмечает, что Nintendo сосредоточена на том, был ли эмулятор создан для нарушения контроля Nintendo над своими играми. Он утверждает, что у Nintendo есть шанс выиграть, так как суд будет рассматривать эффективность мер и способ создания эмулятора.

В иске утверждается, что Yuzu Switch сыграл большую роль в незаконной продаже игры "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" и увеличении финансирования Yuzu на Patreon. Nintendo утверждает, что эмулятор способен обойти шифрование консоли Switch и предназначен для взлома программного обеспечения. Nintendo известна своими судебными процессами и яростной защитой своей интеллектуальной собственности.