Обвязочная машинка

Цена $233

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Устройство предназначено для натяжения и скрепления прочных упаковочных полипропиленовых стреппинг-лент без расходования дополнительных материалов. Аппарат сваривает ленты путем трения, фрикционная запайка и обрезка происходят автоматически.

Угловая шлифовальная машинка

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Цена $53

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Электроинструмент имеет посадочный патрон для сменных дисков. Позволяет отрезать, шлифовать, зачищать и полировать различные поверхности и материалы. Работает автономно от батареи на 21 вольт. Зарядка аккумулятора составляет около 1,5 часов через адаптер питания 220 вольт. Скорость вращения достигает 9000 об/мин.

Крутой мультиметр

Цена $9

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Мультиметр на популярном чипе DTM0660. Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, скважности, температуры. Имеет большой дисплей с подсветкой.

Робот для мойки окон

Цена $84

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Робот отлично держится на вертикальной поверхности с помощью мощного вакуумного насоса. У него имеется 2 вращающихся колеса, покрытых салфетками из микрофибры, которые безупречно очищают поверхность от пыли и грязи.

Микроскоп

Цена $83

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Цифровой паяльный микроскоп Andonstar для ремонта телефонов и часов. Этот микроскоп имеет записи видео и фото. Вы можете сохранять изображения и видео с помощью карты micro sd. Коэффициент увеличения составляет 500X.

Лазерный дальномер Lomvum

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Современный лазерный дальномер, который рассчитывает расстояние от 5 сантиметров до 100 метров, в зависимости от комплектации. Также прибор может рассчитать объем и площадь помещения, погрешность всего 2 мм.

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