Изображение: ru.kinorium.comДля начала, стоит вообще рассказать, что пошло не так в «далекой-далекой галактике, где некогда бушевали звездные войны».

После первых шести частей (которые сильно раскиданы по времени и сняты не по порядку), настало время, когда продюсеров обуяла непомерная жадность. Самая эпическая космическая сага подошла к своему завершению, но ведь можно было заработать столько бабла… Такое упустить они не могли. Поэтому стали экстренно доставать уже использованные пакетики чая из мусорки и заливать кипятком повторно. Не сказать, что «гении» из «Дома мыши» были первыми на этом поприще, но такой масштаб вакханалии, точно был впервые.

Особо над сюжетами никто не задумывался, они во многом повторяли первые части. Был мальчик джедай, стала одаренная девочка джедай. Дроида-стиралку заменили на футбольный мяч. Ну и по мелочи там. И люди схавали! Конвейер был налажен и «процесс пошел». Да, популярность стала падать стремительно, но, вероятно, шекелей все же хватала на корм. Но и этого было мало: вселенную «Звездных войн» нужно было срочно расширять.

реклама





Чего только не наснимали, включая анимационные сериалы! Что-то вышло лучше, что-то – отвратительно. Но остановиться уже не могли. Пересказали истории практически всех важных персонажей и взялись уже за проходных. Так появился сериал «Мандалорец».

Сам по себе первый сезон был неплох. Но вот зачем он снят вообще? Я без понятия. Ну, ладно, рассказали нам подробно за лор мандалорцев. И на этом можно было поставить точку. Но в этот же момент создателю сериала пришла «гениальная идея» привнести в сериал молодого аналога Йоды. И вот тут лично мне непонятно: зачем? С одной стороны, сам персонаж малыша Грогу был миленьким и уж точно подстегнул интерес. Но что же дальше?

По-хорошему, мандалорец должен был отдать его джедаям и пусть дальше с ним мучаются. Но так делать не стали, хотя перспектива их отношений весьма туманно вырисовывалась. Ведь эти «зеленые человечки» живут чертовски долго. И малыш Грогу станет условным школьником намного позже смерти мандалорца. Так к чему тянуть этот бесперспективный сюжет? Может и была мысль на сей счет, но ее пока не реализовали. Зато дела у сериала, по слухам, пошли не очень. В то же время, уже давно не снимали фильмы по вселенной. Может эти два фактора и повлияли на возникновение фильма «Мандалорец и Грогу».

Изображение: ru.kinorium.comПосле такого длинного вступления – немного о самом фильме. Он мне не понравился. Ну, скажем, вышел на три с минусом. Проблема в том, что он глубоко вторичен. Мандалорцы, сильно не влияли на ход основных событий во вселенной. Клонов в расчет не берем, это все же клоны. Да, мандалорцы это крутые воины. Но в этом и кроется одна проблема. Глядя, как один Педро Паскаль выносит толпы врагов, начинаешь сильно сомневаться в исключительных способностях самих джедаев.

Изображение: ru.kinorium.comК чему все эти ваши световые мечи и Сила, если достаточно «спартанского воспитания» и уникальной брони? Создатели фильма в очередной раз унизили джедаев. Ну так выходит. Выглядит это явным перебором. Но это еще не все. Во второй половине фильма инициативу перехватил сам Грогу! И это уже переводит фильм в разряд детских. Или «семейных», что одно и тоже.

Изображение: ru.kinorium.comПричем нельзя отвертеться от факта, что малыш по необходимости становится совсем «взрослым» и рассудительным. Это также выглядит слишком натянутым на пресловутый глобус. Не добавляет фильму очков и персонаж Ротта Хатта, который является прямым наследником Джаббы Хатта. Он вообще выпадает из первоначальной концепции вселенной. Ротта не хочет быть главой контрабандистов, он хороший. Настоящий положительный «бодипозитивный» персонаж (посмотрите фильм, поймете).

Изображение: ru.kinorium.com

реклама





Но самый главный минус: фильм не имеет нормального начала и вменяемого конца. Он напоминает просто серию из самого сериала, которую растянули до хронометража полноценного фильма. Тот человек, который не смотрит сериалы в принципе, вообще ничего не поймет. К чему тут Йода в молодости? Кто такой мандалорец и почему он так крут? Вопросов будет масса. Без ответов.

Вот эти все факты и сделали для меня лично фильм бесполезным. Именно это слово лучше всего определяет его позиционирование во вселенной «Звездных войн». Мандалорец не заслуживает такого внимания. Грогу, как отдельный персонаж, мне не видится перспективным. Ведь когда он станет взрослым, в мире не останется вообще никого из прошлого! Хотя, развивать сюжет на пустом месте – любимая затея «Дома мыши».

Вот таким вышел «Мандалорец и Грогу». Проходным, без особых перспектив продолжения. Местами излишне детский. Он не ужасен, как сериал «Аколит», но и смотреть его вовсе не обязательно.