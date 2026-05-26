Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной

Я посмотрел фильм "«Мандалорец и Грогу». И остался им недоволен. Ибо факторов слишком много.
[ ] для раздела Блоги
реклама

Изображение: ru.kinorium.comДля начала, стоит вообще рассказать, что пошло не так в «далекой-далекой галактике, где некогда бушевали звездные войны».

После первых шести частей (которые сильно раскиданы по времени и сняты не по порядку), настало время, когда продюсеров обуяла непомерная жадность. Самая эпическая космическая сага подошла к своему завершению, но ведь можно было заработать столько бабла… Такое упустить они не могли. Поэтому стали экстренно доставать уже использованные пакетики чая из мусорки и заливать кипятком повторно. Не сказать, что «гении» из «Дома мыши» были первыми на этом поприще, но такой масштаб вакханалии, точно был впервые.

Особо над сюжетами никто не задумывался, они во многом повторяли первые части. Был мальчик джедай, стала одаренная девочка джедай. Дроида-стиралку заменили на футбольный мяч. Ну и по мелочи там. И люди схавали! Конвейер был налажен и «процесс пошел». Да, популярность стала падать стремительно, но, вероятно, шекелей все же хватала на корм. Но и этого было мало: вселенную «Звездных войн» нужно было срочно расширять.

реклама



Чего только не наснимали, включая анимационные сериалы! Что-то вышло лучше, что-то – отвратительно. Но остановиться уже не могли. Пересказали истории практически всех важных персонажей и взялись уже за проходных. Так появился сериал «Мандалорец».

Сам по себе первый сезон был неплох. Но вот зачем он снят вообще? Я без понятия. Ну, ладно, рассказали нам подробно за лор мандалорцев. И на этом можно было поставить точку. Но в этот же момент создателю сериала пришла «гениальная идея» привнести в сериал молодого аналога Йоды. И вот тут лично мне непонятно: зачем? С одной стороны, сам персонаж малыша Грогу был миленьким и уж точно подстегнул интерес. Но что же дальше?

По-хорошему, мандалорец должен был отдать его джедаям и пусть дальше с ним мучаются. Но так делать не стали, хотя перспектива их отношений весьма туманно вырисовывалась. Ведь эти «зеленые человечки» живут чертовски долго. И малыш Грогу станет условным школьником намного позже смерти мандалорца. Так к чему тянуть этот бесперспективный сюжет? Может и была мысль на сей счет, но ее пока не реализовали. Зато дела у сериала, по слухам, пошли не очень. В то же время, уже давно не снимали фильмы по вселенной. Может эти два фактора и повлияли на возникновение фильма «Мандалорец и Грогу».

Изображение: ru.kinorium.comПосле такого длинного вступления – немного о самом фильме. Он мне не понравился. Ну, скажем, вышел на три с минусом. Проблема в том, что он глубоко вторичен. Мандалорцы, сильно не влияли на ход основных событий во вселенной. Клонов в расчет не берем, это все же клоны. Да, мандалорцы это крутые воины. Но в этом и кроется одна проблема. Глядя, как один Педро Паскаль выносит толпы врагов, начинаешь сильно сомневаться в исключительных способностях самих джедаев.

Изображение: ru.kinorium.comК чему все эти ваши световые мечи и Сила, если достаточно «спартанского воспитания» и уникальной брони? Создатели фильма в очередной раз унизили джедаев. Ну так выходит. Выглядит это явным перебором. Но это еще не все. Во второй половине фильма инициативу перехватил сам Грогу! И это уже переводит фильм в разряд детских. Или «семейных», что одно и тоже.

Изображение: ru.kinorium.comПричем нельзя отвертеться от факта, что малыш по необходимости становится совсем «взрослым» и рассудительным. Это также выглядит слишком натянутым на пресловутый глобус. Не добавляет фильму очков и персонаж Ротта Хатта, который является прямым наследником Джаббы Хатта. Он вообще выпадает из первоначальной концепции вселенной. Ротта не хочет быть главой контрабандистов, он хороший. Настоящий положительный «бодипозитивный» персонаж (посмотрите фильм, поймете).

Изображение: ru.kinorium.com

реклама



Но самый главный минус: фильм не имеет нормального начала и вменяемого конца. Он напоминает просто серию из самого сериала, которую растянули до хронометража полноценного фильма. Тот человек, который не смотрит сериалы в принципе, вообще ничего не поймет. К чему тут Йода в молодости? Кто такой мандалорец и почему он так крут? Вопросов будет масса. Без ответов.

Вот эти все факты и сделали для меня лично фильм бесполезным. Именно это слово лучше всего определяет его позиционирование во вселенной «Звездных войн». Мандалорец не заслуживает такого внимания. Грогу, как отдельный персонаж, мне не видится перспективным. Ведь когда он станет взрослым, в мире не останется вообще никого из прошлого! Хотя, развивать сюжет на пустом месте – любимая затея «Дома мыши».

Вот таким вышел «Мандалорец и Грогу». Проходным, без особых перспектив продолжения. Местами излишне детский. Он не ужасен, как сериал «Аколит», но и смотреть его вовсе не обязательно.

Добавить в закладки

Теги

мандалорец и грогу
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
В США 12 млн коллекционных авто бэби-бумеров на $570 млрд грозят наследникам тяжбами за имущество
Ядра AMD «Zen 7» будут использовать техпроцесс TSMC A14
Математическая модель предсказала сокращение населения Земли вдвое к 2064 году
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Процессоры Ryzen на базе Zen 7 «Grimlock Ridge» выйдут в 2028 году и получат до 448 МБ L3-кэша
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
Внедорожник TANK 300 стал доступен покупателям в Санкт-Петербурге
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter