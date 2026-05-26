Первая партия моделей T800 уже сошла с конвейера в районе Хунхуалин.

Китайская робототехническая компания ENGINEAI открыла в Шэньчжэне смарт-фабрику для серийного выпуска человекоподобных роботов. Завод занимает около 12 000 квадратных метров. Производственный процесс полностью интегрирован: от входного контроля качества и тестирования компонентов до сборки, испытаний, логистики и послепродажного обслуживания. Такая организация позволяет выпускать одного робота-гуманоида каждые 15 минут. Каждое устройство перед отправкой проходит 79 проверок качества и 46 симуляционных тестов. Испытания оценивают стабильность, долговечность и надёжность работы.

ENGINEAI была основана в октябре 2023 года и базируется в Шэньчжэне. Компания разрабатывает как универсальных интеллектуальных роботов, так и специализированные промышленные модели. В линейку входят: тяжёлый гуманоид T800, робот PM01, лёгкий робот-компаньон SA02 и четвероногий робот JS01. Открытие фабрики в Хунхуалине — важный этап для ENGINEAI. Компания заявила, что этот проект позволяет ей двигаться к объёму поставок до 10 000 единиц.

Производственная экспансия не ограничивается Шэньчжэнем. ENGINEAI планирует создать глобальную смарт-штаб-квартиру в Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Отдельная линия на 10 000 единиц уже строится на базе в научном парке Чжэнчжоу Юньчжи.

Расширению предшествовал инвестиционный раунд. В апреле компания завершила серию B, привлекла 200 миллионов долларов. После этого оценка ENGINEAI превысила 10 миллиардов юаней (около 1,4 миллиарда долларов). В компании назвали это финансирование важной вехой для развития производства, исследований и коммерческого использования гуманоидных роботов.