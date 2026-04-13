Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White

Перед нами блок питания мощностью 1000 Вт с резонансной полумостовой схемой (LLC) на базе контроллера EG6599S и пятилетней гарантией. Он демонстрирует хороший КПД на всём диапазоне мощности и при этом работает тише модели на 850 Вт.
Оглавление

Вступление

Блок питания играет важную роль в любой сборке. От него зависит, насколько хорошо и стабильно будет работать система, поэтому нет смысла на нём экономить. Не все понимают это и пытаются найти модель попроще с похожими параметрами. Чтобы покупателю было проще выбрать себе подходящую модель, давно были приняты сертификаты 80 Plus. Теперь при покупке БП пользователи стали обращать внимание на эти значки, а производители стали их лепить как попало; по сути, обычному покупателю приходится в это просто верить.

Есть такие ресурсы как Cybernetics.com, которые проводят независимое тестирование блоков питания и выдают свои собственные сертификаты в случае прохождения тестов. Тут появляется ещё один нюанс, который заключается в разнице электросетей. В мире существует два распространённых стандарта напряжения для бытовых электросетей: 115 В и 230 В. Фокус может заключаться в том, что блок питания в сети 115 В может соответствовать сертификату 80+ Gold, а в 230В – всего 80+ Bronze, и наоборот. Также у этих двух электростандартов разные показатели эффективности в различных режимах для достижения определённого сертификата. Всё это небольшие хитрости производителей, о которых обычный потребитель может не догадываться.

Не так давно я рассматривал два блока питания, выпускаемых под брендом Iron Pride – модели на 750 и 850 Вт. Они оказались очень схожи между собой, но разница между ними присутствовала. Например, модель на 750 Вт заметно тише и оснащена менее оборотистым вентилятором. Что касается нагрузки, то модель на 850 Вт выдержала видеокарту GeForce RTX 5090 в нагрузке, а вот с эффективностью всё было не всё так просто. Сейчас мы изучим ещё одну модель, но уже на 1000 Вт, и что-то мне подсказывает, что она схожа с младшими версиями своей платформой, а основное отличие заключается в элементной базе.

Данная модификация также доступна в двух цветовых решениях: чёрном и белом. Причём белая действительно белая, без всяких компромиссов. Печатная плата внутри по-прежнему тёмная, но все коннекторы и разъёмы белые. Серия Creator – на данный момент топовая в линейке и основной её особенностью является модульность блоков. Есть ещё линейка Thunder, но там блоки проще.

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал модель на 850 Вт в белом исполнении и здесь есть ряд сходств, включая цвет. Коробка не очень крупная, изначально она обтянута прозрачной плёнкой.

Фон упаковки преимущественно чёрный. Уже спереди заметно, что упаковка не универсальная, а изготовлена конкретно под эту модель в белой модификации на 1000 Вт. Это можно сразу же заметить по изображению устройства, которое находится спереди по центру. Сверху крупными буквами обозначен бренд – Iron Pride. На изображении устройства уже можно заметить наклейку сбоку, где указана линейка Creator и мощность – 1000 Вт. Ещё у данного бренда есть свой логотип в форме герба, но его можно встретить только на самом устройстве.

Спереди внизу расположена группа значков. Из них можно понять некоторую информацию. Например, нам сообщают о наличии DC-DC преобразователя, японских конденсаторов и о поддержке стандарта PCI 5.1/ATX3.1. Правее расположены два круглых жёлтых значка покрупнее. Один нам сообщает о пятилетней гарантии от производителя, а другой о совместном предприятии с HappyPC.

С обратной стороны информации немного больше. Сверху можно заметить наименование модели. Ниже есть два графика: на одном из них показана эффективность в зависимости от мощности, а на другом – уровень шума в зависимости от мощности. Рядом перечислены основные элементы защиты такие как: OVP, UVP, OPP, OLP, OCP, OTP и SPD. Тут же на русском языка приводится расшифровка этих аббревиатур.

Какой-то спецификации тут нет, а вместо этого внизу находятся схематичные изображения коннекторов, указано их количество и длина кабеля.

С одного бока есть стандартная таблица с характеристиками тока по линиям.

Внутри коробки находится каркас из вспененного полиэтилена, в который зажат сам блок питания, а рядом с ним образовано пространство, где в пакетах разложен комплект поставки. Сверху лежит чёрный конверт с золотистой печатью с обратной стороны. В нём находится благодарственное письмо, а на самом дне коробки можно ещё найти инструкцию на русском языке. Она же совмещена с гарантийным талоном.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой. Даже он тут белый.

Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Когда я их начал доставать из пакета, они мне показались лёгкими. Производитель сильно не скрывает, что в жилах преимущественно используется омеднённый алюминий. Оплётка жил и сами коннекторы тут также белые.

Какие кабели в комплекте у данной модели?

  • 20+4-pin (600 мм) x 1;
  • CPU 8-pin (4+4) (700 мм) x 2;
  • PCI-e 8-pin (6+2) (600 + 150 мм) x 2;
  • PCIe 5.1 (12V-2X6) 16 Pin (600 мм, 600 Вт) x 1;
  • SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) x 1;
  • Molex (500 мм) + Molex (150 мм) + Molex (150 мм) x 1.

Кабелей не очень много и это уже немного странно. Когда их было недостаточно на моделях 750 и 850 Вт, я думал, что вот на 1000 уже точно всё будет в полном объёме, но ошибся и тут такой же комплект, как у блока на 850 Вт. Поэтому в очередной раз сталкиваюсь с тем, что количество кабелей меньше количества разъёмов для их подключения. Это не такая большая проблема, если бы кабели продавались отдельно как аксессуар, но в свободной продаже я их не нашёл.

Дизайн и особенности

Этот блок также обтянут прозрачной плёнкой, как упаковка сверху. Выглядит он абсолютно аналогично белой модели на 850 Вт, которую я уже рассматривал. Как обычно, все основные отличия в основном находятся внутри. Даже их придётся искать с лупой.

Габариты блока составляют 150 х 140 х 86 мм, вес без кабелей около 1,235 кг, что всего на 20 г больше, чем у модели на 850 Вт. Кстати, комплект интерфейсных кабелей без силового весит всего 573 г.

Корпус стальной, толщина металла около 0.5 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в белый матовый цвет. На корпусе присутствуют несколько наклеек. Одна декоративная присутствует даже сбоку. На ней указано название устройство и номинальная мощность.

Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм с белой рамой и белой крыльчаткой. Он крепится при помощи четырёх саморезов. Здесь поддерживается режим работы, когда скорость вращения вентилятора зависит от нагрузки.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus Gold. Тут же присутствует ещё одна наклейка с штрих-кодом и серийным номером.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же расположен разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Они также белые. Также есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса. Переключателя режимов тут нет потому, что вентилятор работает постоянно со скоростью вращения, зависящей от нагрузки.

При минимальном значении она достаточно низкая и блок относительно тихий. Мне такой подход импонирует больше, чем режим с остановкой вентилятора. Там, где это возможно я всегда его принудительно включаю. Нагрузка на блок не постоянная и может появляться внезапно. Вентилятор просто не успеет так быстро включиться и выйти на номинальный режим работы. На минимальных же оборотах всё равно есть небольшой воздушный поток. Здесь уже блок питания сразу включается и вентилятор вращается со скоростью 900 об/мин.

С противоположной стороны от кнопки включения, находится панель с коннекторами. Они также выполнены из белого пластика.

Все они подписаны чёрным цветом на корпусе. Ещё тут получается такая ситуация, что разъёмов больше, чем кабелей. Возможно, это как-то связано с унификацией со старшими моделями.

После долгих поисков платформы удалось установить, что производителем является Lemon ET. Есть даже похожая модель IFORGAME Zhuque G1000Z. В остальном тут всё аналогично модели на 850 Вт.

Соответственно, основные отличия будут не в платформе, а в используемых компонентах, что не удивительно. Тут мы также видим полумост с LLC-преобразователем и DC-DC конвертером линий 3.3В и 5В.

По элементной базе я уже тоже всё это где-то видел. Понятно, что местами она просто усилена более мощными компонентами. Также производитель заявляет о японских конденсаторах. Как и в модели на 850 Вт, здесь не только крупные ёмкости японские. Это относится и к вспомогательным. Все они преимущественно компании Nippon Chemi-Con.

Блок не очень тяжёлый, но при этом тут есть вертикальные платы и один длинный радиатор.

Понятно, что вес не является гарантией высокого качества или невероятной мощности, но это косвенные признаки качественного блока питания. Многие уделяют этому внимание, хотя на надёжности это никак не отражается.

Фильтрация начинается прямо на входе. Здесь мы видим интересную конструкцию, где вместо привычного бардака всё аккуратно распаяно на вертикальной печатной плате. Смотрится действительно красиво, но вот по надёжности есть опасения, что толстые медные провода будут надёжнее дорожек на текстолите.

На этой же печатной плате можно найти фильтрующие конденсаторы: два конденсатора Y, два конденсатора X. Две фильтрующие катушки распаяны уже на основной плате.

После фильтрации идёт два мостовых выпрямителя GBU1510 (15А, 1000В). Они находятся на том самом длинном радиаторе, где далее можно найти элементы системы APFC.

Ближе к краю находятся две крупные ёмкости 400 В/390 мкФ производства компании Nippon Chemi-Con. Активными компонентами PFС являются два мосфета CWS55R140AF и один диод C6D08065A. Даже тут всё как у 850 Вт модели, включая APFC контроллер SC3654.

Тут можно заметить, что компоненты немного отличаются от тех, что были в образце, рассматриваемом на cybernetics. Это не моя ошибка, я специально всё проверил и это показывает нам, что в различных партиях могут использоваться какие-то аналогичные заменители по элементной базе. Угадать это не представляется возможным.

Основную часть защиты берёт на себя контроллер EG6599S. Он включает встроенные механизмы защиты от перегрузки по току (OCP), пониженного напряжения и перегрева (OTP/OVP). Ещё два мосфета образуют синхронный полумостовой инверсионный каскад LLC по направлению к главному трансформатору. В качестве резонансного контроллера используется микросхема MK1620.

Шесть мосфетов RS40N150UG генерируют одну линию 12 В на другой стороне трансформатора. Они распаяны на ещё одной вертикальной плате и разделены на две группы по три штуки. Преобразователь DC-DC для линий напряжения 5 В и 3,3 В выполнен в виде отдельной платы, которая также установлена вертикально. Она абсолютно аналогична той, что устанавливалась даже на блок 750 Вт.

Поэтому, не открывая блока, а глядя только на одну таблицу напряжений, становится понятно, что линии 5 В; 3,3 В; - 12 В; 5 В (vsb) остаются без изменений.

Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм с белым корпусом и белой крыльчаткой. На информационной наклейке информации о нём немного, но известно, что у него гидродинамический подшипник. Его максимальная скорость вращения составляет 2000 об/мин, что опять таки аналогично модели 850 Вт.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio;
  • Накопитель: MSI Spatium M570Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: Iron Pride Creator 1000W White, 1000 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 850 Вт, для чего пришлось немного разогнать процессор. Я не стал записывать отдельное видео для модели на 1000 Вт потому, что разница в устройстве невелика и поведение блока в нагрузке совпадает. Если уж блок на 850 Вт «вывозит» эту сборку, то на 1000 Вт явно с этим тоже справится.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 18 таких ламп, которые в совокупности потребляют 990 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
Скорость вращения крыльчатки вентиляторов
Уровень шума
Тепловизор показывает, что в нагрузке блок питания греется умеренно. Температуры отдельных компонентов доходят до 53°C.

Шум от вентилятора становится заметен при потреблении около 500 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности отчётливо заметен. На расстоянии 1 м шум достигает около 42 дБ. Тихого режима нет, на старте вентилятор раскручивается до 900 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 29.5 дБ.

Как ни странно, кабели заметно не нагревались, даже 12VHPWR (12V-2x6). После продолжительной нагрузки заметно прогрелись до 44°C только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. Температуры остальных кабелей и разъемов оставались в пределах обычного рабочего диапазона.

Заключение

Iron Pride Creator 1000W White – это достойный внимания блок питания, выполненный в белой расцветке, и он действительно белый до самых мелочей (даже шляпки крепёжных винтов выкрашены белой краской). БП уверенно справляется с максимальной нагрузкой. Как ни странно, он оказался тише своего собрата на 850 Вт, хотя тут используется аналогичный вентилятор. Возможно, всё дело как раз в немного иной элементной базе, что позволило изменить алгоритмы работы ШИМ-контроллера вентилятора.

В остальном схема полностью аналогична моделям 750 Вт и 850 Вт, но отличия не очевидны и касаются элементной базы. При этом также используется резонансная полумостовая схема (LLC) на базе контроллера EG6599S. Платформу представляет OEM производитель Lemon ET. Всё выполнено качественно и аккуратно. В очередной раз я заметил достаточно необычное решение непосредственно на входе, где вертикально смонтирована печатная плата и к ней аккуратно припаян разъём питания, выключатель и конденсаторы. Обычно в этом месте просто клубок из всего этого. Не могу сказать, насколько удачно это решение, ведь толстые медные кабели могут оказаться надёжнее дорожек на текстолите.

Общая схема неплохая, максимальную нагрузку она выдерживает, но для мощных видеокарт уровня GeForce RTX 5090 я бы искал блоки помощнее. Хотя по итогам тестов видно, что с заявленной нагрузкой БП справляется и сертификацию Cybernetics прошёл. Упаковка отличная, провода средние по длине, комплект очень хороший и сам блок полностью белый, кроме печатной платы внутри и компонентов, расположенных на ней. Конверт с благодарственным письмом чёрный, специальные гребёнки для ровной укладки кабелей – прозрачные. Присутствуют белые стяжки, винты крепления с белыми шляпками и инструкция на русском языке. Сами интерфейсные кабели также белые и лёгкие. Это значит, что при их изготовлении используется омеднённый кабель или сечение проводников не очень большое. Кабель с коннекторами 12V-2x6 вопросов не оставляет.

КПД блока Iron Pride Creator 1000W White хороший на всём диапазоне мощности. Особого нагрева заметить не удалось, поскольку вентилятор работает постоянно. Гарантия на этот блок питания составляет 5 лет, о чём производитель сообщает прямо на упаковке. Некоторые производители предлагают 10 лет гарантии и лучшую эффективность по более высокой цене. Тут пользователь сам должен решить, что ему нужно и готов ли он на этом сэкономить.

Андрей Понкратов aka wildchaser

