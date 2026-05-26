Американские палеонтологи идентифицировали новый вид морской рептилии Tylosaurus rex (T. rex), обитавшей в океанах в эпоху динозавров. Исследование опубликовано в Bulletin of the American Museum of Natural History.

Новый вид получил название Tylosaurus rex (T. rex), что означает «король тилозавров». Хищник относится к мозазаврам — группе крупных морских ящеров. Длина обнаруженного экземпляра достигает 13 метров, что примерно вдвое превышает длину самой крупной большой белой акулы. Возраст окаменелостей — 80 миллионов лет. Все они найдены на севере Техаса, в породах, сформировавшихся на месте мелководного моря, покрывавшего тогда значительную часть центральной Северной Америки.

Автор исследования Амелия Цитлоу (Американский музей естественной истории) обратила внимание на ископаемое из музейной коллекции, которое ранее ошибочно причисляли к виду Tylosaurus proriger. Сравнив образец с типовым экземпляром T. proriger из Гарварда, учёные пришли к выводу, что находка, а также более десятка аналогичных образцов, принадлежат к новому виду.

Отличительными чертами T. rex являются крупные размеры и мелкозазубренные зубы — необычная характеристика среди мозазавров. Большинство известных останков T. proriger происходят из Канзаса и имеют возраст около 84 миллионов лет. Техасские образцы примерно на 4 миллиона лет моложе.

Голотипом вида стал гигантский экземпляр, выставленный в Перотском музее природы и науки в Далласе. Он был обнаружен ещё в 1979 году. Помимо впечатляющей длины, T. rex обладал мощными челюстными и шейными мышцами, что делало его очень сильным хищником.

Как отметил соавтор исследования Рон Тикоски, новый вид выглядит более агрессивным, чем другие мозазавры. В ходе изучения ископаемых из Техаса обнаружены следы внутривидового насилия. Один из образцов, известный как «Чёрный рыцарь», имеет повреждённую морду и сломанную нижнюю челюсть. Исследователи полагают, что такие травмы мог нанести только другой представитель того же вида. Ряд известных ранее мозазавров, причислявшихся к T. proriger, отныне классифицируются как T. rex. Среди них — крупный экземпляр «Бункер» 1911 года в Университете Канзаса и скелет «Софи» в Йельском музее.



