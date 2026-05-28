Новая работа режиссёра посвящена контакту человечества с внеземной цивилизацией. Главные роли исполнили Эмили Блант (Emily Blunt), Джош О’Коннор (Josh O'Connor), Колин Фёрт (Colin Firth), Колман Доминго (Colman Domingo) и Ив Хьюсон (Eve Hewson). Музыку к фильму написал Джон Уильямс (John Williams).
Обозреватель IndieWire Джим Хемфилл назвал картину одной из самых сильных работ режиссёра за последние годы, отметив сочетание масштаба приключенческого кино с глубокой эмоциональной историей. Критик Тесса Смит написала, что фильм удерживает внимание до самого финала, объединяя элементы фантастики, мистики и триллера.
Изображение: Universal Pictures
Особое внимание рецензентов уделено игре Эмили Блант. Представитель Collider Стивен Вайнтрауб назвал роль «одной из лучших в ее карьере». Журналисты Gizmodo и The Wrap также высоко оценили актерскую работу, отдельно отметив эмоциональность персонажа и напряженную атмосферу картины.
По сюжету человечество сталкивается с доказательством существования инопланетной жизни. Официальное описание фильма задает вопрос о том, как люди отреагируют на подобное открытие.
Премьера фильма состоится в кинотеатрах 12 июня.