При выборе телевизора одним из ключевых параметров является его диагональ, поэтому рассмотрим подборку телевизоров диагональю 55 дюймов, актуальных в 2026 году для разных нужд и под разный бюджет. Напротив названия модели будут указаны доступные для неё диагонали экранов.

Источник: tcl.comЦена: от 84 999 рублей

Универсальное решение для дома и дачи. Качественная матрица, большой выбор диагоналей, что делает его удобным для комнат любой площади. Шикарный звук от одной из лучших аудиосистем на рынке Audio by Bang & Olufsen. Процессор TSR AiPQ — это фирменный интеллектуальный чип (TCL Super Resolution AI). Он отвечает за аппаратную обработку изображения и звука в реальном времени с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Технологии Mini LED преобразует обычные локальные затемнения в точные зоны, обеспечивая высокое качество картинки при отображении блестящих бликов и глубоких теней. Используется экран нового поколения с фильтром UltraColor, увеличивающим цветовой охват на 33% по сравнению с цветовыми фильтрами прошлого поколения.

Технология Super QLED с улучшенной светодиодной подсветкой и усиленным слоем квантовых точек увеличивает пиковую яркость, улучшает контрастность и улучшает цветопередачу. Super QLED на 69% повышает точность цветовых точек в тестах на соответствие цветовой гамме. Телевизор обеспечивает пиковую яркость до 3000 нит и цветовой охват до 100% BT.2020, что позволяет передавать широкий спектр оттенков и сохранять высокую детализацию как в самых ярких, так и в самых тёмных сценах.

В телевизорах SQD-Mini LED соседние зоны излучают белый свет без взаимных помех, что устраняет цветовые перекрестные искажения. В тандеме с технологией управления подсветкой это ощутимо снижает смещение цвета и ореолы, повышая насыщенность и точность цветов. Также важны зоны локального затемнения, чем их больше, тем выше контрастность. Ещё преимуществом Mini LED является более высокая пиковая яркость. Чем она выше — тем лучше детализация как в светлых, так и в тёмных участках изображения.

Модель также предлагает: разрешение 4K Ultra, поддержку HDR стандартов, таких как Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG, нативную частоту обновления 144 Гц, ОС Google TV, голосовое управление. Подходит для любой семьи за счёт возможности создания профилей с персональными подборками и историями просмотров. Лидер по яркости и поддерживаемым форматам HDR.

Samsung QE55QN90DAUXRU (55 дюймов)

Источник: galaxystore.ru

Цена: от 79 990 рублей

Стильный дизайн, но модель менее устойчива за счёт одной центральной опоры. У Samsung собственное производство матриц, поэтому приличные яркость, контрастность и реалистичность картинки, но в бюджетных моделях матрицы могут быть сторонних поставщиков.

Процессор NQ4 AI Gen2 улучшает изображение и масштабирует контент до 4K. Поддержка HDR10+ и квантового HDR+. Качественный звук с поддержкой Dolby Atmos. Есть Smart TV и операционная система Tizen. По сравнению с TCL C7L SQD-Mini LED поддерживается меньше форматов HDR.

Телевизор поддерживает технологии искусственного интеллекта (ИИ). Samsung активно внедряет элементы ИИ в качестве чат-бота и для масштабирования разрешения оригинальной картинки с минимальной потерей качества. Модель подойдет для больших комнат и домашних кинотеатров.

Xiaomi TV A Pro 55 (2026) (43, 50, 55, 65, 75 дюймов)

Источник: mi-life.ru

Цена: от 34 990 рублей

Xiaomi TV 55 A Pro 2026 — это бюджетный QLED-телевизор начального уровня. Тут нет зон локального затемнения и высокой яркости, а применяется обычная Direct LED-подсветка с квантовыми точками (QLED).

Серия предлагает 4K-разрешение, частоту обновления 60 Гц (с повышением до 120 Гц с технологией Game Boost), поддержку Dolby Vision и HDR10+, невысокую яркость.

Телевизоры этой линейки отличает стильный дизайн с ультратонкими рамками и металлической отделкой. Такие модели подойдут на дачу или для приёмных отделений частных клиник, где требуется большой экран за разумный бюджет. Для ежедневного просмотра видео, лучше подобрать более продвинутую модель.

Простая акустика без мощного баса (пара динамиков по 10 Вт), для комфортного просмотра фильмов рекомендуется саундбар. Есть поддержка технологий Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X. Платформа Google TV (Android TV) с интеграцией сервисов Google, Chromecast и большим выбором приложений. Проигрывает TCL C7L SQD-Mini LED по яркости, мощности звука и версии Bluetooth.

Источник: iffalcon.comЦена: от 49 999 рублей

Одна из самых доступных моделей в нашей подборке, предлагает базовый набор технологий и приличное качество картинки в 4K разрешении. Высокая яркость улучшает детализацию в тёмных сценах, а Mini LED подсветка существенно снижает частоту появления ореолов.

Матрица с частотой 144 Гц и Google TV. Технологии ИИ позволяют легко настроить изображение и звук под свой вкус. Данная модель подходит как для бюджетного домашнего кинотеатра (при добавлении акустики), так и для игрового центра (при подключении консоли, ПК или ноутбука). Проигрывает TCL C7L SQD-Mini LED по яркости, мощности звука, поддерживается меньше форматов HDR.

LG QNED evo AI QNED93A6A (55, 65, 75, 85 дюймов)

Источник: www.lg.com/ru

Цена: от 85 000 рублей

Модель от компании LG со стандартными для своего класса технологиями, хорошим качеством изображения и средней стоимостью. LG также имеют собственное производство матриц, как и Samsung, и используют решения других производителей для бюджетных моделей.

Есть технология Mini LED, звук динамически настраивается для лучшей слышимости диалогов. Функция на базе искусственного интеллекта (AI Picture Pro) масштабирует изображение. Экран имеет широкий спектр цветовой палитры. За свою цену достойной выбор. Проигрывает TCL C7L SQD-Mini LED по яркости, герцовке, версии Bluetooth, поддерживается меньше форматов HDR.

Терминология

Для лучшего понимания рассматриваемых технологий кратко рассмотрим основные из них.

Процессор TSR AiPQ — это фирменный интеллектуальный чип (TCL Super Resolution AI) от компании TCL. Он отвечает за аппаратную обработку изображения и звука в реальном времени с помощью алгоритмов ИИ.

Процессор оптимизирует картинку для достижения наилучшего качества, анализируя контент по нескольким ключевым направлениям:

Масштабирование (AI-мастер чёткости): Улучшает резкость, удаляет цифровые шумы и повышает разрешение низкокачественного видео (вплоть до 4K).

Контрастность (AI-мастер контрастности): Анализирует сцену и балансирует свет и тень, усиливая глубину чёрного цвета и делая светлые участки более выразительными.

Цветопередача (AI-мастер цвета): Насыщает цвета, делая оттенки кожи естественными и сохраняя правильный баланс в соответствии с оригинальным замыслом.

Динамика (AI-мастер движения): Распознаёт быстрые движения в кадре (например, в спортивных трансляциях) и повышает их плавность, предотвращая рывки и размытия.

Звук: Адаптирует звучание (корректирует диалоги и объёмные эффекты) в зависимости от того, что именно сейчас происходит на экране.

Super QLED (или Super Quantum-dot LED) — это продвинутая версия LCD-экранов со светодиодной подсветкой, усиленная слоем квантовых точек. Она увеличивает пиковую яркость, улучшает контрастность и обеспечивает сочную цветопередачу по сравнению со стандартными матрицами.

SQD-Mini LED — это передовая технология подсветки экранов, разработанная TCL. Аббревиатура расшифровывается как Super Quantum Dot Mini LED (суперквантовые точки и мини-светодиоды). Это позволяет объединить матрицу из микроскопических светодиодов с наночастицами квантовых точек нового поколения. Её преимущества:

Высокая яркость и контрастность: Локальное затемнение осуществляется тысячами крошечных зон, отображая глубокий чёрный и очень яркие светлые участки одновременно.

Чистые цвета: Усовершенствованные квантовые точки формируют более точный цветовой спектр по сравнению с обычными LED-экранами, расширяя цветовой охват до 100% стандарта BT.2020.

Chromecast — это технология компании Google. Устройства подключаются к телевизору и позволяют «транслировать» (стримить) видео, фото и музыку со смартфона, планшета или компьютера прямо на экран телевизора. Для использования технологии понадобится Wi-Fi сеть и установленное приложение Google Home.

Разрешение 4K Ultra — стандарт высокой четкости, составляющий 3840 × 2160 пикселей.

Поддержка стандартов HDR (High Dynamic Range) — это способность телевизора воспроизводить изображение с расширенным динамическим диапазоном. Простыми словами, технология делает цвета насыщеннее, а картинку — более контрастной и реалистичной, позволяя одновременно разглядеть детали как в очень ярких, так и в темных участках кадра.

Dolby Vision IQ — это усовершенствованная версия формата HDR, автоматически подстраивающая яркость, контрастность и цвета изображения на телевизоре под текущее освещение в комнате. Обычный Dolby Vision не имеет адаптации к свету, изображение всегда оптимизировано для идеальной темноты в комнате.

HDR10+ — это открытый формат расширенного динамического диапазона (HDR) для видео, созданный компаниями Samsung и Amazon Video. Он улучшает стандартный HDR10, делая цвета более реалистичными, а тёмные и светлые участки — детализированными, настраивая изображение индивидуально для каждой сцены. Если телевизор поддерживает оба формата, файл с дорожкой HDR10+ передает устройству не общие, а динамические метаданные (настройки для каждого кадра или сцены). Если устройство не поддерживает HDR10+, то вся «продвинутая» информация игнорируется, а видео транслируется в формате HDR10.

HLG (Hybrid Log-Gamma, гибридная логарифмическая гамма) — это один из форматов видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Разработан телекомпаниями BBC и NHK, применяется для создания реалистичных изображений. В отличие от других стандартов HDR, HLG использует единую кривую для распределения яркости и не требует специальных статических или динамических метаданных. Позволяет достоверно передавать детали в очень темных и в очень ярких участках кадра.

Нативная частота обновления 144 Гц — это реальная, «заводская» способность экрана обновлять изображение 144 раза в секунду. Картинка становится более гладкой и отзывчивой, чем при стандартных 60 Гц. Минимальная задержка ввода и чёткая прорисовка динамичных сцен (помогает в шутерах и гонках). Термин «нативная» означает, что это истинная характеристика матрицы, а не искусственно увеличенная (разогнанная) частота.

Google TV — современная программная оболочка от Google, созданная на базе операционной системы Android TV. Она объединяет фильмы и сериалы из всех подписок пользователя в единую удобную ленту, чтобы ему не приходилось переключаться между отдельными приложениями. На телевизорах с Google TV есть магазин Google Play, как и в классическом Android TV.

Ключевые особенности:

Умные рекомендации: На главном экране контент собирается под предпочтения пользователя из разных источников (Кинопоиск, YouTube, Netflix, Okko и др.).

Единый список просмотра (Watchlist): Понравившийся фильм можно добавить в избранное со смартфона или из поиска Google, он появится на экране телевизора.

Голосовой помощник: Встроенный Google Ассистент позволяет искать фильмы и управлять громкостью.

Профили: Можно создать отдельные аккаунты для каждого члена семьи. В каждом профиле будут персональные подборки и история просмотров. Удобно для разграничения детского и взрослого контента.

Смарт-телевизор (Smart TV) — это телевизор со встроенной операционной системой и доступом в интернет. Это симбиоз обычного ТВ и ПК: позволяет смотреть фильмы и сериалы через онлайн-кинотеатры, запускать приложения, играть в игры и пользоваться браузером без подключения дополнительных устройств.

Сводная таблица по рассмотренным моделям телевизоров диагональю 55 дюймов.

Выводы

Сейчас выбор телевизора стал сложной задачей, учитывая количество технологий, большинство из которых имеют несколько поколений со своими нюансами. В этой статье приводятся не только достойные модели телевизоров, но и рассматриваются используемые в них фишки. Мы постарались, чтобы красивые логотипы на коробке перестали быть для вас непонятными значками, а стали подсказкой возможностей той или иной модели.

Современные телевизоры большой диагонали подходят не только для комфортного просмотра видео, но и подключения консолей, игровых компьютеров и ноутбуков. А вот необходимость покупки ТВ-плееров и спутниковых тарелок уже пропала (при наличии интернета), поскольку их функционал собрал в себя Smart TV. Нативная частота обновления 144 Гц позволяет полноценно играть и снижает нагрузку на зрение. Теперь погружение в виртуальные миры стало более глубоким и безопасным. Уже не нужно рассматривать мелкие надписи на экране и сидеть перед телевизором, потому что длины провода джойстика не хватало для комфортной посадки.

Из нашей подборки лидером по большинству технологий оказался TCL C7L SQD-Mini LED. У него объёмный и качественный звук на 2.2 канала Audio by Bang & Olufsen, поддержка Dolby Atmos. Шикарный игровой функционал: HDMI 2.1, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium Pro. Полная готовность к играм на PS5 и Xbox. Есть Google TV, огромный выбор приложений, удобный поиск и голосовое управление. При этом он средний по стоимости. Это лишний раз доказывает, что хороший телевизор не обязательно должен быть самым дорогим.

На глубину погружения в сюжет фильма или игры влияет качество звука и его объёмность. У современных телевизоров он заметно прокачался, если так можно выразиться. А премиальные модели уже могут обходиться без подключения колонок.