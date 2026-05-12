Вступление

Я как-то упоминал, что ноутбуки с большим экраном берут не только геймеры, но и профессионалы для работы из-за видимой области экрана. Просто на большой поверхности можно разместить больше информации, чертежи становятся крупнее, они легче читаются, а также более комфортно открывать несколько окон.

Разумеется, к любому ноутбуку можно подключить внешний монитор, но это не всегда возможно. Например, нужно выехать на объект и вместе с заказчиком внести правки в эскиз. Также в большом корпусе можно разместить более крупную систему охлаждения, а значит, компоненты внутри не будут перегреваться и такое устройство может прослужить дольше. Особенно это касается моделей с высокопроизводительными графическими ускорителями, которые сегодня ещё используют для вычислений и работе с ИИ моделями. Ещё в большом корпусе можно разместить более удобную клавиатуру.

Конечно, есть и недостатки. Например, это размеры и вес, но для кого-то это не так важно, потому что ноутбук нужно всего лишь донести в сумке до автомобиля, кинуть его на сиденье и поехать в любом направлении. Когда-то такие ноутбуки создавались как замена настольному ПК и «железо» в них устанавливалось соответствующее, а аккумулятор играл роль ИБП, но сегодня времена изменились, аккумуляторы стали более ёмкими. Долго играть они не позволяют, но в офисных задачах зачастую можно проработать весь день.

Сейчас в моду входят устройства с соотношением сторон 16:10. Это опять же объясняется тем, что видимую область экрана можно сделать больше. Разрешение при этом увеличивается не так сильно и на производительность сильно не влияет. Если у экрана 16:9 оно составляет 2560 х 1440, то у 16:10 – это 2560 х 1600. Видимая область увеличивается по высоте и работать становится заметно удобнее, особенно если в приложении сверху и снизу есть меню или панель. Самое забавное, что для установки более крупной матрицы зачастую не нужно менять корпус. Уменьшается лишь рамка под ней, и видимая область становится больше. Поэтому модели ноутбуков с экранами 15.6 и 17.3” очень быстро переделали в 16 и 18”.

Сегодня мы изучим ещё одну крупную модель ноутбука. Это GIGABYTE GAMING A18 PRO, основанный на платформе Intel, а есть ещё модификация без приставки Pro – она на AMD.

Это производительный современный ноутбук, который выполнен в качестве замены стационарного ПК. Другими словами, он крупный и достаточно тяжёлый, чтобы таскать его каждый день под мышкой. Однако у таких моделей обычно хорошая система охлаждения и возможности расширения. Посмотрим, как обстоят дела на самом деле.

Технические характеристики

Модель GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J (DYJ) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core 7 240H Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x с частотой 5600 МГц Накопитель 2 x M.2 PCI-e x4 Gen4, штатно – 1 x 1 Тбайт Экран 18", 16:10 IPS-дисплей стандарта WQXGA (экранное разрешение 2560 x 1600), частота синхронизации 165 Гц, время отклика 3 мс, цветовой охват DCI-P3 100%, яркость 300 нит (типичное значение), технология MUX Switch Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2); Bluetooth v5.3 Аккумулятор 76 Вт*ч, 3 ячейки, литий-ионный Размеры 403.68 x 293.4 x 20~24.99 мм Масса 2.9 кг Цена ~250 000 рублей*

* Конечная стоимость зависит от магазина.

На стоимость устройства большое влияние оказывает используемый графический ускоритель. Если не нужен GeForce RTX 5080 Laptop, то можно взять аналогичную модель на RTX 5070 Ti Laptop и сэкономить примерно 50 000 рублей. С вариантами GPU всё понятно, а что с процессором? Я до этого не знал, что собой представляет Intel Core 7 240H, как и некоторые другие пользователи. На самом деле, это Raptor Lake (6P+4E), 10 ядер, 16 потоков, 45 Вт. По своим характеристикам он похож на перемаркированный Intel Core 7 13620H. Это единственный вариант среди других модификаций ноутбука.

Платформа эта хорошо известна пользователям, поэтому сюрпризов возникнуть не должно. Судя по типу памяти LPDDR5x, она распаяна непосредственно на материнской плате и увеличить её объём не получится. В этой модели производитель делал упор на уменьшенную толщину корпуса и вес. Соответственно, слоты памяти могли увеличить как то, так и другое.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке с ручкой. С одной стороны можно обнаружить наименование модели, а также слоган Game it all. В левом верхнем углу находится логотип производителя.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. На ней представлена краткая спецификация устройства. Тут перечислены основные компоненты, а также есть информация об объёме памяти.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа расположен крупный отсек, в котором размещается адаптер питания и сетевой кабель.

Сам ноутбук упакован в чёрный чехол из нетканого материала. Под ним находится ниша, где размещаются инструкции и наклейки.

В комплекте поставки находится один огромный блок питания на 20 В и 12 А, что обеспечивает 240 Вт. Это далеко не рекорд, но совсем недавно я тестировал зарядную станцию, где был стандарт PD 3.1 240W. Однако там конфигурация отличалась: 48 В и 5 А. К тому же здесь используется свой круглый проприетарный разъём для зарядки.

Внешний вид и корпус

Дизайн устройства почти классический, если бы не задняя часть, где немного выступает нижняя часть корпуса, а верхняя крышка там её не закрывает. Такой подход обусловлен размещением внутри более развитой системы охлаждения. Кроме того, производитель уделил особое внимание толщине ноутбука и инженерам пришлось это компенсировать. Соответственно, петли немного смещены вперёд, но это не мешает верхней крышке с экраном раскрываться на 180°.

В качестве материалов корпуса преимущественно используется пластик. На верхней крышке используется имитация металлической поверхности с помощью технологии рассеивания света (LDT). Выглядит это интересно.

Толщина устройства варьируется, и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает настольную установку.

Крышка открывается на 180° и это достаточно необычно для игровой модели. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек.

На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. При этом сзади можно заметить только прорези для выхлопа горячего воздуха, а разъёмов там нет.

На задней крышке находится логотип производителя GIGABYTE. В данном случае он не подсвечивается, но зато есть хорошая подсветка на блоке клавиатуры.

На левой грани можно увидеть разъём для подключения блока питания, порт Ethernet, HDMI, один порт USB 3.2 Gen1 Type-A и один порт Type-C USB3.2 Gen1 с поддержкой DisplayPort 1.4 и технологии Power Delivery 3.0.

Справа находятся один порт USB 3.2 Gen1 Type-A, один порт USB 2.0 и один 3.5мм комбинированный аудиоразъем микрофон / наушники

Поддон изготовлен из пластика. На нём есть несколько резиновых ножек разной формы и даже расцветки. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. У некоторых моделей ноутбуков я видел по периметру подсветку снизу. Тут этого нет, но в процессе использования я заметил, что светодиоды видны сквозь решётки вентиляторов.

Нижняя крышка снимается достаточно просто. Для этого необходимо открутить 11 винтов с крестообразным шлицом. Далее любой пластиковой карточкой открыть защёлки. После этого открывается доступ к материнской плате и аккумулятору.

Однако сильно радоваться не стоит потому, что возможности расширения тут немного ограничены. Например, нельзя нарастить объём оперативной памяти.

После демонтажа поддона можно заметить развитую систему охлаждения. Смотрится она внушительно, а ещё я давно уже не встречал материнских плат на зелёном текстолите. Также можно заметить, как в топкейс интегрирована металлическая рама, к которой крепятся все внутренние компоненты.

Вся конструкция получается жёсткая и хорошо защищённая от механических воздействий. При таких внушительных габаритах ноутбук можно взять одной рукой, ничего не прогнётся и не будет болтаться.

Модель крупная, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства достаточно мощная начинка.

Она состоит из множества медных тепловых трубок, которые переплетены между собой. На концах находятся массивные радиаторы, сквозь которые проходит поток воздуха от двух плоских высоко-оборотистых вентиляторов. Их скорость может достигать 5000 об/мин, а шум с расстояния 1 м составляет 50.2 дБ.

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Управление осуществляется через приложение с технологиями ИИ, которое называется GiMATE.

Два вентилятора направляют воздух через четыре радиатора. Два находятся по бокам и два сзади. В этих местах в корпусе проделаны крупные вентиляционные отверстия. Пылевых фильтров в поддоне я не нашёл, но в крайнем случае можно снять крышку и продуть радиаторы снаружи.

Производитель открыто не сообщает о термоинтерфейсе, но скорее всего GPU и CPU контактируют через прокладку с фазовым переходом. Что касается других чипов, то можно заметить жидкие термокрокладки розового цвета.

Возможности расширения тут не такие большие. Можно заменить штатный SSD M.2 накопитель или установить дополнительный, для чего есть ещё один пустой слот. Также можно заменить беспроводной модуль. Вся память распаяна.

Аккумулятор здесь всего на 76.1 Вт*ч, хотя место есть, чтобы установить модель побольше. Упор скорее всего сделан не на высокое время автономной работы, а на вес. Поэтому при всех своих габаритах ноутбук весит менее 3 кг.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура. Здесь находится ровная гладкая пластиковая панель. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный. Ещё на нём есть узоры и перекрестье по центру.

Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

Клавиатура крупная и удобная. Здесь производитель постарался и немного увеличил размеры клавиш. Ещё в них есть небольшие углубления, примерно на 0.15 мм. Полный ход составляет 1.7 мм, что характерно как раз для геймерских моделей.

Для любителей игр есть яркая ARGB-подсветка. Есть несколько режимов её работы и три уровня яркости. Настройка эффектов осуществляется через утилиту GiMATE, в разделе RGB Fusion 2.0.

Экран

Матовый дисплей с диагональю 18 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и частотой обновления 165 Гц. Это отличный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица BOE NE180QD1-MY0.

Для этой модели это пока единственный вариант матрицы с такими характеристиками. Экран поддерживает охват цветового пространства 100% DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Кроме этого, здесь реализована поддержка технологий MUX Switch.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается.

Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший. Белый цвет смотрится натурально и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 302.28 0.28 1094 50 156.48 0.086 1092 0 2.72 0.014 1090

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает средний уровень контрастности.

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме. Я попробовал поискать какие-либо предустановки в фирменном приложении, но не нашёл. Поэтому тут остаётся только вариант с ручной калибровкой через профиль.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, потому что там обновляется даже прошивка устройства.

Кроме того, есть утилита GiMATE, через которую осуществляются основные установки. Производитель заявляет, что GiMATE – это ИИ-помощник с интегрированной LLM (large language model).

GiMATE оптимизирует производительность, управляет энергопотреблением и охлаждением, обрабатывает аудио и устраняет шум (в том числе предупреждает о посторонних людях рядом, скрывает содержимое экрана), поддерживает голосовое управление, а также обеспечивает локальную генерацию изображений (GiMATE Creator) и работу с кодом (GiMATE Coder). Все процессы выполняются локально на устройстве, обеспечивается безопасность данных

Есть несколько различных профилей или сценариев использования устройства, которые можно настраивать, исходя из собственных предпочтений.

Предусмотрена возможность настраивать работу отдельных компонентов системы. Для этого есть отдельная страница в меню, где представлено несколько пунктов.

Также пользователю предлагается воспользоваться двумя другими компонентами, которые входят в состав программного обеспечения GiMATE, которые называются GiMATE Creator и GiMATE Coder.

А теперь пора переходить к тестам, которые проводились в Windows 10.

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 76 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка занимает 1 час 15 минут, а за 30 минут ноутбук можно зарядить на 50%. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания на 240 Вт, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает 1 час 8 минут. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует уверенную работу в 8 часов 48 минут. Это объясняется переключением на интегрированное в процессор видеоядро в нетребовательных для графики задачах.

Понятно, что от батареи играть никто не будет, и она нужна скорее как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объёме.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании тяжёлых приложений (Prime95, Furmark и OCCT в режиме Power) температура клавиатуры не поднимается выше 40°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

И там, где осуществляется приток воздуха к вентиляторам, корпус ожидаемо прохладный.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скоростях 5000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 56.8 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Во время работы я взглянул на нижний поддон устройства, чтобы оценить нагрев, и заметил, как через решётку вентилятора виднеются светодиоды подсветки.

Заключение

GIGABYTE GAMING A18 PRO – это крупный универсальный ноутбук с большим экраном, мощной начинкой и производительной системой охлаждения. В первую очередь он ориентирован на игровые приложения, о чём нам намекает разрешение экрана. Оно должно способствовать увеличенному FPS в играх. Для этих же целей установлен высокопроизводительный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Процессор здесь не самый мощный для профессиональных задач, потому что у него всего 10 ядер и 16 потоков, но в играх он демонстрирует хороший результат и справляется с загрузкой видеоядра.

В процессе эксплуатации заметно, что процессору приходится ограничивать рамки своего теплопакета при интенсивной нагрузке. Алгоритм распределения нагрузки отдаёт предпочтение графическому процессору, который может потреблять 115 Вт, и система охлаждения с этим отлично справляется, хотя шум уже нельзя назвать комфортным. Здесь пользователь сам может выбрать режим работы: тихий, сбалансированный или производительный. Последний из них самый шумный, а в других случаях частоты снижаются вместе с производительностью, чтобы пользователь мог получить приемлемый акустический комфорт с хорошими температурными показателями. Опять же режим лучше подбирать под определённые задачи, для чего есть специализированный софт GiMATE. Эта утилита позволяет подобрать оптимальный алгоритм для любого приложения.

Корпус изготовлен качественно, все панели хорошо подогнаны. В основном используется пластик, но выбор в пользу этого материала обусловлен тем, что производитель заботился о весе. Нижний поддон снимается достаточно просто. Это необходимо для обслуживания и модернизации. В последнем случае изменения можно вносить не очень существенные. Они сводятся к замене накопителя или установке ещё одного, а также можно заменить беспроводной модуль. Микросхемы памяти, процессор и GPU распаяны на материнской плате, поэтому так просто их заменить не получится.

Аккумулятор тут не очень большой и скорее выполняет функцию ИБП, если играть в игры, а вот в офисных задачах можно проработать весь рабочий день. Экран крупный, яркий и с хорошим цветовым охватом. При необходимости его можно откалибровать для профессиональной работы. Несмотря на крупные размеры матрицы, зерно в глаза не бросается и штатное разрешение вполне комфортное для восприятия. Клавиатура удобная, клавиши крупные и оборудованы подсветкой. Её работа также настраивается через приложение GiMATE.

Если кратко подводить итоги, то GIGABYTE GAMING A18 PRO – это универсальный игровой ноутбук с большим экраном и концепцией замены настольному ПК. Он с успехом подойдёт не только для игр, но и для выполнения профессиональных задач.

Андрей Понкратов aka wildchaser