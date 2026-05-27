Ученые на Большом адронном коллайдере зафиксировали необычное поведение некоторых субатомных частиц, не совпадающее с предсказаниями главной теории элементарных частиц.

Физики уже много лет сверяют, что происходит внутри Большого адронного коллайдера (БАК), с основной теорией, которая описывает мелкие частицы и их взаимодействия. Стандартная модель описывает фундаментальные частицы и три из четырех сил во Вселенной. Она не объясняет гравитацию и темную материю. За 50 лет строгих проверок физики не нашли в ней ни одного изъяна. Новые наблюдения в БАК показывают отклонения, которые не удается полностью объяснить имеющимися законами.

Работа опирается на эксперимент LHCb на БАК, в котором изучают распады частиц, называемых B‑мезонами. В этом случае B‑мезон превращается в четыре другие частицы — каон, пион и два мюона, и именно частота таких превращений стала неожиданной для исследователей. Отклонение от предсказаний основной теории элементарных частиц, которую обычно называют «Стандартной моделью», составляет около четырех стандартных отклонений. Это говорит о том, что вероятность того, что наблюдаемое различие — просто случайная статистическая флуктуация, мала, но не достигает жесткого критерия, который считают подтверждением открытия.

При этом другой независимый эксперимент на том же БАК дает схожие результаты, хотя и с меньшей точностью. Это совпадение усиливает предположение, что речь идет не о случайной погрешности, а о реальном расхождении с действующей теорией. Физики отмечают, что такие редкие распады особенно чувствительны к наличию тяжелых, еще не открытых частиц, которые не могут быть непосредственно созданы в коллайдере, но косвенно влияют на ход процессов. В ряде гипотетических теорий такие частицы могут существовать, и новые данные сужают возможные формы этих моделей.

Научное сообщество не готово заявить, что уже «переписали» Стандартную модель, потому что часть теоретических неопределенностей еще не объяснена. В ближайшие годы коллективы планируют использовать новые наборы данных после модернизации БАК, которые в разы увеличат число зарегистрированных событий и позволят либо подтвердить, либо опровергнуть наличие новых физических эффектов, связанных с этими распадами.