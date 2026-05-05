Оглавление

Вступление

Не так давно компания AMD выпустила на рынок процессор Ryzen 9 9950X3D2, который является логическим продолжением истории моделей с увеличенной кэш-памятью. До этого переломного момента все процессоры оснащались только одним чиплетом с большим 3D-кэшем, и это касалось даже флагманских продуктов в виде Ryzen 9 9950X3D. В итоге получалось, что в некоторых играх эти CPU не демонстрировали явного превосходства. Оказалось, что в игровых приложениях лидером долго оставался 9800X3D с одним CCD чиплетом и увеличенным кэшем. Ситуация абсурдная, потому что за дополнительную плату производительность не увеличивалась. И пользователи выбирали между 9800X3D и 9950X. Первый предпочтительнее для игр, а второй – для профессиональных приложений.

Выпуск новой модели должен был изменить расклад и предложить по-настоящему универсальную модель для широкого спектра задач, если бы не несколько «но». Начнём с того, что стоимость нового CPU достаточно высокая. Производителя понять можно, он не может себе позволить просто так разбрасываться кристаллами и раздавать их за бесценок. Поэтому с высокой стоимостью можно было бы смириться, если б производительность заметно увеличилась. В игровых приложениях этого не случилось, а в профессиональных – большой кэш тоже решает не всегда, бывает важнее просто производительность на одно ядро и количество таких ядер. Именно поэтому иногда говорят, что лучшее – враг хорошего.

Не всегда хороший продукт можно улучшить настолько, чтобы это было целесообразно. Иногда кажется, что функциональность и так достаточна и расширять ее дальше некуда. Взять, к примеру, материнскую плату MSI MPG X870E Carbon WIFI. Что там ещё можно улучшить и расширить? Трудно сказать, потому что производитель решил не останавливаться на достигнутом, а представить модель с приставкой MAX.

Предлагаю посмотреть, что изменилось в этой модификации. Возможно, произошла глубокая модернизация или переработка, а может добавился всего лишь какой-то разъём. Посмотрим.

Упаковка и комплектация

Если вспомнить материнскую плату MSI MPG X870E Carbon WIFI, то коробка новой модели с приставкой MAX очень похожа по оформлению. Фон тёмный, еще есть розовые вставки.

В левом нижнем углу находятся три значка, один из которых сообщает об использовании 64 Мбайт микросхемы BIOS. На большинстве системных плат для платформы AMD, которые я рассматривал последнее время, присутствовало это обозначение.

Справедливости ради, на это не сильно обращаешь внимание, поскольку не совсем понятен смысл этого объёма. 64 Мбайт или 64 Гбайт – для большинства пользователей это ничего не значит. В правом нижнем углу есть вставка с обозначением чипсета AMD X870E. Посередине белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI. Разумеется, здесь мы можем увидеть обновлённый логотип серии MPG. Также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI. Справа находятся значки AMD Ryzen и HDMI. В левой части расположено крупное изображение платы. Справа от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве.

В версии MAX добавилось два новых пункта: PinSafe Design и OC Engine. Что такое этот PinSafe и с чем его едят? Это совершенно новая запатентованная технология, которая применяется на материнских платах MSI высшего класса. Раньше пользователи жаловались, что острые контакты на обратной стороне плат порой приводили к травмам пальцев. PinSafe заменяет эти контакты плоскими, что значительно повышает безопасность и облегчает процесс сборки компьютера своими руками.

Если по-простому, то с обратной стороны больше не торчат острые шипы припоя в местах пайки выводов компонентов. Это действительно полезное новшество, главное, чтобы контакт не пропадал при небольшом механическом воздействии. Такие случаи уже наблюдались со слотами оперативной памяти, когда их перестали распаивать насквозь печатной платы. Кстати, там технология называется SMT (Surface Mount Technology).

MSI OC Engine – это отдельный аппаратный генератор тактовой частоты, устанавливаемый на некоторые производительные материнские платы MSI (например, серии X870E/B850 MAX). Он позволяет независимо настраивать базовую тактовую частоту (BCLK) и обеспечивает асинхронный разгон – регулировку частоты процессора при сохранении стабильной скорости PCIe/NVMe – что обеспечивает до 15% повышение производительности для энтузиастов. Здесь уже спорный момент, ведь на MSI MPG X870E Carbon WIFI тоже быльвнешний тактовый генератор. Во всяком случае, что-то подробнее узнать не удалось.

Практически в самом низу с обратной стороны коробки расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Вынимаем лоток с платой и видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, специальный пластиковый ключик для закручивания креплений SSD M.2 накопителей, которые называются EZ M.2 Clip II.

Дизайн и особенности платы

Дежавю – это первое ощущение. Действительно плата с приставкой MAX очень похожа на MSI MPG X870E Carbon WIFI, о которой рассказывалось ранее. Я сначала подумал, что они просто добавили приставку MAX к названию, распаяли более ёмкую микросхему BIOS и всё.

Однако если всматриваться, то небольшие отличия всё же есть. Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата достаточно жёсткая и не гнётся. Ещё на ней есть несколько радиаторов. Принтов стало поменьше, особенно это заметно на участке между сокетом и слотами памяти.

Это флагманская модель в своей линейке, но есть ещё MEG, где платы более продвинутые. В очередной раз мы видим развитую систему охлаждения и боковой радиатор с подсветкой. Это не пластиковый кожух, а комбинированная с пластиком конструкция, где основная роль отведена именно полноценному боковому радиатору, который через термопрокладку контактирует с ещё одним небольшим, который установлен под ним, но с этим ознакомимся позднее.

На верхней части пластикового элемента сбоку находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается сзади.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель в очередной раз намекает, что неплохо бы их убрать.

И тут мы сталкиваемся с первым отличием – PinSafe. Тут данная технология реализована и этого действительно не было на версии без приставки MAX. Однако тут также распаяна микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Это обычная схема для материнских плат на флагманских чипсетах. Плата ориентирована больше на геймеров, но все возможности для разгона и тонкой настройки тут присутствуют. В основном пользователи плат на AMD оперируют с PBO и Curve Optimizer. Производитель не стал урезать плату, оставив солидный запас по питанию. В целом подсистема питания осталась такой же, возможно поменялись номиналы у транзисторных сборок, но это мы посмотрим далее.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В данном случае необходимости в них нет, потому что есть сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны используются защёлки, а с другой – фиксаторы. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-й серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Рекомендуется использовать режимы DDR5-6000 или DDR5-8000.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8400 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Такие планки продаются, но цена очень высокая, особенно сейчас.

Питание процессора выполнено по схеме 18+2+1. То же самое было у модели без приставки MAX. Восемь каналов сверху и тринадцать каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы под сокет AM5. Техпроцесс нового поколения стал меньше, и производитель снизил TDP некоторых моделей до 65 Вт.

Однако пользователи явно захотят выжать всё по максимуму и потребление может увеличиться. К тому же есть модели с двумя CCD чиплетами, где потребление может составлять 200 Вт. Кроме того, можно было заметить, что площадь самих чиплетов не изменилась при переходе на более тонкий процесс. Поэтому ситуация с теплоотводом на новом поколении процессоров не должна ухудшиться.

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной SPS сборке Renesas RAA2209004. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 110 А. Это значит, что тут без изменений.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA229620. И это ещё одно совпадение.

MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI позиционируется как геймерское решение, хотя тут всё предусмотрено для разгона. Например, подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах самого высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку флагманские процессоры меньше потреблять не стали, а ещё нужен запас по мощности. Здесь его с избытком.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой.

Боковой крепится тремя, а верхний – двумя винтами с обратной стороны. Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На боковом ещё прикреплены пластиковая декоративная панель и модуль с подсветкой.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и с катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0. На нём установлен отдельный радиатор, который снимается и устанавливается без отвёртки, для чего предусмотрен специальный механизм с защёлкой. Также на нём присутствует модуль с ARGB-подсветкой.

Нижний радиатор представляет собой огромную толстую пластину. Она также фиксируется при помощи схожего быстросъёмного механизма на защёлках. Этот радиатор отводит тепло сразу от трёх накопителей, которых всего здесь может быть установлено четыре. Это не рекорд, но достаточно для платы подобного уровня.

Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности.

Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это не очень массивный крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, а точнее два небольших квадратика.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это тандем из двух чипсетов AMD B650E, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано четыре порта SATA, и все они выведены вбок справа.

Ниже боковых портов SATA распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen1, а выше – одна USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом есть выключатель подсветки и ещё одна колодка USB 3.2 Gen1. Там же можно обнаружить две кнопки: Power и Reset.

Левее расположен один разъём ARGB-подсветки, две колодки USB 2.0 и ещё три разъёма 4-pin FAN. Между последними затесался дополнительный коннектор питания PCI-e 8-pin.

Затем можно увидеть ещё один разъём для подсветки ARGB, один обычный RGB 12В и два разъёма для термисторов.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125BG и ещё один чип, но уже 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

Для расширения функциональности производителю пришлось повозиться. Особенно это заметно в области задней панели ввода-вывода. Пришлось использовать небольшую дочернюю плату, чтобы разместить её вторым ярусом и вынести на нее часть портов и кнопок.

Плата устанавливается в специализированный разъём на плате и фиксируется тремя винтами. Под ней находится радиатор, который необходим для охлаждения микросхемы контроллера USB 4.0. Именно поэтому получается достаточно сложная конструкция. Если вы подумали, что это и есть основное отличие версии MAX от обычной, то это не так – там всё сделано точно также.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Это такой современный тренд. Справедливости ради, слоты расширения просто разменяли на разъёмы M.2.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Они получают свои линии непосредственно от процессора и разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Он ограничен до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 предусмотрены четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Два верхних могут работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать только в PCI-e x4 Gen4. Однако не все процессоры могут позволить себе такую роскошь. Поэтому лучше подробнее изучить самостоятельно все спецификации, чтобы потом не удивляться, почему на AMD Ryzen 8000 не хватает PCI-e линий или нет PCI-e 5.0.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 4 Type-C;

Девять разъёмов USB 3.2 Gen2 Type-A;

Два разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45 (2.5G);

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Одна многофункциональная кнопка Smart.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm NCM865.

Технические характеристики

Модель MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серий для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X870E Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 8200+ МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4); Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125BG (2.5G);

1 x Realtek RTL8125BG (5G);

1 x Qualcomm NCM865 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (AMD X870E) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E) USB 3.2 Gen2 7 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E);

4 x USB 3.2 Gen2 (Realtek RTS5420) USB 4 2 x USB 4 Type-C (ASMedia ASM4242) Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 4.0;

11 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45 (5G);

1 x RJ45 (2.5G);

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrCMOS;

1 x SmartButton Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется Click BIOS X. Кто-то может предположить, что это связано с увеличенным объёмом микросхемы BIOS, но на самом деле это не так, потому что на плате MSI MPG X870E Carbon WIFI была точно такая же оболочка. Во всяком случае, каких-то изменений в настройках или оформлении я не заметил. Тут аналогично переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти, и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока это только Phoenix). Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, без нареканий.

Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и будет знакома при переходе с другой модели MSI.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё системная плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И еще мне понравились пункты предустановок для оперативной памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI, версия BIOS – A.11;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);

Память: 2 x 32 Гбайт DDR5-5600 Team (SKhynix);

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование

Здесь обошлось без сюрпризов. Комплект памяти 2 х 16 Гбайт берёт, как обычно, свои 8000 МГц, и этим уже никого не удивить. Поэтому я взял другой комплект, но уже 2 х 32 Гбайт. Сейчас это не очень актуально, потому что такая память дорогая, особенно если искать что-то отличное от микросхем Micron.

Ныне память стоит сумасшедших денег, но ничего не поделаешь, если она нужна. Поэтому я взял такой набор со штатной частотой DDR5-5600. Рассчитывал на микросхемы Samsung, но опять оказались SKhynix. По факту это даже лучше, но мне хотелось попробовать память на других чипах с этой материнской платой. Тут тоже без сюрпризов, я без проблем запустил её в режиме DDR5-6000 и немного снизил некоторые тайминги. Также автоматическими средствами платы немного разогнал процессор.

Процессор слегка разогнан, чтобы можно было немного поднять TDP в нагрузке. Что в итоге с результатами в разных приложениях?

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP32 RayTrace:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R23:

Cinebench 2026:

3DMark CPU Profile:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

Corona 1.3:

Затем подошла очередь Prime95 и тепловизора. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Полученные данные позволяют говорить о том, что звуковая подсистема показывает новый уровень качества. И это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4080.

Заключение

В компании MSI решили не вносить серьёзных изменений в модель MSI MPG X870E Carbon WIFI и поэтому не стали наращивать функциональность, а вместо этого установили просто более ёмкую микросхему BIOS на 64 Мбайт. Возможно, это сыграет свою роль при использовании процессоров следующего поколения Zen6, а пока это выглядит как задел на будущее. Однако на данном этапе сложно сказать, насколько это будет востребовано, и всем ли платам для работы с новыми процессорами будет нужен такой объём ПЗУ.

В остальном я значимых изменений не увидел. Функциональность и так была уже на высоте, а подсистема питания отлично реализована даже с учётом использования флагманских моделей ЦП AMD. Даже в обычной версии без приставки MAX были добавлены технические особенности, которые заметно улучшают удобство использования. Они кажутся незначительными, но с ними заметно лучше. Например, кнопка для извлечения видеокарты или быстросъёмные радиаторы SSD M.2 накопителей. Также есть разъём EZconn. Он сочетает сразу три коннектора для упрощения подключения системы охлаждения с подсветкой и экраном. Разумеется, есть поддержка стандартов USB 4 и Wi-Fi 7, поэтому приставка MAX на это никак не повлияла.

На этой плате также есть 20 каналов питания процессора, которые охлаждаются двумя крупными радиаторами, есть поддержка PCI-e 5.0, но это зависит от используемого процессора. Что ещё нужно для полного счастья? Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое: индикатор POST-кодов, профили для разгона памяти, PBO, Curve Optimizer, Curve Shaper и много других решений. Также для удобства на плате есть кнопка включения и Reset. На задней панели есть ClrCMOS.

Подсветка реализована очень неплохо. В боковом радиаторе находятся светодиоды, которые скрываются за декоративной пластиковой панелью с фирменной символикой. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. По сути, они дублируют индикатор POST-кодов. Разгон памяти осуществляется достаточно уверенно.

Если нужна модель попроще, можно обратить внимание на MSI MPG X870E Carbon WIFI. А нужно это вам или нет – решайте сами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI получает награду: