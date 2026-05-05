Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI

Новинка MSI предлагает высокий уровень функциональности: поддерживает USB 4 и Wi‑Fi 7, PCI‑e 5.0 (в зависимости от процессора), оснащена продуманной подсистемой питания, удобными опциями для сборки и разгона, а также индикатором POST-кодов. Это надёжное решение с заделом на будущее, но без кардинальных изменений относительно предшествующей версии.
Страница 1 из 1

Оглавление

Вступление

Не так давно компания AMD выпустила на рынок процессор Ryzen 9 9950X3D2, который является логическим продолжением истории моделей с увеличенной кэш-памятью. До этого переломного момента все процессоры оснащались только одним чиплетом с большим 3D-кэшем, и это касалось даже флагманских продуктов в виде Ryzen 9 9950X3D. В итоге получалось, что в некоторых играх эти CPU не демонстрировали явного превосходства. Оказалось, что в игровых приложениях лидером долго оставался 9800X3D с одним CCD чиплетом и увеличенным кэшем. Ситуация абсурдная, потому что за дополнительную плату производительность не увеличивалась. И пользователи выбирали между 9800X3D и 9950X. Первый предпочтительнее для игр, а второй – для профессиональных приложений.

Выпуск новой модели должен был изменить расклад и предложить по-настоящему универсальную модель для широкого спектра задач, если бы не несколько «но». Начнём с того, что стоимость нового CPU достаточно высокая. Производителя понять можно, он не может себе позволить просто так разбрасываться кристаллами и раздавать их за бесценок. Поэтому с высокой стоимостью можно было бы смириться, если б производительность заметно увеличилась. В игровых приложениях этого не случилось, а в профессиональных – большой кэш тоже решает не всегда, бывает важнее просто производительность на одно ядро и количество таких ядер. Именно поэтому иногда говорят, что лучшее – враг хорошего.

Не всегда хороший продукт можно улучшить настолько, чтобы это было целесообразно. Иногда кажется, что функциональность и так достаточна и расширять ее дальше некуда. Взять, к примеру, материнскую плату MSI MPG X870E Carbon WIFI. Что там ещё можно улучшить и расширить? Трудно сказать, потому что производитель решил не останавливаться на достигнутом, а представить модель с приставкой MAX.

450x270 41 KB. Big one: 1220x731 245 KB

Предлагаю посмотреть, что изменилось в этой модификации. Возможно, произошла глубокая модернизация или переработка, а может добавился всего лишь какой-то разъём. Посмотрим.

Упаковка и комплектация

Если вспомнить материнскую плату MSI MPG X870E Carbon WIFI, то коробка новой модели с приставкой MAX очень похожа по оформлению. Фон тёмный, еще есть розовые вставки.

450x342 37 KB. Big one: 1500x1140 222 KB

В левом нижнем углу находятся три значка, один из которых сообщает об использовании 64 Мбайт микросхемы BIOS. На большинстве системных плат для платформы AMD, которые я рассматривал последнее время, присутствовало это обозначение.

450x358 48 KB. Big one: 1500x1193 322 KB

Справедливости ради, на это не сильно обращаешь внимание, поскольку не совсем понятен смысл этого объёма. 64 Мбайт или 64 Гбайт – для большинства пользователей это ничего не значит. В правом нижнем углу есть вставка с обозначением чипсета AMD X870E. Посередине белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI. Разумеется, здесь мы можем увидеть обновлённый логотип серии MPG. Также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

450x357 43 KB. Big one: 1500x1189 298 KB

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI. Справа находятся значки AMD Ryzen и HDMI. В левой части расположено крупное изображение платы. Справа от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве.

В версии MAX добавилось два новых пункта: PinSafe Design и OC Engine. Что такое этот PinSafe и с чем его едят? Это совершенно новая запатентованная технология, которая применяется на материнских платах MSI высшего класса. Раньше пользователи жаловались, что острые контакты на обратной стороне плат порой приводили к травмам пальцев. PinSafe заменяет эти контакты плоскими, что значительно повышает безопасность и облегчает процесс сборки компьютера своими руками.

355x450 34 KB. Big one: 767x972 111 KB

Если по-простому, то с обратной стороны больше не торчат острые шипы припоя в местах пайки выводов компонентов. Это действительно полезное новшество, главное, чтобы контакт не пропадал при небольшом механическом воздействии. Такие случаи уже наблюдались со слотами оперативной памяти, когда их перестали распаивать насквозь печатной платы. Кстати, там технология называется SMT (Surface Mount Technology).

MSI OC Engine – это отдельный аппаратный генератор тактовой частоты, устанавливаемый на некоторые производительные материнские платы MSI (например, серии X870E/B850 MAX). Он позволяет независимо настраивать базовую тактовую частоту (BCLK) и обеспечивает асинхронный разгон – регулировку частоты процессора при сохранении стабильной скорости PCIe/NVMe – что обеспечивает до 15% повышение производительности для энтузиастов. Здесь уже спорный момент, ведь на MSI MPG X870E Carbon WIFI тоже быльвнешний тактовый генератор. Во всяком случае, что-то подробнее узнать не удалось.

Практически в самом низу с обратной стороны коробки расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

450x283 27 KB. Big one: 1500x944 163 KB

Вынимаем лоток с платой и видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

450x264 24 KB. Big one: 1500x880 162 KB

Информационная составляющая представлена следующим набором:

450x185 23 KB. Big one: 1500x615 148 KB
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

450x236 24 KB. Big one: 1500x785 150 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Кабель для подсветки;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;
  • Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

450x313 29 KB. Big one: 1077x749 115 KB

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, специальный пластиковый ключик для закручивания креплений SSD M.2 накопителей, которые называются EZ M.2 Clip II.

Дизайн и особенности платы

Дежавю – это первое ощущение. Действительно плата с приставкой MAX очень похожа на MSI MPG X870E Carbon WIFI, о которой рассказывалось ранее. Я сначала подумал, что они просто добавили приставку MAX к названию, распаяли более ёмкую микросхему BIOS и всё.

Однако если всматриваться, то небольшие отличия всё же есть. Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм.

450x380 41 KB. Big one: 1500x1266 299 KB

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата достаточно жёсткая и не гнётся. Ещё на ней есть несколько радиаторов. Принтов стало поменьше, особенно это заметно на участке между сокетом и слотами памяти.

450x358 37 KB. Big one: 1500x1193 251 KB

Это флагманская модель в своей линейке, но есть ещё MEG, где платы более продвинутые. В очередной раз мы видим развитую систему охлаждения и боковой радиатор с подсветкой. Это не пластиковый кожух, а комбинированная с пластиком конструкция, где основная роль отведена именно полноценному боковому радиатору, который через термопрокладку контактирует с ещё одним небольшим, который установлен под ним, но с этим ознакомимся позднее.

На верхней части пластикового элемента сбоку находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается сзади.

450x345 36 KB. Big one: 1500x1151 240 KB

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель в очередной раз намекает, что неплохо бы их убрать.

И тут мы сталкиваемся с первым отличием – PinSafe. Тут данная технология реализована и этого действительно не было на версии без приставки MAX. Однако тут также распаяна микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

450x300 40 KB. Big one: 1500x1001 287 KB

Это обычная схема для материнских плат на флагманских чипсетах. Плата ориентирована больше на геймеров, но все возможности для разгона и тонкой настройки тут присутствуют. В основном пользователи плат на AMD оперируют с PBO и Curve Optimizer. Производитель не стал урезать плату, оставив солидный запас по питанию. В целом подсистема питания осталась такой же, возможно поменялись номиналы у транзисторных сборок, но это мы посмотрим далее.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В данном случае необходимости в них нет, потому что есть сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов.

450x347 54 KB. Big one: 1500x1156 328 KB

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны используются защёлки, а с другой – фиксаторы. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-й серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Рекомендуется использовать режимы DDR5-6000 или DDR5-8000.

450x290 49 KB. Big one: 1500x967 358 KB

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8400 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Такие планки продаются, но цена очень высокая, особенно сейчас.

450x379 61 KB. Big one: 1500x1263 414 KB

Питание процессора выполнено по схеме 18+2+1. То же самое было у модели без приставки MAX. Восемь каналов сверху и тринадцать каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы под сокет AM5. Техпроцесс нового поколения стал меньше, и производитель снизил TDP некоторых моделей до 65 Вт.

Однако пользователи явно захотят выжать всё по максимуму и потребление может увеличиться. К тому же есть модели с двумя CCD чиплетами, где потребление может составлять 200 Вт. Кроме того, можно было заметить, что площадь самих чиплетов не изменилась при переходе на более тонкий процесс. Поэтому ситуация с теплоотводом на новом поколении процессоров не должна ухудшиться.

450x317 37 KB. Big one: 1500x1055 275 KB

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной SPS сборке Renesas RAA2209004. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 110 А. Это значит, что тут без изменений.

450x397 57 KB. Big one: 1500x1324 377 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA229620. И это ещё одно совпадение.

450x316 40 KB. Big one: 1500x1054 282 KB

MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI позиционируется как геймерское решение, хотя тут всё предусмотрено для разгона. Например, подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах самого высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку флагманские процессоры меньше потреблять не стали, а ещё нужен запас по мощности. Здесь его с избытком.

450x257 22 KB. Big one: 1500x856 130 KB

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой.

450x278 35 KB. Big one: 1500x927 246 KB

Боковой крепится тремя, а верхний – двумя винтами с обратной стороны. Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На боковом ещё прикреплены пластиковая декоративная панель и модуль с подсветкой.

450x320 52 KB. Big one: 1500x1065 418 KB

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и с катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0. На нём установлен отдельный радиатор, который снимается и устанавливается без отвёртки, для чего предусмотрен специальный механизм с защёлкой. Также на нём присутствует модуль с ARGB-подсветкой.

450x185 20 KB. Big one: 1500x615 123 KB

Нижний радиатор представляет собой огромную толстую пластину. Она также фиксируется при помощи схожего быстросъёмного механизма на защёлках. Этот радиатор отводит тепло сразу от трёх накопителей, которых всего здесь может быть установлено четыре. Это не рекорд, но достаточно для платы подобного уровня.

450x334 45 KB. Big one: 1500x1113 313 KB

Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности.

Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это не очень массивный крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

450x366 23 KB. Big one: 1500x1221 157 KB

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, а точнее два небольших квадратика.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это тандем из двух чипсетов AMD B650E, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

450x450 40 KB. Big one: 1500x1500 335 KB

В данном случае реализовано четыре порта SATA, и все они выведены вбок справа.

450x174 22 KB. Big one: 1500x580 168 KB

Ниже боковых портов SATA распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen1, а выше – одна USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом есть выключатель подсветки и ещё одна колодка USB 3.2 Gen1. Там же можно обнаружить две кнопки: Power и Reset.

450x304 33 KB. Big one: 1500x1013 252 KB

Левее расположен один разъём ARGB-подсветки, две колодки USB 2.0 и ещё три разъёма 4-pin FAN. Между последними затесался дополнительный коннектор питания PCI-e 8-pin.

450x264 34 KB. Big one: 1500x879 243 KB

Затем можно увидеть ещё один разъём для подсветки ARGB, один обычный RGB 12В и два разъёма для термисторов.

450x227 34 KB. Big one: 1500x757 222 KB

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

450x341 44 KB. Big one: 1500x1135 308 KB

Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125BG и ещё один чип, но уже 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

450x381 45 KB. Big one: 1500x1269 326 KB

Для расширения функциональности производителю пришлось повозиться. Особенно это заметно в области задней панели ввода-вывода. Пришлось использовать небольшую дочернюю плату, чтобы разместить её вторым ярусом и вынести на нее часть портов и кнопок.

450x399 40 KB. Big one: 1500x1331 237 KB

Плата устанавливается в специализированный разъём на плате и фиксируется тремя винтами. Под ней находится радиатор, который необходим для охлаждения микросхемы контроллера USB 4.0. Именно поэтому получается достаточно сложная конструкция. Если вы подумали, что это и есть основное отличие версии MAX от обычной, то это не так – там всё сделано точно также.

450x316 50 KB. Big one: 1500x1054 341 KB

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Это такой современный тренд. Справедливости ради, слоты расширения просто разменяли на разъёмы M.2.

450x256 39 KB. Big one: 1500x854 305 KB

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Они получают свои линии непосредственно от процессора и разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Он ограничен до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 предусмотрены четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

450x379 46 KB. Big one: 1500x1262 336 KB

Два верхних могут работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать только в PCI-e x4 Gen4. Однако не все процессоры могут позволить себе такую роскошь. Поэтому лучше подробнее изучить самостоятельно все спецификации, чтобы потом не удивляться, почему на AMD Ryzen 8000 не хватает PCI-e линий или нет PCI-e 5.0.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x197 28 KB. Big one: 1500x658 196 KB
  • Два разъёма USB 4 Type-C;
  • Девять разъёмов USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • Два разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;
  • Один сетевой разъём RJ-45 (2.5G);
  • Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка Сlr CMOS.
  • Одна многофункциональная кнопка Smart.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm NCM865.

Технические характеристики

Модель MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серий для Socket AM5
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4
Системная логика AMD X870E
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 8200+ МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
Поддержка Multi-GPU н/д
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8125BG (2.5G);
1 x Realtek RTL8125BG (5G);
1 x Qualcomm NCM865
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (AMD X870E)
USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E)
USB 3.2 Gen2 7 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E);
4 x USB 3.2 Gen2 (Realtek RTS5420)
USB 4 2 x USB 4 Type-C (ASMedia ASM4242)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 4.0;
11 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45 (5G);
1 x RJ45 (2.5G);
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x ClrCMOS;
1 x SmartButton
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется Click BIOS X. Кто-то может предположить, что это связано с увеличенным объёмом микросхемы BIOS, но на самом деле это не так, потому что на плате MSI MPG X870E Carbon WIFI была точно такая же оболочка. Во всяком случае, каких-то изменений в настройках или оформлении я не заметил. Тут аналогично переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти, и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока это только Phoenix). Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, без нареканий.

Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и будет знакома при переходе с другой модели MSI.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё системная плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И еще мне понравились пункты предустановок для оперативной памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI, версия BIOS – A.11;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);
  • Память: 2 x 32 Гбайт DDR5-5600 Team (SKhynix);
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

450x297 47 KB. Big one: 1500x990 342 KB

Тестирование

Здесь обошлось без сюрпризов. Комплект памяти 2 х 16 Гбайт берёт, как обычно, свои 8000 МГц, и этим уже никого не удивить. Поэтому я взял другой комплект, но уже 2 х 32 Гбайт. Сейчас это не очень актуально, потому что такая память дорогая, особенно если искать что-то отличное от микросхем Micron.

Ныне память стоит сумасшедших денег, но ничего не поделаешь, если она нужна. Поэтому я взял такой набор со штатной частотой DDR5-5600. Рассчитывал на микросхемы Samsung, но опять оказались SKhynix. По факту это даже лучше, но мне хотелось попробовать память на других чипах с этой материнской платой. Тут тоже без сюрпризов, я без проблем запустил её в режиме DDR5-6000 и немного снизил некоторые тайминги. Также автоматическими средствами платы немного разогнал процессор.

450x221 34 KB. Big one: 1500x737 310 KB

Процессор слегка разогнан, чтобы можно было немного поднять TDP в нагрузке. Что в итоге с результатами в разных приложениях?

AIDA64 GPGPU:

450x281 41 KB. Big one: 1395x872 271 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x429 51 KB. Big one: 811x774 138 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x323 47 KB. Big one: 1378x988 305 KB

AIDA64 AES:

450x323 47 KB. Big one: 1378x988 306 KB

AIDA64 SHA3:

450x323 47 KB. Big one: 1378x988 298 KB

AIDA64 FP32 RayTrace:

450x323 47 KB. Big one: 1378x988 302 KB

AIDA64 FP64 RayTrace:

450x323 47 KB. Big one: 1378x988 308 KB

Cinebench R23:

450x379 37 KB. Big one: 1308x1103 208 KB

Cinebench 2026:

450x401 25 KB. Big one: 1352x1206 146 KB

3DMark CPU Profile:

450x264 30 KB. Big one: 1500x880 192 KB

Winrar 7.01:

450x432 38 KB

7-Zip 23.01:

450x285 31 KB. Big one: 1105x700 156 KB

CrystalDiskMark:

450x231 39 KB

AS SSD:

450x447 48 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x302 44 KB. Big one: 1277x858 210 KB

Corona 1.3:

450x218 35 KB. Big one: 1500x727 267 KB

Затем подошла очередь Prime95 и тепловизора. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

450x200 32 KB. Big one: 1500x667 154 KB

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

450x200 30 KB. Big one: 1500x667 146 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x164 19 KB. Big one: 898x328 65 KB

24 бит, 192 кГц

450x164 19 KB. Big one: 898x328 64 KB

Полученные данные позволяют говорить о том, что звуковая подсистема показывает новый уровень качества. И это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4080.

Заключение

В компании MSI решили не вносить серьёзных изменений в модель MSI MPG X870E Carbon WIFI и поэтому не стали наращивать функциональность, а вместо этого установили просто более ёмкую микросхему BIOS на 64 Мбайт. Возможно, это сыграет свою роль при использовании процессоров следующего поколения Zen6, а пока это выглядит как задел на будущее. Однако на данном этапе сложно сказать, насколько это будет востребовано, и всем ли платам для работы с новыми процессорами будет нужен такой объём ПЗУ.

В остальном я значимых изменений не увидел. Функциональность и так была уже на высоте, а подсистема питания отлично реализована даже с учётом использования флагманских моделей ЦП AMD. Даже в обычной версии без приставки MAX были добавлены технические особенности, которые заметно улучшают удобство использования. Они кажутся незначительными, но с ними заметно лучше. Например, кнопка для извлечения видеокарты или быстросъёмные радиаторы SSD M.2 накопителей. Также есть разъём EZconn. Он сочетает сразу три коннектора для упрощения подключения системы охлаждения с подсветкой и экраном. Разумеется, есть поддержка стандартов USB 4 и Wi-Fi 7, поэтому приставка MAX на это никак не повлияла.

На этой плате также есть 20 каналов питания процессора, которые охлаждаются двумя крупными радиаторами, есть поддержка PCI-e 5.0, но это зависит от используемого процессора. Что ещё нужно для полного счастья? Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое: индикатор POST-кодов, профили для разгона памяти, PBO, Curve Optimizer, Curve Shaper и много других решений. Также для удобства на плате есть кнопка включения и Reset. На задней панели есть ClrCMOS.

Подсветка реализована очень неплохо. В боковом радиаторе находятся светодиоды, которые скрываются за декоративной пластиковой панелью с фирменной символикой. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. По сути, они дублируют индикатор POST-кодов. Разгон памяти осуществляется достаточно уверенно.

Если нужна модель попроще, можно обратить внимание на MSI MPG X870E Carbon WIFI. А нужно это вам или нет – решайте сами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI получает награду:

200x109 16 KB

