Сборки прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью среди геймеров, поэтому эксперт YouTube-канала RandomGaminginHD решил сравнить производительность одного из самых доступных процессоров с памятью 3D V-Cache, AMD Ryzen 5 5550X3D, и модель Intel Core i5-12400F, поддерживающую как стандарт ОЗУ DDR4, так и DDR5.
Оба процессора имеют 6 ядер и 12 потоков, но модель AMD снабжена L3-кэшем гораздо большего объёма — 96 МБ против 18 МБ у соперника от Intel. Процессор Ryzen 5 5500X3D тестировался с оперативной памятью DDR4-3000, а модель Core i5-12400F — с DDR4-3000 и DDR5-6000. Тестовая сборка, также оснащённая видеокартой GeForce RTX 4070 Super, продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Cyberpunk 2077 (1080p, пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 102 fps/61 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 98 fps/66 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 84 fps/54 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, высокие настройки, MSAA выкл.): Ryzen 5 5500X3D – 348 fps/137 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 262 fps/118 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 251 fps/109 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, пресет макс. RT, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 116 fps/87 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 98 fps/77 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 86 fps/69 fps
- Forza Horizon 6 (1080p, пресет Extreme, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 105 fps/71 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 110 fps/78 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 95 fps/70 fps
- Crimson Desert (1080p, пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 94 fps/58 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 93 fps/60 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 80 fps/52 fps
- Battlefield 6 (1080p, пресет Ultra, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 135 fps/102 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 143 fps/108 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 111 fps/88 fps
В целом, Core i5-12400F заметно проигрывает Ryzen 5 5500X3D на ПК с оперативной памятью DDR4, тогда как сборка с DDR5 позволяет навязать борьбу в Crimson Desert и Cyberpunk 2077, а также обогнать соперника в Forza Horizon 6 и Battlefield 6, тогда как в Counter-Strike 2 и Grand Theft Auto V Enhanced победа остаётся за процессором AMD.