Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Процессоры тестировались совместно с видеокартой RTX 4070 Super.
реклама

Сборки прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью среди геймеров, поэтому эксперт YouTube-канала RandomGaminginHD решил сравнить производительность одного из самых доступных процессоров с памятью 3D V-Cache, AMD Ryzen 5 5550X3D, и модель Intel Core i5-12400F, поддерживающую как стандарт ОЗУ DDR4, так и DDR5.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Оба процессора имеют 6 ядер и 12 потоков, но модель AMD снабжена L3-кэшем гораздо большего объёма — 96 МБ против 18 МБ у соперника от Intel. Процессор Ryzen 5 5500X3D тестировался с оперативной памятью DDR4-3000, а модель Core i5-12400F — с DDR4-3000 и DDR5-6000. Тестовая сборка, также оснащённая видеокартой GeForce RTX 4070 Super, продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Cyberpunk 2077 (1080p, пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 102 fps/61 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 98 fps/66 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 84 fps/54 fps
  • Counter-Strike 2 (1080p, высокие настройки, MSAA выкл.): Ryzen 5 5500X3D – 348 fps/137 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 262 fps/118 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 251 fps/109 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, пресет макс. RT, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 116 fps/87 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 98 fps/77 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 86 fps/69 fps
  • Forza Horizon 6 (1080p, пресет Extreme, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 105 fps/71 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 110 fps/78 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 95 fps/70 fps
  • Crimson Desert (1080p, пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 94 fps/58 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 93 fps/60 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 80 fps/52 fps
  • Battlefield 6 (1080p, пресет Ultra, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 135 fps/102 fps, Core i5-12400F (DDR5) – 143 fps/108 fps, Core i5-12400F (DDR4) – 111 fps/88 fps
реклама

В целом, Core i5-12400F заметно проигрывает Ryzen 5 5500X3D на ПК с оперативной памятью DDR4, тогда как сборка с DDR5 позволяет навязать борьбу в Crimson Desert и Cyberpunk 2077, а также обогнать соперника в Forza Horizon 6 и Battlefield 6, тогда как в Counter-Strike 2 и Grand Theft Auto V Enhanced победа остаётся за процессором AMD.

#core i5-12400f #ryzen 5 5500x3d
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter