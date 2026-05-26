This_is_the_way
Солнце 19 дней подряд излучало мощный радиосигнал — это в четыре раза дольше прежнего рекорда
Всплеск, зафиксированный с 21 августа по 9 сентября 2025 года, наблюдали четыре космических аппарата NASA. Подобные радиоизлучения безопасны, но помогают астрономам прогнозировать опасные солнечные явления.
Солнце установило новый рекорд продолжительности непрерывного радиоизлучения. Сигнал регистрировался на протяжении 19 полных дней — с 21 августа по 9 сентября 2025 года. Предыдущий известный рекорд составлял всего пять суток. Статья об этом событии опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Изображение: ChatGPT

Учёные допускают, что подобные явления происходили и раньше. Однако впервые в истории человечества его удалось зафиксировать с помощью четырёх космических аппаратов NASA. Аппараты записали радиоволны, порождённые электронами, захваченными магнитным полем звезды.

Первым сигнал обнаружил Solar Orbiter — солнечная обсерватория, запущенная Европейским космическим агентством и NASA в 2020 году. Обычно на этом исследование закончилось бы, но спустя 12 дней тот же радиовсплеск наблюдал зонд Parker Solar Probe. К нему присоединился аппарат Wind, предназначенный для изучения солнечного ветра на пути к Земле. Позднее к наблюдениям подключился STEREO-A, с помощью которого удалось проследить источник радиоволн до воронкообразной структуры во внешнем слое солнечной атмосферы.

Как поясняет IFL Science, данный тип радиовсплесков не представляет опасности, в отличие от некоторых других видов солнечной активности. Последние способны выводить из строя спутники или оказывать негативное воздействие на здоровье астронавтов.

Тем не менее собранные в ходе этого события данные представляют огромную ценность для исследователей. Изучение космической погоды может сыграть ключевую роль в прогнозировании тех солнечных явлений, которые действительно создают угрозу для технологий и людей в космосе.



#космос #nasa #солнце #solar orbiter #вспышка #wind #радиоизлучение #stereo-a
Источник: futurism.com
