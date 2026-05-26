Солнце установило новый рекорд продолжительности непрерывного радиоизлучения. Сигнал регистрировался на протяжении 19 полных дней — с 21 августа по 9 сентября 2025 года. Предыдущий известный рекорд составлял всего пять суток. Статья об этом событии опубликована в The Astrophysical Journal Letters.
Учёные допускают, что подобные явления происходили и раньше. Однако впервые в истории человечества его удалось зафиксировать с помощью четырёх космических аппаратов NASA. Аппараты записали радиоволны, порождённые электронами, захваченными магнитным полем звезды.
Первым сигнал обнаружил Solar Orbiter — солнечная обсерватория, запущенная Европейским космическим агентством и NASA в 2020 году. Обычно на этом исследование закончилось бы, но спустя 12 дней тот же радиовсплеск наблюдал зонд Parker Solar Probe. К нему присоединился аппарат Wind, предназначенный для изучения солнечного ветра на пути к Земле. Позднее к наблюдениям подключился STEREO-A, с помощью которого удалось проследить источник радиоволн до воронкообразной структуры во внешнем слое солнечной атмосферы.
Как поясняет IFL Science, данный тип радиовсплесков не представляет опасности, в отличие от некоторых других видов солнечной активности. Последние способны выводить из строя спутники или оказывать негативное воздействие на здоровье астронавтов.
Тем не менее собранные в ходе этого события данные представляют огромную ценность для исследователей. Изучение космической погоды может сыграть ключевую роль в прогнозировании тех солнечных явлений, которые действительно создают угрозу для технологий и людей в космосе.