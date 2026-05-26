This_is_the_way
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
На CTT EXPO/COMvex-2026 «КАМАЗ» представил свыше 25 единиц техники поколения К5 на санкционно устойчивой базе. В экспозиции — ДОПОГ-тягач, магистральник в версии Hi-tech, рефрижератор, зерновоз, шарнирно-сочленённый самосвал «Геркулес-45» и сортиментовозы.
На международной выставке CTT EXPO/COMvex-2026 «КАМАЗ» демонстрирует более двух десятков образцов техники (свыше 25 единиц) пятого поколения — К5. Все машины собраны на компонентной базе, устойчивой к санкционным ограничениям. В экспозицию вошли как изделия, разработанные силами самого автогиганта, так и проекты, выполненные в кооперации с партнёрскими организациями и заводами — изготовителями спецтехники.

Изображение: kamaz.ru

Главная премьера 2026 года — седельный тягач модели КАМАЗ-65656 (колёсная формула 6х4), выпускаемый в исполнении, отвечающем нормам ДОПОГ (соглашение о международных перевозках опасных грузов). Эта машина рассчитана на работу в составе автопоезда предельной массой 44 тонны. Под капотом — двигатель KAMAЗ-689 мощностью 390 лошадиных сил, агрегатированный с 12-диапазонной роботизированной коробкой передач, оснащённой ретардером (тормозом-замедлителем). Такое решение повышает безопасность на затяжных спусках. Кабина шириной 2,3 метра имеет низкий крышевой обвод и одно спальное место.

Второй значимый экспонат — магистральный тягач КАМАЗ-54901 (4х2) в версии Hi-tech. Модель укомплектована интеллектуальной водительской системой ADAS, которая включает адаптивный круиз-контроль, слежение за полосой движения и функцию автоматического экстренного торможения. Кроме того, машина получила электронную тормозную систему (EBS), систему курсовой стабилизации (ESP), антиблокировку (ABS), помощник трогания на подъёме (HSA) и противобуксовочную систему (ASR). В кабине предусмотрено спальное место. Силовая установка — рядный 6-цилиндровый дизель KAMAЗ отдачей 560 л.с. (в базовом варианте ставится мотор на 483 л.с.). Трансмиссия — 12-ступенчатая роботизированная коробка с ретардером. Благодаря обтекателям, смонтированным на кабине и шасси, расход топлива снижается на 5–10%.

рефрижератор на шасси КАМАЗ-53252 (4х2). Изображение: ChatGPT

В числе представленных образцов — рефрижератор на новом среднетоннажном шасси КАМАЗ-53252 (4х2). Отличительная черта — кабина с низким тоннелем (320 мм), что облегчает посадку-высадку и повышает манёвренность при движении в стеснённых городских условиях. Вместимость — 14 европоддонов. Для аграриев подготовлен зерновоз на шасси КАМАЗ-65657 (6х4) с роботизированной КПП, пневматической подвеской ведущих мостов и датчиками нагрузки на них. Объём кузова — 32 кубометра.

самосвал «Геркулес-45». Изображение: ChatGPT

На открытой площадке впервые публично продемонстрирован полноприводный шарнирно-сочленённый самосвал «Геркулес-45» на базе шасси КАМАЗ-6558 (6х6). Машина создана для транспортировки сыпучих материалов по бездорожью, а также для работы в карьерах и на рудниках. Самосвал оснащён гидромеханической трансмиссией, двигателем КАМАЗ Р6 (520 л.с.), жёсткими мостами с «мокрыми» гидравлическими тормозами и кабиной, соответствующей стандартам защиты ROPS/FOPS. На борту установлена система ADAS, обеспечивающая предупреждение о столкновении и экстренное торможение. Объём платформы — 26 куб. м, снаряжённая масса шасси — 32 тонны.

Для строительной отрасли представлен борт с крано-манипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-65657: грузовой момент крана — 21,65 тм, максимальный вылет стрелы — 12,3 метра, платформа алюминиевая длиной 7 метров. Для лесозаготовителей показаны сортиментовозы на шасси 65952 (6х6) и 6595 (6х4) с 560-сильным мотором. Каждый из них способен перевозить до 28 кубометров древесины, а в связке с четырёхосным прицепом — до 69 кубометров.

#россия #ростех #камаз #выставка #грузовой автомобиль #камаз к5 #грузовой транспорт #седельный тягач #ctt expo
Источник: kamaz.ru
