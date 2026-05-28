АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Производитель из Тольятти подготовил партию автомобилей для мероприятия ПМЭФ-2026
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ выпустил несколько кроссоверов Lada Azimut, которые будут продемонстрированы на мероприятии ПМЭФ-2026. Это финальные варианты автомобилей, в основе которых лежит изменённая платформа Vesta.

Всего выпущено пять автомобилей в разнообразных оттенках металлик. Кузов окрашен в два цвета, а в серийных вариантах будет восемь цветов. Внутри цветовых вариантов будет четыре, в число которых войдут коричневый, зелёный, чёрный и бежевый. В дальнейшем количество цветов может быть увеличено.

Этот автомобиль выпускается на тех же производственных линиях, что и модели Vesta и Aura. В нём используются атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью до 132 л. с., шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор WLY. В будущем может быть выпущена турбоверсия, не исключено появление полноприводной гибридной модификации.

Если говорить о размерах, модель Azimut принадлежит к классу B+, поскольку её длина составляет 441,6 см при дорожном просвете 20,8 см и объёме багажника 58 л.

Начало производства назначили на сентябрь, тогда как в салоны дилеров автомобили должны поступить в ноябре. Ежегодно будут выпускать примерно 700000 экземпляров, стоимость составит 1,9–2,6 млн руб.

В этом кроссовере ожидаются современные мультимедийные технологии, такие как GigaChat, сервисы «Сбера», светодиодная оптика, электропривод багажника, камера кругового обзора, панорамная крыша. Мощность гибридной версии с полным приводом и подключаемым модулем должна составить 390 л. с.

#россия #автомобили #автоваз #lada #azimut
Источник: t.me
