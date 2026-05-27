Популярны иностранные клиенты: imo, BiP, KakaoTalk и WeChat, а также форки Telegram (Telega, iMe, Nicegram, Graph) с дополнительными функциями и встроенным ИИ.

После введённых ограничений в работе Telegram и ужесточения контроля над VPN‑сервисами многие пользователи в России активнее ищут мессенджеры, которые требуют минимальной дополнительной настройки и работают без обходных средств. На этом фоне вырос интерес к международным и альтернативным приложениями, которые обещают стабильную связь и привычный функционал.

Государственный акцент остаётся на «Максе» — отечественном мессенджере, который продвигают как основной инструмент для общения внутри страны. Тем не менее аудитория не ограничивается одним решением: пользователи тестируют сторонние клиенты и иностранные сервисы в попытке найти удобство, безопасность и дополнительные функции.

Наиболее популярные альтернативы:

imo (США). Простой в установке и использовании клиент, который сохраняет привычный набор функций: чаты, голосовые и видеозвонки. Его выбирают за простоту и широкую совместимость с устройствами. BiP (Турция). Известен расширенными возможностями для бизнеса и набором дополнительных опций, включая перевод сообщений и платёжные функции в некоторых регионах. KakaoTalk (Южная Корея). Мессенджер с развитой экосистемой: стикеры, игры и интеграции с сервисами страны происхождения. Популярен среди тех, кто привычен к корейскому интерфейсу и мультимедийному контенту. WeChat (Китай). Многофункциональная платформа, сочетающая обмен сообщениями с платежами и сервисными интеграциями. В России её чаще используют ради удобства мультирегионального общения и функционала «всё в одном».

Также растёт интерес к «форкам» Telegram — сторонним клиентам, созданным поверх открытого API. Наиболее заметные из них: Telega, iMe, Nicegram и Graph. Эти приложения часто добавляют новые функции: расширенные настройки приватности, кастомизация интерфейса и интегрированные инструменты на базе ИИ (например, боты‑помощники и автоматические ответы).

Эксперты RKS Global предупреждают, что сторонние клиенты на базе Telegram не всегда безопасны. Некоторые модифицированные версии могут перенаправлять трафик или хранить метаданные на серверах в РФ, а также включать уязвимости, которые используют фишинговые схемы или вредоносные обновления.

Сервисы, ориентированные на приватность, такие как Delta Chat и Element, предлагают более строгие модели защиты, но требуют дополнительных знаний для настройки. Delta Chat заменяет классический обмен сообщениями на защищённую передачу через электронную почту, что исключает централизованный сервер, но усложняет процесс регистрации и синхронизации. Element работает в экосистеме Matrix — распределённой сети, где данные можно хранить на собственных серверах или у доверенных провайдеров, что повышает контроль над сообщениями, но снижает простоту использования для массовой аудитории.