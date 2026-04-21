Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet

Перед нами механическая игровая клавиатура среднего уровня с акцентом на надёжность и универсальность. Модель отличается компактным форматом, ёмким аккумулятором (4000 мАч, до 20 дней работы), RGB?подсветкой с 20 режимами, небольшим экраном для отображения статуса подключения и уровня заряда, а также возможностью регулировать угол наклона.
Оглавление

Вступление

Некоторые геймеры выбирают для себя механические клавиатуры, потому что «клацанье» во время очередного марафона их успокаивает. Такие клавиатуры выдерживают высокие нагрузки и скорее сломается сам пользователь, чем подобное устройство. Практичные пользователи выбирают модели, где есть возможность быстрой смены переключателей. У них снимаются не только колпачки (кейкапы) сверху, но и сами механические переключатели. Поэтому сама такая клавиатура представляет собой просто печатную плату с разъёмами, куда устанавливаются свитчи. Многие такие устройства оснащаются RGB-подсветкой, она переливается всеми цветами радуги и успокаивает.

Не выпускает подобных устройств только ленивый, и поэтому сейчас представлено большое разнообразие различных моделей. Существуют очень дорогие беспроводные модели, где есть высокоскоростной радиоканал с минимальными задержками, но есть приверженцы кабельного подключения и количество таких устройств преобладает. Именно из-за скорости реакции пользователи предпочитают кабель. Кроме того, такие клавиатуры оказываются дешевле и для кого-то кабель не является проблемой. Подключение производится по обычному USB 2.0 порту, скорости соединения хватает, тайминги минимальные, клавиатура всегда лежит на столе и такой вариант выглядит предпочтительнее.

Крупные производители компьютерных компонентов также выпускают подобные устройства и иногда они смотрятся предпочтительнее. Они вписываются в единую экосистему, где управлять всем оборудованием можно при помощи одной-единственной утилиты, которая в случае с MSI называется MSI Center. Однако не всем нужно что-то настраивать через специальную утилиту, а хочется, чтобы устройство было простым, качественным и надёжным. Для таких людей у компании MSI есть другие варианты, которые отлично смотрятся, но при этом не требуют сложных манипуляций с настройкой, а ещё оборудованы собственным небольшим экраном и представлены в нескольких цветовых решениях. Всё это звучит как сказка, но она уже стала явью с моделью MSI Forge GK600 TKL Wireless.

Это универсальная клавиатура. Она предназначена для работы в операционных системах Mac и Windows, а также оборудована сразу тремя способами подключения: радиоканал, BT и кабель. Также эта модель представлена двумя цветовыми решениями и мы её рассмотрим сразу в двух вариантах.

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в светлой, не очень большой картонной коробке с цветной полиграфией. Фон преимущественно белый. Ещё она увесистая, поскольку сама клавиатура весит почти 1 кг.

Модель MSI Forge GK600 TKL Wireless выпускается в двух цветовых решениях: Sky и Violet. Это названия цветовых решений, но они не совсем корректно передают облик. Возможно, производитель решил разделить расцветки по гендерному признаку пользователя. Парни тоже могут взять себе клавиатуру с розовыми клавишами, но что-то мне подсказывает, что не многие на такое решатся. Можно предположить, что версия Sky больше рассчитана на мужскую аудиторию, а Violet – на женскую.

В целом оформление достаточно лаконичное, особенно спереди. Здесь в левой части можно заметить эмблему серии MSI Gaming. По центру находится крупное изображение самой клавиатуры, где можно заметить наличие RGB-подсветки. Также указано, что это беспроводная клавиатура.

Основная часть информации находится с обратной стороны.

В левой части находится ещё один фирменный логотип с драконом. В правой можно заметить небольшую спецификацию. Слева находится шесть крупных абзацев с описанием ключевых особенностей устройства. Например, здесь сказано, что клавиатура оснащается линейными переключателями. Про модель и характеристики ничего не сказано, но они сменные и каждый из них оборудован RGB-светодиодом. При этом у клавиатуры есть собственный контроллер подсветки, где предусмотрено 20 режимов её работы. Синхронизации через софт и настройки эффектов нет, но зато у клавиатуры есть собственный небольшой экран в правом верхнем углу. Без специального софта пользы от него немного, но некоторые функции скорее всего реализованы.

Ещё нам рассказывают о «горячих» клавишах. Это часто используемые функции, вызов которых запрограммирован на определённых кнопках, которые совмещаются со стандартными, но вызов функции осуществляется с совместным нажатием функциональной клавиши Fn, которая здесь не подписана, а на ней находится эмблема с драконом.

Модель MSI Forge GK600 TKL Wireless
Подключение Проводное (USB 2.0), RF 2.4 ГГц, Bluetooth
Подсветка RGB, каждый из 84 переключателей, 20 режимов работы
Горячие клавиши Есть
Тип переключателя Линейный механический
Длина кабеля 1.8 м
Масса 0.943 кг
Размер 348 х 140 х 45 мм

Открываем коробку и видим, что клавиатура находится в непрозрачном мягком пакете, а сверху клавиши закрыты прозрачной пластиковой крышкой. На дне упаковки можно найти инструкцию.

Спереди картон загибается, образуя отсек. В нём размещается оставшийся комплект поставки: съёмник, кабель и запасной переключатель. Кабель с белой оплёткой в обеих цветовых модификациях, поэтому он может быстро испачкаться.

Конструкция и особенности устройства

Формат клавиатуры можно понять из названия TKL (Tenkeyless или 80%-ная клавиатура). Это стандартная раскладка, из которой удален цифровой блок (Numpad) справа. Такой формат популярен у геймеров, потому что обеспечивает больше места для мыши, сохраняя функциональные клавиши, стрелки и текстовый блок.

Клавиатура весит немногим менее 1 кг и при этом основной материал корпуса – пластик. Взяв её в руки в это даже сложно поверить, но под крышками кнопок можно заметить металлическую пластину. Это, по сути, и есть основная рама клавиатуры, которая обеспечивает ей жёсткость, вес и устойчивость. Топкейс и нижняя крышка изготовлены из белого пластика. Это касается обоих цветовых решений. Основное отличие между ними заключается в расцветке штатных кейкапов и рамки экрана, у версии Violet она белая, а у Sky – чёрная. А так перед нами одна и та же клавиатура.

Отличия получаются не очень существенные даже по цвету, поэтому дальше я буду рассматривать модель Sky потому, что Violet смотрится не по-пацански.

MSI Forge GK600 TKL Wireless стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что она относительно тяжёлая, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая.

Корпус не совсем правильной формы и не симметричный. Это объясняется тем, что в правой части сверху есть экран, цифровой блок отсутствует и поэтому расположение клавиш кажется немного непривычным. В правом верхнем углу, рядом с экраном, есть три ярких белых индикатора: Caps Lock, Scroll Lock, Fn Lock.

Гнездо для подключения кабеля находится с обратной стороны в задней части. Там есть специальная ниша, где можно его удобно подключить, а дальше назад проходит канал, где кабель может быть спрятан. На самой клавиатуре находится разъём USB Type-C.

Кабель средней жёсткости, не совсем мягкий и не очень твёрдый. Ещё он находится в нейлоновой белой оплётке. На другом конце находится коннектор USB 2.0 Type-A.

В нижней части, помимо информационной наклейки, находятся опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 3 или 7 градусов. Для этого предусмотрено два комплекта таких опор. Реализация мне показалась достаточно интересной. Мелкие лапки встроены в крупные.

Клавиатура не полноформатная и состоит из 83 клавиш в зависимости от языка. Кейкапы непрозрачные и изготовлены из PBT пластика. Заявлен высокий ресурс использования, а также их можно заменить на альтернативные.

Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап не просвечивается и подсветку видно между клавиш. Всего есть 20 режимов работы, которые настраиваются непосредственно через саму клавиатуру. Приложение MSI Center её не поддерживает.

Переключатели можно заменить на совместимые. Здесь установлены пятиконтактные, без пайки, в специальные разъёмы на печатной плате. Для извлечения в комплекте есть специальный съёмник. Он подходит для кейкапов и самих свитчей.

Производитель не указывает, какая модель переключателей используется. Известно, что они линейные механические с ресурсом 50 миллионов нажатий.

Скорость срабатывания достаточно высокая. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие. Производитель заявляет о возможности 26 одновременных нажатий.

Кейкапы снимаются легко даже без специального инструмента, который находится в комплекте.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверов. Без какого-либо программного обеспечения работают многие функции, в том числе работа с подсветкой. Можно перебором выбирать один из 20 режимов. Приложение MSI Center не видит это устройство.

Корпус клавиатуры достаточно крепкий и прочный. Она уверенно стоит на столе, сдвинуть её сложно. Это объясняется тем, что в основании есть резиновые опоры. Они же есть на откидных лапках, которые увеличивают угол наклона.

Ещё на видео кажется, что подсветка мерцает. По факту ничего такого нет и такой эффект наблюдается лишь на записи.

Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, всё работает идеально, как заявлено. Всё быстро, чётко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену – практически невозможно.

Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Нажатие негромкое, характерного щелчка не слышно. Основной недостаток для меня – большой ход клавиш, просто я при быстрой печати привык нажимать несильно, на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Не исключаю, что это дело привычки. Что с мембраной, что с механикой при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание. Что касается игр, то тут всё отлично. Устройство работает комфортно и так, как задумано.

Во время использования я столкнулся с одним небольшим багом. Клавиатура полностью разрядилась. Есть индикатор заряда на экране и сигнализация, но я ставил цель как раз полностью разрядить и зарядить потом устройство. Разумеется, оно использовалось в беспроводном режиме и с подсветкой. Аккумулятор разрядился, и я подключил кабель, чтобы зарядить, но заряд не пошёл. Мне показалось, что она сломалась, но дальше я просто переключил её в проводной режим и она начала заряжаться. Возможно, так и было задумано производителем, но для меня это оказалось неочевидным.

Заключение

MSI Forge GK600 TKL Wireless – это механическая игровая клавиатура среднего уровня. Качество изготовления высокое, но здесь следует помнить о том, что это не топовая модель и изысканных функций тут нет – вместо этого упор сделан на простоту, надёжность, ресурс и универсальность.

Корпус изготовлен из пластика, но внутри скрывается целый сэндвич из нескольких слоёв пены, силикона, монтажной пластины и печатной платы. Также тут встроен ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, заряда которого, по заверениям производителя, хватает на 20 дней работы. Из-за этого клавиатура получается увесистая при таких компактных размерах. Так просто её с собой не потаскаешь, но зато она отлично лежит на столе и её трудно сдвинуть, благодаря весу и резиновым ножкам.

Клавиатура получается жёсткой, несмотря на то, что переключатели можно легко снимать. И без особых усилий снимаются кейкапы. Они изготовлены из прочного PBT пластика. Переключатели линейные и при нажатии нет того самого характерного щелчка. Для меня это сначала было непривычно, потому что я привык прожимать механизм и рассчитываю на обратную тактильную связь. Тут ход кажется свободным, как будто клавиша на пружине, причём не очень жёсткой.

В работе клавиатуру нельзя назвать очень тихой, но пользоваться ей удобно. Для этого здесь можно установить три угла наклона (0, 3 и 7 градусов), для чего реализован интересный механизм ножек в задней части, где маленькие лапки встроены в большие. Также есть резиновые площадки для опоры, и клавиатура не скользит по столу. Это не полноформатная клавиатура, которая состоит из 84 клавиш. Некоторые из них комбинируются с запрограммированными функциями. Для этих целей тут есть клавиша Fn. Цифрового блока справа нет.

Клавиатура оборудована RGB-подсветкой с 20 режимами работы. Все они настраиваются непосредственно на ней, а не через приложение. Также тут есть небольшой экран, где отображается уровень заряда и состояния кнопок: Fn, Caps Lock и Scroll Lock. Они дублируются группой светодиодов слева от экрана, поэтому толк от экрана не очень большой. Зато на экране ещё отображается тип подключения, которых может быть три: радиоканал, BT и кабель. Провод средний по жёсткости и в целом им пользоваться можно, но оплётка у него белая и он быстро пачкается.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
