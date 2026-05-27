Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Тестовую сборку снабдили процессором Core i5-13600K.
реклама

Совсем недавно состоялся релиз новой части игры о британском агенте Джеймсе Бонде, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks уже успел протестировать 007 First Light на ряде бюджетных видеокарт Nvidia.

Источник фото: Wccftech/IO Interactive

Тестовая система, снабжённая процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, низкие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 20 fps/13 fps
  • 1080p, низкие настройки, FSR 3 Quality: GTX 1650 – 30 fps/18 fps
  • 1080p, низкие настройки, Native DLAA: RTX 3050 – 37 fps/21 fps, RTX 3060 – 53 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 64 fps/47 fps, RTX 4060 – 55 fps/36 fps, RTX 5050 – 59 fps/36 fps
  • 1080p, низкие настройки, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 39 fps/27 fps, RTX 3060 – 57 fps/43 fps, RTX 3060 Ti – 70 fps/52 fps, RTX 4060 – 62 fps/42 fps, RTX 5050 – 62 fps/43 fps
  • 1080p, низкие настройки, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 4060 – 103 fps/39 fps, RTX 5050 – 106 fps/35 fps
  • 1080p, настройки Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 41 fps/30 fps, RTX 3060 Ti – 51 fps/36 fps, RTX 4060 – 44 fps/28 fps, RTX 5050 – 46 fps/31 fps
  • 1080p, настройки Ultra, DLSS 4 Quality: RTX 3060 – 46 fps/35 fps, RTX 3060 Ti – 59 fps/42 fps, RTX 4060 – 50 fps/32 fps, RTX 5050 – 52 fps/36 fps
  • 1080p, настройки Ultra, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 4060 – 88 fps/32 fps, RTX 5050 – 91 fps/35 fps
  • 1440p, низкие настройки, Native DLAA: RTX 3060 – 34 fps/23 fps, RTX 3060 Ti – 42 fps/30 fps, RTX 4060 – 35 fps/21 fps, RTX 5050 – 37 fps/26 fps
  • 1440p, низкие настройки, DLSS 4 Performance: RTX 3060 – 43 fps/33 fps, RTX 3060 Ti – 54 fps/42 fps, RTX 4060 – 46 fps/33 fps, RTX 5050 – 47 fps/33 fps
  • 1440p, низкие настройки, DLSS 4 Performance, FG 2x: RTX 4060 – 73 fps/29 fps, RTX 5050 – 74 fps/27 fps
реклама

Результаты тестов показывают, что поиграть в 007 First Light с низкими настройками в 1080p можно и на GTX 1650, но только с применением технологии FSR 3, хотя в ряде сцен могут наблюдаться просадки fps, тогда как для более плавного игрового процесса в FHD с низким качеством графической составляющей понадобится как минимум RTX 3050, а пресет Ultra или разрешение 1440p повышают требования до RTX 3060.

#007 first light
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter