Совсем недавно состоялся релиз новой части игры о британском агенте Джеймсе Бонде, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks уже успел протестировать 007 First Light на ряде бюджетных видеокарт Nvidia.
Тестовая система, снабжённая процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- 1080p, низкие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 20 fps/13 fps
- 1080p, низкие настройки, FSR 3 Quality: GTX 1650 – 30 fps/18 fps
- 1080p, низкие настройки, Native DLAA: RTX 3050 – 37 fps/21 fps, RTX 3060 – 53 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 64 fps/47 fps, RTX 4060 – 55 fps/36 fps, RTX 5050 – 59 fps/36 fps
- 1080p, низкие настройки, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 39 fps/27 fps, RTX 3060 – 57 fps/43 fps, RTX 3060 Ti – 70 fps/52 fps, RTX 4060 – 62 fps/42 fps, RTX 5050 – 62 fps/43 fps
- 1080p, низкие настройки, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 4060 – 103 fps/39 fps, RTX 5050 – 106 fps/35 fps
- 1080p, настройки Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 41 fps/30 fps, RTX 3060 Ti – 51 fps/36 fps, RTX 4060 – 44 fps/28 fps, RTX 5050 – 46 fps/31 fps
- 1080p, настройки Ultra, DLSS 4 Quality: RTX 3060 – 46 fps/35 fps, RTX 3060 Ti – 59 fps/42 fps, RTX 4060 – 50 fps/32 fps, RTX 5050 – 52 fps/36 fps
- 1080p, настройки Ultra, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 4060 – 88 fps/32 fps, RTX 5050 – 91 fps/35 fps
- 1440p, низкие настройки, Native DLAA: RTX 3060 – 34 fps/23 fps, RTX 3060 Ti – 42 fps/30 fps, RTX 4060 – 35 fps/21 fps, RTX 5050 – 37 fps/26 fps
- 1440p, низкие настройки, DLSS 4 Performance: RTX 3060 – 43 fps/33 fps, RTX 3060 Ti – 54 fps/42 fps, RTX 4060 – 46 fps/33 fps, RTX 5050 – 47 fps/33 fps
- 1440p, низкие настройки, DLSS 4 Performance, FG 2x: RTX 4060 – 73 fps/29 fps, RTX 5050 – 74 fps/27 fps
Результаты тестов показывают, что поиграть в 007 First Light с низкими настройками в 1080p можно и на GTX 1650, но только с применением технологии FSR 3, хотя в ряде сцен могут наблюдаться просадки fps, тогда как для более плавного игрового процесса в FHD с низким качеством графической составляющей понадобится как минимум RTX 3050, а пресет Ultra или разрешение 1440p повышают требования до RTX 3060.