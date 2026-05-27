Промышленные агрегаты смогут питать электроэнергией дата-центры, заводы и удалённые посёлки включая арктические территории.

Разработка получила обозначение АЛ-41СТ-25. Её мощность варьируется от 25 до 42 мегаватт. В основе лежит авиационный двигатель созданный в ОКБ имени Люльки. Инженеры применили монокристаллические лопатки жаростойкие сплавы и 3D-печать деталей.

Генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв назвал установку одной из самых технологичных в своём классе. По его словам агрегат уже сейчас демонстрирует высокий коэффициент полезного действия при базовой мощности 25 МВт с возможностью дальнейшего наращивания до 42 МВт.

Два опытных образца АЛ-41СТ-25 проходят проверку на компрессорной станции «Арская» в Республике Татарстан. В будущем подобные газотурбинные установки могут заменить иностранное оборудование в российской промышленной генерации.

Переход авиационных наработок в гражданскую энергетику — не новая практика для ОДК. Например двигатели ГТД-6РМ созданные на базе агрегатов Д-30КУ/КП от самолётов Ил-76 суммарно отработали более 5 миллионов часов на промышленных объектах.

Конверсия авиационных двигателей в наземные энергоустановки даёт двойную выгоду. Страна получает высокоэффективные турбины без многолетних затрат на разработку с нуля. Для Арктики и Сибири такие агрегаты критически важны — они могут работать в условиях где строить обычные электростанции сложно и дорого. Испытания в Татарстане показывают что ОДК движется от теории к реальной эксплуатации.