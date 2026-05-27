Более слабые GPU от AMD обходят более сильные и дорогие от NVIDIA

Пока рецензенты наперебой расхваливали 007 First Light, специалисты издания TechPowerUp протестировали более 30 видеокарт в новинке игростроя. Исследование производительности выполнялось на системе с Ryzen 7 9800X3D и 32 GB DDR5-6200 CL28.

Результаты вышли слегка неожиданными, что демонстрирует соответствующая диаграмма. Как можно заметить, видеокарты от AMD показали значительное ускорение в 007 First Light. Во многих случаях они превзошли решения NVIDIA, которые в иерархии GPU стоят на уровень выше.

Так, Radeon RX 7900 XTX сумела обойти GeForce RTX 5080 на 7,5% в разрешениях 1080p и 1440p, хотя по скоростным характеристикам чип GB203-400-A1 быстрее NAVI 31 XTX на 13%. В 1080p текущий флагман Radeon RX 9070 XT оказался довольно близко к GeForce RTX 5080 и медленнее топа предыдущего поколения на 9,3%.

Radeon RX 9070, которая является одной из самых оптимальных видеокарт по показателю «цена / FPS», почти догнала существенно более дорогую GeForce RTX 5070 Ti. В 1080p разница между ними составила всего 3,3%, хотя по стоимости они могут отличаться в 1,5 раза.

Еще два представителя архитектуры RDNA3 в лице Radeon RX 7900 GRE и Radeon RX 7800 XT также смогли встать на ступень выше. Обычно Radeon RX 7800 XT противопоставляется GeForce RTX 4070, но в 007 First Light она оказалась быстрее GeForce RTX 5070.

К сожалению, среднебюджетные графические ускорители от «красного» лагеря, равно как и Radeon RX 6900 XT, не удивили и выдали примерно то, что от них ожидается. При этом в разрешении 4K первые начали отрываться вперед от конкурирующих GPU NVIDIA, но это лишь условная победа, так как в этом режиме FPS невысок.