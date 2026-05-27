Сейчас парковочные места работают по предоплате. Иначе — несоразмерный проступку штраф.

Принуждая водителей к использованию платных парковок, государство, как оно нередко бывает, перегнуло палку. Предоставило слишком мало времени на постановку транспортного средства на парковку, что в условиях постоянных проблем со связью может стать настоящей проблемой, а также сделало штраф за неоплату парковки совершенно несоразмерным данному проступку, который не несёт абсолютно никакой опасности для участников дорожного движения.

Источник изображения: ChatGPT.

Как результат, у многих водителей, особенно в Москве, где ограничение по времени совсем уж драконовское, сформировалась настоящая фобия, ведь неоплата парковки, и не важно, по чьей вине, влечёт за собой штраф в пять тысяч рублей. В профильных ведомствах и законодательных органах поняли, что перестарались, поэтому уже на протяжении нескольких месяцев ведут обсуждение пересмотра механизма оплаты парковок с предоплаты на постоплату.

Сегодня соответствующий законопроект был представлен Минтрансом России на общественное обсуждение. Предполагается, что постоплата парковок в локациях, не оснащённых шлагбаумами (по сути, вдоль дорог), сделает процесс пользования ими более удобным и менее нервным, ведь опасность попадания на крупный штраф минует.

Следует понимать, что хоть на окраинах крупных городов и в региональных населённых пунктов бесплатные парковочные места вне дворов и прилегающих территорий ещё сохранились, но тенденция очевидна и неминуема: скоро в мегаполисах все официальные парковки, обозначенные соответствующими знаками, будут исключительно платными. И быть морально к этому готовыми нужно уже сейчас.