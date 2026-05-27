Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Сейчас парковочные места работают по предоплате. Иначе — несоразмерный проступку штраф.
реклама

Принуждая водителей к использованию платных парковок, государство, как оно нередко бывает, перегнуло палку. Предоставило слишком мало времени на постановку транспортного средства на парковку, что в условиях постоянных проблем со связью может стать настоящей проблемой, а также сделало штраф за неоплату парковки совершенно несоразмерным данному проступку, который не несёт абсолютно никакой опасности для участников дорожного движения.

Источник изображения: ChatGPT.

Как результат, у многих водителей, особенно в Москве, где ограничение по времени совсем уж драконовское, сформировалась настоящая фобия, ведь неоплата парковки, и не важно, по чьей вине, влечёт за собой штраф в пять тысяч рублей. В профильных ведомствах и законодательных органах поняли, что перестарались, поэтому уже на протяжении нескольких месяцев ведут обсуждение пересмотра механизма оплаты парковок с предоплаты на постоплату.

реклама

Сегодня соответствующий законопроект был представлен Минтрансом России на общественное обсуждение. Предполагается, что постоплата парковок в локациях, не оснащённых шлагбаумами (по сути, вдоль дорог), сделает процесс пользования ими более удобным и менее нервным, ведь опасность попадания на крупный штраф минует.

Следует понимать, что хоть на окраинах крупных городов и в региональных населённых пунктов бесплатные парковочные места вне дворов и прилегающих территорий ещё сохранились, но тенденция очевидна и неминуема: скоро в мегаполисах все официальные парковки, обозначенные соответствующими знаками, будут исключительно платными. И быть морально к этому готовыми нужно уже сейчас.

#россия #экономика #дороги
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter