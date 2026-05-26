Модели мощностью 750 и 850 Вт получили разъёмы 12V-2x6.

Компания Thermalright представила новую серию модульных блоков питания GN, которые соответствуют требованиям спецификаций Intel ATX 3.1, сообщает Vortez.

Источник изображения: Thermalright (и далее)

В серию вошли блоки питания мощностью 850, 750 и 650 Вт с «золотыми» сертификатами эффективности 80 PLUS Gold. Хотя разъём 12V-2x6 может присутствовать на рендерах всех моделей, похоже, что им оснащаются только варианты мощностью 850 и 750 Вт — только в их комплектацию входит один 16-контактный кабель питания для видеокарты.

Блоки питания отличаются компактными размерами 150×140×86 мм, наличием DC/DC-преобразователя с резонансной LLC-топологией и японских электролитических конденсаторов высокотемпературной серии 105. Для охлаждения используется 120-мм вентилятор.

Блоки питания Thermalright GN выпускаются в чёрном и белом цвете. В наименовании белых моделей присутствует буква W. На момент написания подробности о ценах и региональной доступности отсутствуют.