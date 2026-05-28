Если для чтения книг обычно хватает традиционных 6-дюймовых ридеров, то вот для работы с научной литературой и чертежами уже требуется диагональ побольше, а наличие стилуса открывает дополнительные возможности – рисование, запись текстов, оставление пометок в документах. Одной из наиболее популярных среди больших моделей стала Onyx Boox Go 10.3.

При этом в первом поколении отсутствовала подсветка, что устраивало не всех пользователей, поэтому второе стало доступно уже в двух модификациях – Go 10.3 (Gen II) для работы только с внешними источниками света и 10.3 (Gen II) Lumi со встроенными диодами. Также у ридера улучшили процессор, изменили технологию взаимодействия со стилусом и обновили операционную систему до Android 15.

Технические характеристики

Материалы: металл, стекло, пластик

Цвет: светло-серый

Экран: 10.3" E Ink Carta Plus (Carta 1200), 16 оттенков серого, 2480x1860, емкостной сенсор + Metal Mesh

Подсветка: Moon Light 2

Процессор: Snapdragon 690, 8 ядер, 2.1 ГГц

Оперативная память: 4 ГБ

Накопитель: 64 ГБ

Интерфейсы: Wi-Fi 5 (2.4+5 ГГц), Bluetooth 5.1, USB Type-C

Аудио: два динамика, микрофон

ОС: Android 15 с фирменным интерфейсом

Чтение: Neo Reader 3.0

Поддерживаемые форматы: FB2, ZIP, HTML, PRC, CAJ, AZW3, MOBI, TXT, EPUB, EPUB3, RTF, DOC, DOCX, PRC, PPT, PPTX, CHM, CBR, CBZ, DjVu, PDF, BMP, JPG, TIFF, PNG, WAV, MP3

Батарея: 3700 мАч, зарядка 10 Вт

Датчики: акселерометр, гироскоп, датчик Холла

Дополнительно: активный стилус

Размеры: 235x183x4.8 мм

Вес: 361 г

Цена: от 51 000 рублей

Комплект

Серая коробка с бархатистой поверхностью украшена лаконичным теснением-логотипом, а сзади присутствует стикер с краткой технической информацией. Внутри находится сам Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi в транспортировочной пленке, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, а также небольшой пенал со стилусом и кабелем Type-A на Type-C. Аксессуары выполнены в светлой гамме, под стать самому устройству. Если хотите сохранить внешний вид ридера надолго, рекомендую сразу же приобрести фирменный «умный» чехол.

Внешний вид

Корпус Go 10.3 (Gen II) Lumi выполнен из магниевого сплава, что обеспечило ему требуемые прочность и жесткость при толщине всего 4.8 мм. Кроме того, при весьма существенных габаритах (235x183 мм) весит ридер 361 г, поэтому его удобно держать даже одной рукой.

Задняя панель покрыта материалом, по текстуре напоминающим кожу, который не только дорого выглядит, но также приятен тактильно и дает хорошее сцепление с пальцами. При этом поверхность устойчива к отпечаткам, царапинам и загрязнениям. «Спинку» разделяет пластиковая полоска, обеспечивающая работу беспроводных модулей.

Металлические торцы скруглены, чтобы не врезаться в ладони. Сверху справа находится единственная физическая клавиша, отвечающая за включение и блокировку устройства. Снизу расположены два динамика, порт Type-C, микрофон и светодиодный индикатор. В правое ребро встроен магнит для удержания стилуса.

Переднюю панель полностью закрывает защитное стекло Onyx Glass. Небольшое травление устраняет блики, но при этом не делает изображение мутным, а олеофобный слой способствует хорошему скольжению пальцев и стилуса. Рамки вокруг дисплея несимметричны – сверху и справа они по 8 мм, а снизу и слева – по 17 мм для более удобного хвата.

Go 10.3 (Gen II) Lumi выглядит словно дорогая книга в кожаной обложке, только по толщине ближе к листу бумаги. Качество исполнения соответствует – ничего не люфтит, не проминается и не скрипит. При этом какая-либо степень влагозащиты отсутствует.

В новом поколении перешли от пассивного стилуса к активному InkSense Plus. Модель выполнена в металлическом слегка приплюснутом корпусе диаметром 9 мм и длиной 157 мм, а весит 15 г. Задержка минимальна, толщина линии зависит от приложенного усилия – распознается 4096 степеней нажатия. При использовании ощущения весьма схожи с карандашом и бумагой.

Около верхнего конца расположен порт Type-C с индикатором зарядки, снизу – кнопка, удержанием которой перо переводится в режим ластика. Также внутри поместили магнит, с помощью которого стилус удерживается на ридере или чехле. Сменный наконечник из полиоксиметилена диаметром 0.6 мм со временем стачивается и требует замены, к счастью, запасные есть в свободной продаже.

Светло-коричневый чехол представляет собой папку на жестком каркасе, крепящуюся к задней поверхности ридера магнитами. Толщину и вес он увеличивает незначительно – до 9.5 мм и 598 г соответственно. На мой взгляд, данная обложка не маскирует, а скорее подчеркивает утонченный дизайн ридера. Внешняя поверхность бархатистая, а внутренняя – гладкая, материал хорошо противостоит загрязнениям.

Заднюю половику можно переломить, трансформируя обложку в подставку. При закрытии ридер автоматически переводится в режим сна, а при открытии – активируется. В комплекте также идет отдельный лоскут с двумя магнитами. Складываясь в петлю, он фиксирует стилус. Последний, впрочем, и без посторонней помощи неплохо держится на чехле.

Дисплей

Модель оснащена большим 10.3-дюймовым экраном типа E Ink Carta Plus, а именно Carta 1200. Технология подразумевает отображение 16 градаций серого, однако программно диапазон смогли расширить до 256 оттенков, что оценят любители графических романов. Книжное (4 к 3) соотношение сторон позволяет выводить больше информации, чем привычное 16:9, а высокое разрешение (2480x1860) обеспечивает полиграфическую плотность пикселей – 301 ppi.

В первом поколении ридера для распознавания пассивного стилуса использовался сенсорный слой Wacom – технология, применяемая в графических планшетах. У Go 10.3 (Gen II) Lumi его заменили на Metal Mesh, который требует активное перо и характерен для телефонов и планшетов. Вторая технология дешевле и не искажает картинку, а точность и скорость отклика остались высокими. Конечно, никуда не делся и емкостной сенсор, распознающий до 5 одновременных касаний пальцами.

Светло-серая подложка совпадает по тону с корпусом книги, при этом изображение получается намного контрастнее, чем в решениях на основе цветных электронных чернил. Дисплей не блекнет под лучами солнца и при взгляде под углом, а также не расходует батарею при отображении статического изображения.

Экран поддерживает несколько режимов отображения. Regal (доступен при чтении и в некоторых сторонних приложениях) обеспечивает наивысшее качество и отсутствие артефактов за счет того, что при каждом обновлении дисплей заполняется белым цветом. Из минусов – низкая скорость обновления и мерцание при перерисовке. В HD также обеспечивается лучшее качество, однако очистка от артефактов происходит реже. В нем также доступна опция «Сглаживание», которая несколько уменьшает зернистость картинки.

HD HD+сглаживание Быстрый Быстрый+контрастность

В «Быстром» картинка становится рыхлой, а шрифты менее ровными, но и скорость обновления значительно увеличивается – его можно смело использовать для браузинга или гейминга. Есть возможность активировать повышенную контрастность и настроить параметр Anti-flicker, отвечающий за очищение от артефактов. Еще можно отрегулировать палитру и несколько дополнительных опций. Удобно, что настройки сохраняются отдельно для каждого приложения.

Обычный цвет Глубокий цвет

Подсветка

В отличие от первого поколения, Go 10.3 (Gen II) Lumi может похвастаться фирменной подсветкой Moon Light 2, которая позволяет пользоваться устройством в плохих условиях освещения. Свет направлен вдоль экрана и не мерцает, поэтому глаза почти не утомляет. Яркость и цветовая температура регулируются отдельно через центр управления, там же доступно три настраиваемых пресета.

Без подсветки Нейтральная подсветка

Еще можно воспользоваться свайпами вдоль вертикальных границ экрана. А вот автоматическая подстройка под внешние условия не поддерживается. Запас по яркости существенный – обычно хватает половины от максимума, а днем лучше вообще отключать подсветку, чтобы не расходовала батарею.

Холодная подсветка Теплая подсветка

«Железо»

Аппаратную платформу обновили – теперь в ее основе лежит 8-нм чип Snapdragon 690 (2x2.1 ГГц + 6x1.7 ГГц) с видеоядром Adreno 619. Правда, производительность осталась прежней – 234 000 баллов в AnTuTu. Память тоже не изменилась – 4 ГБ оперативной, 64 ГБ (доступно 46 ГБ) постоянной без возможности расширения и еще 10 ГБ в облаке. Файлы открываются быстро, интерфейс не тормозит (если установлен «Быстрый» режим обновления).

Передавать файлы можно через сервер, локальную беспроводную сеть или облачное хранилище, используя двухдиапазонный модуль Wi-Fi 5, при помощи Bluetooth 5.1, по проводу с компьютера или подключив накопитель напрямую к порту Type-C. Полноценного GPS нет, но планшет может определять свое положение по Wi-Fi сетям. Функция автоповорота работает за счет встроенного акселерометра, а чехол умеет активировать ридер благодаря датчику Холла. Имеется диктофон для голосовых заметок и весьма громкие стереодинамики с акцентом на средние частоты для воспроизведения аудиокниг. Непонятно зачем, но присутствует еще и гироскоп.

Софт

Еще одно важное обновление у второго поколения – современный Android 15, поверх которого установлена фирменная оболочка. Полная загрузка системы происходит за 35 секунд, а выход из режима сна – за 1.5 секунды. Касание строки состояния справа вызывает центр управления, где можно активировать беспроводные интерфейсы, вызвать настройки отображения и ИИ-ассистента, разделить экран, отключить емкостной сенсор, сделать скриншот с рукописной заметкой, переключиться в «Детский режим», отрегулировать громкость и подсветку, а также проверить уровень заряда стилуса, проведя пером по соответствующей области. Касание в левой части откроет панель уведомлений, а часов – очистит экран от артефактов.

Меню разделов расположено вертикально слева. В «Библиотеке» собраны все доступные книги и графические романы, причем не только находящиеся на самом устройстве, но и в подключенном сетевом хранилище. Отображать документы можно в виде матрицы макетов или списками – с иконкой обложки или без. Есть возможность создавать собственные полки. Поддерживаются поиск, фильтры, синхронизация прогресса чтения и аннотаций с облаком, вывод статистики. «Магазин» – бесплатный каталог художественных произведений на оригинальных языках. «Внутренняя память» – местный файловый менеджер.

«Заметка» – утилита для работы со стилусом. Есть имитация различных инструментов – кистей, маркеров, карандашей, ручек, поддерживается работа со слоями, «умное» достраивание фигур, выделение фрагмента обводкой с последующим распознаванием, а также стирание при помощи штриховки, можно добавлять аудио и картинки. Также в приложении удобно вести записи, а затем парой кликов переводить их в печатный текст.

В разделе «Приложения» содержатся ярлыки всех установленных программ. В сочетании с технологией электронных чернил, «Заставка» дает возможность вывести картинку или другую полезную информацию на заблокированный или выключенный экран, не расходуя заряд. «Календарь» содержит не только перечень мероприятий, но и рукописные заметки, а также список открытых за день книг. Словарь позволяет переводить слова офлайн прямо из книги, но вначале нужно скачать с официального сайта базы.

BooxDrop – утилита для передачи документов по воздуху. Push-сервис позволяет работать с RSS-лентой и OPDS-каталогами. «Быстрое меню» выводит плавающую кнопку с настраиваемым списком быстрых команд. Ai-помощник – встроенная нейросеть, работающая на OpenAi или Gemini с настраиваемой длиной ответов. Первая любит все приводить к математическим формулам, а вторая выводит ответы на двух языках.

У ИИ можно попросить порекомендовать книгу на определенную тему, сделать краткий пересказ текста или поговорить с ним на отвлеченные темы. Также есть диктофон, калькулятор, часы, галерея, плеер и браузер. Дополнительные приложения ставятся как из магазина Google Play, так и вручную.

В «Настройках» можно выставить параметры питания, включая время деактивации беспроводных модулей, перехода в спящий режим и выключения, отрегулировать интерфейс, обновить прошивку и выбрать схему управления – виртуальные кнопки или полностью настраиваемые жесты.

Чтение

Для чтения используется встроенная утилита Neo Reader 3.0, которая поддерживает большинство существующих текстовых и графических форматов, а также PDF и DjVu. Из функций есть чтение голосом, автолистание, перевод слов и фрагментов, осветление фона, обрезка полей, повышение читаемости текста и множество других настроек отображения. Команды можно вынести в отдельную панель или привязать к определенным зонам экрана. Поддерживается масштабирование «щипком» и перелистывание свайпами.

Доступна работа на одном экране с двумя копиями одного документа, двумя разными файлами, оригиналом и переводом, текстом и областью для заметок. Комиксы удобно отображать зонами, а журналы – колонками. Доступна функция, которая распознает текст внутри графического романа, а затем его переводит.

Стилус тоже не остается без дела – можно оставлять различные пометки на полях и выделять текст, причем все изменения сохраняются при открытии на другом устройстве. Очень удобно при проверке домашних заданий у студентов. Если по какой-то причине Neo Reader 3.0 не устраивает, можно установить стороннюю утилиту.

Автономность

Минимальная толщина устройства позволила установить аккумулятор емкостью лишь 3700 мАч, впрочем, для электронной книги этого оказалось вполне достаточно. Учитывая, что чтение одной страницы занимает примерно 1.5 минуты, без подсветки можно осуществить около 5000 перелистываний (125 ч), а с 50% подсветкой – 3000 (75 ч). На практике заряжать Go 10.3 (Gen II) Lumi приходится каждые 3-4 недели, любителям порисовать – немного чаще. Стилус также требует энергии, поэтому приходится периодически проверять уровень его заряда через центр управления. Хорошо, что когда он не используется, то автоматически переходит в режим сна. На полное восстановление ридера требуется 2 часа 20 минут, а пера – 40 минут. Можно использовать любое зарядное устройство – оригинальное в комплект не входит.

Выводы

Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi – многофункциональное устройство с большим экраном, которое позволяет не только комфортно читать книги, но и работать с научной литературой и документами, чертежами и схемами, просматривать комиксы и мангу, рисовать, делать рукописные записи и оставлять пометки прямо в учебниках. Высокое разрешение дисплея позволяет качественно отображать даже мелкие детали, производительная платформа и высокая скорость отклика обеспечивает комфортную работу, а хорошая автономность дает надолго забыть о розетке.

Второе поколение получило долгожданную подсветку и современный Android 15, позволяющий расширить функциональность за счет установки сторонних приложений, а вот переход к активному перу – решение спорное, так как теперь приходится следить еще и за его зарядом. Помимо всего перечисленного, Go 10.3 (Gen II) Lumi – супертонкий имиджевый гаджет, который не стыдно «засветить» на переговорах с деловыми партнерами, соответственно, и цена у него весьма «кусается».