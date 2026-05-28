Сегодня у меня на кратком обзоре особенная игра. Это «Mouse: P.I. for Hire» («Частный детектив Маус»). Это проект небольшой польской студии Fumi Games.

По жанру – это обычный, уже «классический» 3D-шутер. И в этом плане нет ничего необычного. Но тут вопрос в самой реализации игры…

А сделана она… в виде мультфильма. В виде довоенного мультика Диснея, где вся анимация делалась в стиле «резинового шланга», когда почти все персонажи как бы сжимаются-разжимаются. И вот игра сделана именно так. Да еще она черно-белая…

Играть мы будем за детектива Мауса, который ведет свое расследование по поимке опасного преступника.

Игровой процесс

Сначала, нас погружают в обучение, которое занимает весь пролог, постепенно погружая в мир игры.

Обучение выполнено в виде плакатовА потом начинается основная часть. Мы будем посещать разные места, перемещаясь по очень своеобразной карте, искать следы преступления и делать выводы.

Нет, это все фактически происходит автоматически: все же главное тут «шутеринг». Если отталкиваться от самой стрельбы, то тут нет ничего интересного. Но опять – вопрос в реализации и визуализации. Сначала у нас будет лишь Маусер (я не ошибся), потом появится дробовик Пукалка и нечто типа «огнемета», который поливает врагов известью(?).

Враги тут определенно навеяны Диснеем и 30-ми годами прошлого века. Патроны, аптечки, броня (это гамбургеры) – подбирайте, как в Думе…

Будет и двойной прыжок, вскрытие сейфов (весьма оригинально реализован), разные секреты. Естественно, есть прокачка и покупка патронов. Персонажей в игре, с кем можно общаться немного, но этого хватает для линейного шутера.

Можете брать второстепенные задачи. Хоть в игре нет русской озвучки, но субтитры дают полное представление о сюжете. А голоса актеров отменно подобраны, в отличие от многочисленных инди-проектов. Конечно, кроме рядовых противников, тут есть и боссы.

Один из первых боссовОни разные. Как по виду, так и по «содержанию». Даже на низком уровне сложности они доставляют проблемы. И вот тут я перехожу к недостаткам игры. Их три.

1. Езда по карте крайне неудобная, ведь машинка будет все время менять свое направление, в отличие от кнопок за это отвечающих. Но врезаться можно, не страшно.

2. В игре нельзя перенастроить клавиши движения. Я привык играть на стрелках и типичный WASD мне не удобен. Особенно это заметно именно при битве с боссами.

3. Черно-белый стиль «смазывает» периферийные предметы, что, опять же, сильно усложняет бои с боссами на небольших аренах.

В остальном – обычный шутер. Но очень, очень, очень стильный. Я просто в восторге от реализации визуала в игре. Даже небольшие мелочи сделаны великолепно.

Паучок...Такой стильной игры я не помню со времен серии «Bioshock».

Графика и тестирование

Для игры рекомендованы следующие «компоненты»:

Изображение: SteamЯ же играл на системе:

• Процессор: Intel Core i7–8700T;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

Настройки графики – максимальные. Игра, естественно, не может впечатлить любителей «графона». Она не про это. Если она стильная, то все новейшие технологии принесены в жертву стилю.

Но от этого хуже она не выглядит. Что и наводить в очередной раз на мысль, что игры – это не про графику.

Тестирование проходило возле офиса нашего детектива и получился такой результат:

Итог тестированияС одной стороны, стабильные 60++ фпс мы имеем, но, учитывая, отсутствие графики, как класса, хотелось бы фпс повыше… Игра не требовательна к наличию SSD-накопителя. Да, будут иногда рывки подгрузок, но совсем не критично.

Вывод

У студии Fumi Games получилась отменная суперстильная игра. И я настоятельно рекомендую попробовать в нее поиграть. Уверен, она многим понравится.



