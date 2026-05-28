Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)

Сегодня я расскажу об очередном проекте от небольшой студии. Отличается же игра от большинства тем, что она очень стильная. И это стиль своеобразный...
[ ] для раздела Блоги
реклама

Сегодня у меня на кратком обзоре особенная игра. Это «Mouse: P.I. for Hire» («Частный детектив Маус»). Это проект небольшой польской студии Fumi Games.

По жанру – это обычный, уже «классический» 3D-шутер. И в этом плане нет ничего необычного. Но тут вопрос в самой реализации игры…

реклама



А сделана она… в виде мультфильма. В виде довоенного мультика Диснея, где вся анимация делалась в стиле «резинового шланга», когда почти все персонажи как бы сжимаются-разжимаются. И вот игра сделана именно так. Да еще она черно-белая…

Играть мы будем за детектива Мауса, который ведет свое расследование по поимке опасного преступника.

Игровой процесс

Сначала, нас погружают в обучение, которое занимает весь пролог, постепенно погружая в мир игры.

реклама



Обучение выполнено в виде плакатовА потом начинается основная часть. Мы будем посещать разные места, перемещаясь по очень своеобразной карте, искать следы преступления и делать выводы.

Нет, это все фактически происходит автоматически: все же главное тут «шутеринг». Если отталкиваться от самой стрельбы, то тут нет ничего интересного. Но опять – вопрос в реализации и визуализации. Сначала у нас будет лишь Маусер (я не ошибся), потом появится дробовик Пукалка и нечто типа «огнемета», который поливает врагов известью(?).

Враги тут определенно навеяны Диснеем и 30-ми годами прошлого века. Патроны, аптечки, броня (это гамбургеры) – подбирайте, как в Думе…

Будет и двойной прыжок, вскрытие сейфов (весьма оригинально реализован), разные секреты. Естественно, есть прокачка и покупка патронов. Персонажей в игре, с кем можно общаться немного, но этого хватает для линейного шутера.

реклама



Можете брать второстепенные задачи. Хоть в игре нет русской озвучки, но субтитры дают полное представление о сюжете. А голоса актеров отменно подобраны, в отличие от многочисленных инди-проектов. Конечно, кроме рядовых противников, тут есть и боссы.

Один из первых боссовОни разные. Как по виду, так и по «содержанию». Даже на низком уровне сложности они доставляют проблемы. И вот тут я перехожу к недостаткам игры. Их три.

1.    Езда по карте крайне неудобная, ведь машинка будет все время менять свое направление, в отличие от кнопок за это отвечающих. Но врезаться можно, не страшно.

2.    В игре нельзя перенастроить клавиши движения. Я привык играть на стрелках и типичный WASD мне не удобен. Особенно это заметно именно при битве с боссами.

реклама



3.    Черно-белый стиль «смазывает» периферийные предметы, что, опять же, сильно усложняет бои с боссами на небольших аренах.

В остальном – обычный шутер. Но очень, очень, очень стильный. Я просто в восторге от реализации визуала в игре. Даже небольшие мелочи сделаны великолепно.

Паучок...Такой стильной игры я не помню со времен серии «Bioshock».

Графика и тестирование

Для игры рекомендованы следующие «компоненты»:

Изображение: SteamЯ же играл на системе:

•    Процессор: Intel Core i7–8700T;

•    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

•    Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

•    Операционная система: Microsoft Windows 10;

•    Разрешение монитора: 1920х1080.

Настройки графики – максимальные. Игра, естественно, не может впечатлить любителей «графона». Она не про это. Если она стильная, то все новейшие технологии принесены в жертву стилю.

Но от этого хуже она не выглядит. Что и наводить в очередной раз на мысль, что игры – это не про графику.

Тестирование проходило возле офиса нашего детектива и получился такой результат:

Итог тестированияС одной стороны, стабильные 60++ фпс мы имеем, но, учитывая, отсутствие графики, как класса, хотелось бы фпс повыше… Игра не требовательна к наличию SSD-накопителя. Да, будут иногда рывки подгрузок, но совсем не критично.

Вывод

У студии Fumi Games получилась отменная суперстильная игра. И я настоятельно рекомендую попробовать в нее поиграть. Уверен, она многим понравится.


Добавить в закладки

Теги

mouse: p.i. for hire частный детектив маус
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
Thermalright представила компактные блоки питания ATX 3.1 серии GN с мощностью от 650 до 850 Вт
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
Солнце 19 дней подряд излучало мощный радиосигнал — это в четыре раза дольше прежнего рекорда
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter