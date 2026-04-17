Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC

Модель MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC обеспечивает хороший уровень производительности для высоких настроек в FHD и средних в QHD. И в отличие от модификации с тремя вентиляторами она выше и толще, но короче. А значит, компактнее.
Оглавление

Вступление

Похоже, что сейчас все закупились видеокартами и спрос на них снизился. Дефицит памяти распространился и на потребительские модели, а все мощности были брошены на специализированные модели для работы с ИИ. Компания NVIDIA продолжает развивать своё маркетинговое направление и надувать пузырь иллюзорной производительности. В линейке RTX 4000 нам добавили один ненастоящий кадр, а в новом поколении сразу три. Технология называется Multi-Frame Generation (MFG) и входит в состав обновлённого DLSS 4. На подходе технология DLSS 5.0, которая будет создавать иллюзорную картинку на экране.

Ещё у 5000-й серии отмечалось несколько проблем на ранних этапах. С разъёмом 12VHPWR всё понятно, как и у прошлого поколения, — проблемы случаются. Также отмечались трудности с работой шины PCI-e 5.0. Сейчас часть проблем решена, производители материнских плат выпустили обновления BIOS, а некоторые пользователи принудительно устанавливают скорость работы интерфейса. Что касается самого поколения Blackwell, то пользователи получили прирост производительности, но его пришлось обменять на повышенное энергопотребление и тепловыделение. В этом нет ничего удивительного, поскольку техпроцесс производства кристаллов остался прежним.

Существует версия, что в компании NVIDIA делают ставку на переход пользователей с 3000-й серии и более ранних на последнее поколение продуктов. Поэтому владельцы видеокарт GeForce RTX 4000 особо не суетятся и продолжают использовать их. К тому же перед появлением устройств последнего поколения был дисконт на некоторые модели из прошлой линейки. Также остался болезненным вопрос с видеопамятью. NVIDIA решила выпустить сразу две модификации RTX 5060 Ti на 8 и 16 Гбайт GDDR7, но с кризисом памяти большая вероятность, что последние модели просто исчезнут.

Причём эти версии расхваливали в интернетах многие. Даже я в своё время изучил одну видеокарту MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC. Ну а сейчас мы рассмотрим одну почти аналогичную модель, но с двумя вентиляторами. Лично мне любопытно сравнить системы охлаждения этих устройств и выяснить, есть ли какие-то отличия по температуре и шуму.

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC без приставки Trio покороче, но при этом немного выше и толще. Соответственно не факт, что она окажется хуже в плане охлаждения, зато более компактна и может влезть туда, куда трёхвентиляторная версия не помещается.

Упаковка и комплектация

Модели MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC и GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC очень похожи и отличаются на первый взгляд только системой охлаждения. Поэтому не стоит удивляться, что оформление схоже, а габариты упаковок разные.

Коробка не очень крупная, ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди есть изображение самой видеокарты на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу обозначено название модели, а справа – вставка с указанием графического ускорителя.

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB-подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Twin Frozr 10, Stormforce Fan, Core Pipes и MSI Center.

Внизу есть компактная спецификация без системных требований. Теперь даже на сайте не сообщают о рекомендуемом блоке питания. Указано только потребление устройства, которое составляет 180 Вт.

Открываем коробку и видим сверху лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек для части комплекта поставки – переходника питания 12VHPWR (12V-2x6) на два обычных 8-pin PCI-e. Как видно, новый разъём стали устанавливать даже на не очень мощные видеокарты.

Инструкции скрыты на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении.

Дизайн и особенности

Я как-то рассматривал MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC на 16 Гбайт и поэтому можно попытаться сравнить внешние характеристики. Габариты новой видеокарты составляют 247 x 135 x 51 мм, масса – 781 г. Для сравнения у модификации Trio размеры 300 x 125 x 44 мм, масса – 844 г соответственно. Разница в весе немаленькая и это может отразиться на результатах тестов.

Однако плакать рано, возможно даже при таком раскладе кулер отлично справляется с охлаждением. Также из-за наличия целых 16 Гбайт видеопамяти, она распаяна с двух сторон печатной платы, что не упрощает охлаждение.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками. Это уже стало обычной практикой.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также присутствует разъём питания 12VHPWR (12V-2x6), который используется на старших адаптерах.

Видеокарта занимает более двух слотов расширения, но короче версии Trio и поэтому тут в комплекте нет держателя.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину («бэкплейт»). Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме того, на ней заметны большие прорези, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно.

Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла. В центре этих отверстий находится огромный логотип MSI Gaming, но без подсветки. С обратной стороны можно заметить несколько термопрокладок, которые контактируют с микросхемами памяти и элементами, распаянными с обратной стороны от GPU.

После того, как задняя пластина демонтирована, можно заметить, что сама плата короче системы охлаждения практически в два раза.

Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все располагаются спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, открутить два винта в области подсистемы питания, открутить два винта с торца, где размещены видеовыходы, а затем ещё открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах.

После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет. Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и три тепловые трубки. За теплоотвод также отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, с микросхемами памяти – через термопрокладки. Термоинтерфейс GPU достаточно твёрдый.

От теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные, диаметром 6 мм.

Сами пластины достаточно крупные и их много. Однако даже невооружённым взглядом заметно, что радиатор немного меньше, чем у трёхвентиляторной версии. Другое дело, что чип не очень жарит и поэтому такой СО может хватить. Все элементы радиатора также пропаяны.

Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Однако дизайн немного переработан. Он крепится не к радиатору, а к рамке с видеовыходами и прямо к заднему «бэкплейту». Поэтому от радиатора он никак не зависит.

Оба вентилятора крепятся непосредственно к этому кожуху. С обратной стороны двигатели заклеены специальными мягкими наклейками, которые предотвращают передачу колебаний на радиатор.

Система охлаждения достаточно тиха и производительна. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10015S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость 3880 об/мин, шум на расстоянии 30 см – 51.7 дБ. Согласно этим результатам, можно сделать вывод, что на максимальной скорости карта с двумя вентиляторами на 1.5 дБ тише, но… 53 дБ и 51.7 дБ – это шумно и обычный пользователь на слух не заметит разницы.

Кроме того, на максимальной скорости вентиляторы никогда не работают; даже если загрузить видеокарту по максимуму и ещё разогнать, этого всё равно не произойдёт.

Также заметно, что вентиляторы применены большего диаметра, чем у трёхвентиляторной версии. По скорости примерно одинаково, но шум создаётся в основном из-за радиатора, когда поток воздуха пытается пройти через пластины.

Здесь используется новая форма крыльчатки, выполненная по технологии Stormforce Fan. Спереди на всех находятся серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, вентиляторы обеспечивают больший поток при той же скорости вращения крыльчатки и уровне шума. И это хорошо, поскольку рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается как бы чешуя, и сквозь нее воздушный поток легче проникает, и шума меньше.

Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR7 не такая прожорливая, но в этой модификации количество микросхем увеличено вдвое. Соответственно для питания памяти используются две фазы, которые расположены в правой части платы.

В левой части находятся линии питания GPU, которых здесь всего шесть. Удивляться не стоит, ведь сама печатная плата и все компоненты на ней полностью аналогичны используемой на версии Trio.

ШИМ-контроллер распаян спереди. Это та же самая микросхема uPI Semi uP9512R.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке uPi Semi uP9646A на 50 А и одной ферритовой катушке индуктивности.

По центру установлен графический процессор NVIDIA GB206-300-A1, он же RTX 5060 Ti. Чип изготовлен на 4-й неделе 2025 года. 181 кв. мм, выполненных по 5 нм техпроцессу TSMC.

Четыре микросхемы памяти типа GDDR7 распаяны спереди, ещё столько же распаяно с противоположной стороны печатной платы.

Используются микросхемы производства компании Samsung.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём 12VHPWR (12V-2x6).

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

  • Три порта Display Port;
  • Один порт HDMI 2.1.

Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель между двумя режимами работы: тихим и игровым. По моим ощущениям, включён тихий режим.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 9 9900X;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid A15 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • Материнская плата: MSI MAG B850 Tomahawk WIFI;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston KF564C32-16 (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC 16 Гбайт (2407 / 2647 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M560 1 Тбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A850GLS PCIE5, 850 Ватт.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

При внешнем осмотре новинки была упущена пара важных моментов. Интерфейс подключения к материнской плате изменился на PCI-e x8 Gen5. Теоретически по пропускной способности это примерно PCI-e x16 Gen4, но пятое поколение шины PCI-e встречается далеко не на всех системных платах. С памятью чуда не произошло, была оставлена та же шина памяти 128 бит, но теперь это GDDR7, где пропускная способность выше, чем у GDDR6. Поэтому бутылочным горлышком может оказаться не шина памяти, всё будет упираться в возможности GPU.

Кстати, количество ядер было увеличено всего на 256 штук и ещё немного увеличили количество текстурных блоков. Разумеется, архитектура Blackwell тоже улучшена и это должно повлиять на разницу в производительности. Парадоксально, но GPU AD106 немного крупнее и сложнее, чем GB206. Поэтому речь тут может идти об оптимизации чипа для повышения производительности.

При отсутствии нагрузки вентиляторы видеокарты останавливаются. Такая схема используется не впервые, крупный радиатор может справиться с мощным GPU в пассивном режиме, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу модели MSI с вентиляторами.

Выше уже упоминалось, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3880 об/мин, шум при этом составляет 51.7 дБ с расстояния 30 cм. В «бублике» вертушки работают только на 38% от полной мощности, что составляет 1515 об/мин. В таком режиме получается приемлемый уровень шума – 33.6 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» видеокарта потребляет около 180 Вт. Это немало, но смотря с чем сравнивать.

Спереди на кожухе со стороны вентиляторов есть две вставки с RGB-подсветкой. Ещё с заднего торца есть логотип MSI Gaming, который подсвечивается изнутри. Управлять подсветкой можно через фирменное приложение MSI Center.Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка перегрузка:

В моём случае разгон оказался не очень выдающимся, но это всё лотерея. В любом случае можно примерно достичь частоты 3 ГГц по GPU. Потребление при этом вырастает до 220 Вт, и система охлаждения с этим вполне справляется, не создавая высокий уровень шума.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

В плане производительности видеокарта находится на уровне GeForce RTX 4070. Причём она к ней подбирается, но всё никак не настигнет, а ведь есть ещё RTX 4070 Super. При прочих равных я бы скорее поискал простую GeForce RTX 4070 ещё с простым разъёмом 8-pin PCI-e. Потребление у неё будет немного выше, но и сама модель будет побыстрее.

Кроме того, 12 Гбайт видеопамяти пока достаточно для высоких настроек в FHD и средних в QHD. Поэтому 16 Гбайт – это хорошо, но за это придётся заплатить. Также пока не совсем ясно, будет ли актуален сам GPU, когда игры будут реально требовать 16 Гбайт при средних настройках? Пожалуй, это самый сложный вопрос.

Посмотрим теперь на нагрев видеокарты MSI во время интенсивной нагрузки.

Большая система охлаждения обеспечивает низкую температуру и маленький уровень шума. Другое дело, что из-за микросхем, распаянных с обратной стороны, заметно нагревается «бэкплейт».

Заключение

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC – это брат-близнец модификации с тремя вентиляторами. Тут даже сами печатные платы и все компоненты на них одинаковые. Отличие только в системе охлаждения и габаритах. Инженеры MSI часто делают системы охлаждения с солидным запасом, поэтому в целях экономии этот запас начал немного таять. Нельзя сказать, что СО здесь не справляется – она примерно соответствует такой же карте с тремя вентиляторами. За счёт того, что эта система охлаждения выше и толще, возможно, она равноценна по площади теплоотвода.

Соответственно видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC выше и толще, чем GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC, но короче, и это нужно учитывать при её покупке, чтобы она точно поместилась. В остальном это практически копия. Сзади также есть «бэкплейт», который принимает участие в охлаждении устройства. Например, микросхем памяти с обратной стороны карты. При интенсивной нагрузке эта часть заметно нагревается, что можно было заметить на изображениях с тепловизора. Ничего критичного нет, но и холодной видеокарту можно назвать лишь условно.

Сама модель изготовлена качественно, но с каждым поколением происходит какое-то упрощение. Это касается не только системы охлаждения, но и размеров печатной платы, а также подсистемы питания. Со стороны может показаться, что производители внедряют запрограммированное устаревание. Расчёт в целом правильный: гарантия кончилась – беги в магазин за новой картой. Тут главное не перегнуть палку, чтобы массовые отказы не начались раньше гарантийного срока. С другой стороны, GPU до 3 ГГц разгоняется, память разгоняется... Что ещё нужно простому пользователю?

Про сам графический ускоритель GeForce RTX 5060 Ti сказать нечего. Шина памяти 128 бит GDDR7 это ~256 бит GDDR6 на одной частоте, а PCI-e x8 Gen5 – ~ PCI-e x16 Gen4. Понятно, что это примерно и теоретически, а на практике всё немного иначе. Поэтому, если не уткнёшься в пропускную способность памяти и интерфейса, уткнешься в сам видеопроцессор. Тут начнёшь задумываться о том, нужны ли эти самые 16 Гбайт завтра, если сам GPU будет тянуть игры только при использовании MFG.

Андрей Понкратов aka wildchaser

обзор тест msi wildchaser blackwell gaming geforce rtx 5060 ti gb206 msi geforce rtx 5060 ti gaming oc

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
