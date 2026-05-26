В последнее время наибольшую популярность у геймеров набирают мониторы с разрешением QHD (оно же 2K или 2560 х 1440). Стандарт Full HD очень долго был популярным, и некоторые пользователи до сих пор не торопятся с обновлением. Возможно, геймеры банально привыкают к определённым условиям и малейшие изменения воспринимают неохотно. Определённый смысл в этом есть, потому что чаще работаешь с одним определённым устройством (мышкой, клавиатурой, монитором) и со временем привыкаешь к их особенностям, после чего переучиваться уже нет желания. Даже в игровых клубах кто-то предпочитает определённое место, например, считая его счастливым.

Возвращаясь к мониторам с разрешением QHD, в основном это модели с диагональю экрана от 24 до 27”. Также за последнее время заметно увеличилась частота обновления экрана и появилось несколько новых технологий производства панелей, например, QD-OLED и WOLED. По некоторым данным, уже успело смениться несколько поколений этих технологий, а также появился Tandem. У каждой из этих технологий есть свои плюсы и минусы, и мне это напомнило давнее противостояние IPS и VA матриц. Кому-то нравились одни, а кто-то предпочитал другие.

Идея WOLED в целом понятная. Расшифровывается она как White OLED (Organic Light-Emitting Diode). Сама технология OLED появилась давно, но она по-прежнему остаётся дорогой, поэтому появляются другие более доступные решения. Принцип WOLED чем-то напоминает классический LCD, где жидкие кристаллы трёх цветов по сути составляли светофильтр RGB, за которым скрывались лампы подсветки. Тут просто каждый субписксель – это OLED белого свечения. Далее идёт RGB светофильтр, а если точнее, то даже RGWB, что даёт четыре субпикселя, а не три, но это в последних поколениях WOLED.

То есть самый нижний слой излучает белый свет, а у QD-OLED – это синий, а светофильтр – это квантовые точки, которые излучают дополнительно красный и зелёный. Поэтому впереди есть приставка QD (Quantum Dot). За технологией WOLED стоит такой производитель как LG, а за QD-OLED – Samsung. При этом белое свечение в WOLED получается из трёх слоёв, где жёлтый находится между двумя синими. Tandem WOLED – это уже четвёртое поколение технологии, где жёлтый слой заменили на два других: красный и зелёный. При этом они стали чередоваться так: синий, зелёный, синий, красный. Такой подход увеличил яркость и энергоэффективность, а также улучшил цветопередачу.

Именно такого типа монитор я хотел рассмотреть, потому что у меня был опыт использования OLED и QD-OLED. А в качестве проверки альтернативной технологии выбрал монитор GIGABYTE MO27Q28GR. Он глянцевый. Есть похожая модель MO27Q28G и отличие заключается в матовой поверхности экрана.

Характеристики по современным меркам выглядят неплохо. QHD, 280 Гц и высокая пиковая яркость в HDR. Модель совсем не бюджетная, учитывая не самое высокое разрешение и частоту обновления. Также я не очень люблю глянцевые экраны, но решил всё же попробовать новые технологии. Посмотрим на этот монитор более детально и разберём его особенности.

Упаковка и комплектация

Монитор поставляется в крупной картонной коробке. Её габариты составляют 790 x 130 x 470 мм, вес – 8.4 кг. Относительно габаритов самого монитора коробка выглядит огромной.

Понятно, что помимо экрана нужно поместить крепление, поэтому размеры могут вырасти, но всё равно коробка большая. Хорошо, что сверху есть пластиковая ручка для удобства переноски.

Снаружи присутствует цветная полиграфия, при этом фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы видим крупное изображение устройства. В левой части сверху присутствует логотип производителя.

Ниже крупными символами указано наименование модели MO27Q28GR. Буква R на конце обозначает глянцевую поверхность панели, а без неё – матовую. По опыту могу сказать, что тут в выборе важную роль играют личные предпочтения и место установки экрана. Если в него из-за спины будет постоянно светить солнце, то разумнее выбрать матовый вариант.

Внизу расположено несколько значков, которые вносят ясность в ключевые особенности устройства. Тут даже комментировать особо нечего, потому что всё очевидно.

А что с обратной стороны? Там находится изображение монитора сзади. В левой части и снизу всё аналогично, кроме двух наклеек справа, которые информируют нас об энергоэффективности.

С торца коробки есть наклейка с указанием модели, серийным номером и штрих-кодами, а также контактной информацией.

Подробной спецификации тут нет, но я нашёл её на сайте производителя.

Модель GIGABYTE MO27Q28GR Диагональ экрана 26.5” Поверхность Глянцевая Тип матрицы WOLED Разрешение 2560 х 1440 (16:9) Частота обновления 60, 120, 144, 240, 280 Гц Время отклика (GtG) 0.03 мс Углы обзора 178° / 178° Максимальная яркость 335 нит, 1500 нит HDR Цветовой охват 99.5% DCI-P3, 84% BT2020 Количество цветов 1.07 млрд (глубина цвета 10 бит) Встроенные динамики 2 х 5 Вт Порты 1 х DisplayPort 1.4,

2 х HDMI 2.1,

1 х Type-C с PD 18W,

2 x USB 3.2 Gen2 Type-A,

1 x USB 3.2 Gen2 Type-B,

3.5 мм джек Габариты без подставки 604.4 х 350.2 х 54.4 мм Масса 6 кг Потребляемая мощность 35 Вт

Характеристики выглядят современно. 10-разрядная глубина цвета (1.07 млрд цветовых оттенков), поддержка VESA DisplayHDR True Black 500, есть отверстия для крепления VESA 100, встроенные динамики, компенсация мерцания и ряд технологий, облегчающих жизнь геймерам. Ещё нигде особо не афишируется, но блок питания тут внешний.

После открытия коробки можно заметить каркас, состоящий из двух половинок пенопласта. Между ними покоится экран, а вот снаружи с одной из сторон есть углубления для размещения комплекта поставки.

Сам комплект поставки достаточно богатый. Тут есть вертикальная штанга и опора. Это необходимо для установки экрана на подставку, но в корпусе также предусмотрены отверстия для кронштейна настенного крепления VESA 100.

Ещё здесь есть два сетевых кабеля и адаптер питания на 24 В и 7 А, что обеспечивает 168 Вт. Это достаточно мощный блок для монитора, но тут можно сделать скидку на то, что порт USB Type-C поддерживает Power Delivery. Судя по спецификации, потребление самого монитора не очень высокое и укладывается в 35 Вт, поэтому блок питания идет с солидным запасом.

Ещё есть один кабель HDMI и один DisplayPort. Разумеется, они поддерживают высокую частоту обновления и штатное разрешение.

Оба оборудованы ферритовыми фильтрами на концах. Также здесь есть пластиковое крепление на штангу для кабель-менеджмента.

Далее в комплекте есть краткое руководство по установке устройства, гарантийный талон и заводской отчет о калибровке матрицы.

Внешний вид

Корпус изготовлен из твёрдого прочного пластика. Он шероховатый на ощупь. Это касается передней, верхней, нижней и боковых элементов, а также задней панели. Размеры корпуса 604.4 х 350.2 х 54.4 мм, масса без опоры и штанги – 4.5 кг.

Рамки спереди достаточно тонкие и их практически незаметно. Вся передняя поверхность выглядит однородной и глянцевой. Чтобы ничего не поцарапалось, есть специальная защитная плёнка.

Рамок снаружи не видно, они спрятаны за передним стеклом. По бокам это примерно 6 мм, сверху – 8 мм, а снизу – около 1 см. Экран прямой без изгибов.

Сбоку и сзади видно, что корпус очень тонкий. Толщина составляет примерно 6 мм. Однако в середине предусмотрен возвышающийся блок. Всё выполнено достаточно изящно и кажется, что это отдельная приставка или мини-ПК. Такой эффект получается из-за того, что верхняя часть этого блока скруглена и нависает над пластиковой панелью по периметру, в которой находятся вентиляционные отверстия.

Материалы смотрятся хорошо, а ещё на крышке есть логотип, который заклеен плёнкой.

В левой части (если смотреть на монитор спереди, то это будет справа), внизу есть блок управления, который состоит из двух кнопок и джойстика. Последний перемещается в четырёх направлениях, и ещё на него можно нажимать.

Для меня такое расположение органов управления привычно, потому что у меня в использовании есть старенький 4K монитор, где джойстик расположен аналогично. Другое дело, что к нему надо привыкнуть, и у меня часто возникали промахи при использовании.

Кстати, на кнопки и на джойстик можно запрограммировать в меню быстрый доступ к функциям. Однако к этому всё равно нужно привыкнуть. Например, у меня за неделю использования это не получилось.

Проще всего ориентироваться по индикатору питания, который находится с нижнего торца как раз напротив блока управления, но всё равно постоянно хочется коснуться большим пальцем экрана для удобства, а на глянцевой поверхности сразу останется отпечаток, потому что пластиковой рамки снизу нет.

Также в крышке задней панели есть отверстия для динамиков. Они особо не бросаются в глаза, потому что там присутствует целая полоса из мелких отверстий.

По центру задней панели находится квадратное углубление для установки шарнирной площадки штанги. Там же можно заметить информационную табличку и по бокам четыре отверстия крепления VESA 100. Сама площадка штанги устанавливается двумя верхними клыками в пазы, а снизу просто защёлкивается.

Под центральной частью купола корпуса предусмотрена ниша с панелью разъемов. Один из них – это гнездо для подключения адаптера питания.

Слева направо идут следующие порты и разъёмы: 3.5 мм джек для наушников, два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C с PD, один USB 3.2 Type-B, два USB 3.2 Type-A и гнездо питания 24В.

Больше ничего особенного снаружи нет.

Подставка состоит из двух элементов, которые соединяются друг с другом и фиксируются одним винтом. В основании опорной площадки есть резиновые полоски по углам, для обеспечения лучшей устойчивости. Штанга металлическая и внутри неё есть механизм для перемещения крепёжной площадки вверх и вниз. Для этого есть направляющий вырез, а внутри ходит подпружиненный шток. Механизм позволяет фиксировать устройство в установленном положении, а также при воздействии упрощает операции, связанные с перемещением экрана вверх и вниз.

Монитор может опускаться и подниматься на 130 мм. Площадка соединяется со штоком через шарнир. Он обеспечивает поворот на 90° и наклон. Также есть возможность повернуть экран на 90° и сменить его ориентацию на книжную в настройках операционной системы. За счёт длинного хода площадки штанга позволяет это сделать без проблем.

Шарнир не очень тугой, но при этом хорошо фиксирует положение. В этом плане всё сделано отлично, и у меня уже были мониторы с похожей конструкцией.

Матрица и тестирование

В мониторе используется WOLED матрица четвёртого поколения с разрешением 2560 х 1440 и частотой обновления 280 Гц. С такими характеристиками мне попадались только модели LG. Заявлено 1.07 млрд цветов, а значит матрица 10-битная.

При запуске системы она изначально работает в режиме 60 Гц и частоту нужно выставить вручную. Кстати, можно выбрать другие варианты, а 280 Гц – это максимальная частота обновления экрана.

Плотность пикселей – 110 ppi. Зерно особо не заметно, если специально не присматриваться.

В штатном режиме монитор настроен неточно. Это касается предустановок ECO и sRGB. Хорошего качества изображения можно добиться лишь в ручном режиме. Для выставления баланса белого я убрал всего один пункт с зелёного.

Что касается яркости, то максимум тут соответствует заявленному – это примерно 340 нит. Поскольку каждый пиксель подсвечивается индивидуально, то засветок тут как таковых нет. Благодаря глянцевой поверхности чёрный цвет смотрится глубоким и действительно чёрным.

С белым всё немного сложнее. Многих пользователей волнует, как отображается чёрный текст на белом экране. В целом получается не так уж плохо, хотя определённые проблемы есть.

Сама по себе матрица с большим цветовым охватом. Контрастность очень высокая из-за типа матрицы.

Монитор не совсем бюджетный, но производитель его позиционирует как игровой. Это значит, что изначально цвета не настроены для работы, но хорошего результата можно добиться при помощи калибровки.

Как уже упоминалось, штатная калибровка не впечатляет, однако можно перейти в ручной режим и попытаться сначала выставить хотя бы баланс белого. У меня под руками был калибратор ColorMunki i1 DisplayPro и поэтому я опытным путём пришёл к тому, что снизил зелёный цвет на один пункт.

Далее приступил к калибровке. Сначала я проверил штатный профиль sRGB. Вдруг повезёт и всё будет идеально.

Фокус не удался, и я наконец-то занялся калибровкой. В итоге получились хорошие результаты даже при достаточно высокой яркости.

Если кому-то нужен, то профиль можно скачать тут. Про равномерность подсветки говорить глупо, но по измерениям тут получается пятно в центре, которое, как ни странно, совпадает с нагревом экрана. Возможно, эти вещи никак не связаны, а это просто совпадение.

В динамичных сценах шлейфов от изображения я особо не заметил. Для тёмных сцен есть специальная настройка, которая называется Black Equalizer.

Меню настроек достаточно развитое и регулируются многие параметры, но штатные предустановки изображения дают сомнительное качество картинки. Также выводится информация о разрешении и частоте обновления экрана.

Настроек очень много, поэтому я просто записал небольшое видео с пунктами меню.

По сравнению с обычными LCD матрицами картинка становится более сочная, насыщенная и контрастная. Глянцевая поверхность может оказаться как плюсом, так и минусом. Отражения света на ней сильно бликуют. Поэтому хорошо бы играть в полной темноте.

Во время работы нагрев устройства достаточно умеренный, но неравномерный. Блок питания греется не очень сильно.

Заключение

GIGABYTE MO27Q28GR – отличный игровой монитор с технологией панели Tandem WOLED. У меня уже был опыт использования OLED экранов другого типа и современных высокоскоростных матриц, так что лично я ничего нового не увидел.

Однако бывает так, что после работы за обычным LCD использовать OLED очень приятно и комфортно. Быстро привыкаешь к сочным, ярким и насыщенным цветам, и уже после этого снова использовать LCD не так приятно. Впрочем, я работаю с тестовыми или табличными документами и это уже не так важно. В целом монитор лучше подбирать под определённый круг задач. В данном случае лучше отталкиваться от того, что это игровой монитор, а не профессиональный. Кстати, я пробовал одну профессиональную модель на QD-OLED и мне понравилось. Этот монитор также можно откалибровать и работать на нём, но разрешение всё же не очень высокое и хотелось бы побольше. Лично я уже привык к 4K.

Да и высокая частота обновления экрана для работы особо не нужна, поэтому производитель его позиционирует именно как игровой, хотя тут есть ряд интересных особенностей, которые пригодились бы именно для работы: KVM, USB Type-C с функцией PD и подставка с возможностью вертикальной ориентации экрана. Есть специальные инструменты для геймеров. Например, игровой ассистент, который включает функции таймера, добавляет перекрестие по центру, а также есть функция PiP (картинка в картинке), что удобно для стримеров. Есть поддержка NVIDIA G-Sync. По своим характеристикам монитор выглядит круто, но и стоит при этом недёшево.

Цифры и характеристики – это хорошо, но теперь хотелось бы поделиться своими субъективными впечатлениями от использования. В первую очередь, как ни странно, это чёрный цвет. Он выглядит действительно чёрным. Местами даже придётся поиграться с функцией Black Equalizer, чтобы настроить тени в играх. Другое дело, что всеми функциями пользоваться во время игры не очень удобно.

Эргономика хорошая, подставка оборудована множеством регулировок в больших диапазонах, при этом она не очень крупная и не такая громоздкая. К управлению джойстиком я так и не привык, и часто вместо движения по меню вниз перемещался в сторону, и наоборот. Само управление находится сзади и поэтому спереди управлять не очень удобно. Можно настроить быстрый доступ к функциям через кнопки и джойстик, но и в этом случае промахов избежать не удалось.

Экран яркий и поэтому яркость местами приходится снижать. Я использовал где-то на 70% от максимума. Штатно экран не идеально откалиброван для работы, но настроить его возможно. Причём для попадания в баланс белого я просто снизил в ручном режиме зелёный на один пункт. Далее уже просто без особых усилий откалибровал экран. Картинка действительно сочная, цвета насыщенные. Сперва это выглядит непривычно, но к этому быстро привыкаешь. На мониторе удобно не только играть, но и смотреть фильмы. Многое из того, что я посмотрел, действительно смотрится и воспринимается иначе.

Высокая частота обновления экрана заметна невооружённым взглядом даже на рабочем столе. Все эффекты с окнами осуществляются плавно. Несмотря на то, что глянцевый экран делает чёрный цвет более глубоким, он не любит яркого освещения. Зато не наблюдается кристаллический эффект, как у матовой поверхности. Поэтому у всего есть свои плюсы и минусы. Однако если б у данного монитора было разрешение 4K (пусть и при более низкой частоте обновления), то я бы взял себе такой, невзирая на глянец.

Андрей Понкратов aka wildchaser