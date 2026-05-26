События в мире Михаил Андреев
Стали известны цены на автомобили возрождённого бренда Volga
Они всё-таки оказались дешевле своих китайских прообразов в реалиях российского рынка.
Как мы уже не раз отмечали, автомобили возрождённого бренда Volga, за основу которых были взяты автомобили марки Geely, являющиеся без преувеличения самыми желанными из всех «китайцев» на российском рынке, имеют все шансы стать сверхпопулярными, но только при условии того, что они будут значительно дешевле своих «прообразов».

Источник изображения: VOLGA.

Похоже, особенности отечественного законодательства, в частности, таможенного, всё-таки позволили эту задачу выполнить. Все три автомобиля — Volga C50, Volga K40 и Volga K50 будут ощутимо дешевле новых официально ввезённых в страну Geely Preface, Geely Atlas и Geely Monjaro соответственно.

Так, седан Volga C50 будет предлагаться по цене от 2 899 000 рублей, тогда как легший в его основу седан Geely Preface предлагается по цене от 3 329 990 рублей. Ещё более серьёзной разница в цене является при сравнении Volga K40 и Geely Atlas, которые стоят от 2 749 000 рублей и от 3 449 990 рублей соответственно.

Разница в цене между Volga K50 и Geely Monjaro менее существенная, но тоже есть: от 4 199 000 рублей и от 4 599 990 рублей соответственно. При этом необходимо помнить, что речь во всех трёх случаях идёт о базовых розничных ценах: наверняка на новые машины будут действовать скидки при оформлении кредита или после сдачи предыдущего автомобиля в трейд-ин, что сделает их ещё более доступными.

Поскольку с технической точки зрения все эти автомобили идентичны своим «прообразам», то, полагаем, покупатель будет останавливать выбор именно на «Волгах». Во-первых, лишние несколько сотен тысяч рублей — это всё-таки деньги, а во-вторых, бренд «Волга» является одним из крайне немногих, если вообще не единственным из всех отечественных, который не успел замарать собственное доброе имя. Все три автомобиля, по данным пресс-службы Volga, поступят в продажу в июне этого года.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga #geely monjaro #geely preface #volga k50 #volga c50
