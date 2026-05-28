По оценке GizmoChina, привычная шкала «4–6–8 ГБ» в 2026 году перестала отражать реальные требования к смартфонам. На фоне роста ресурсоемких функций искусственного интеллекта Google минимально комфортной планкой для продвинутых возможностей становится именно 12 ГБ оперативной памяти, тогда как базовые сценарии продолжают укладываться в 6–8 ГБ.

GizmoChina напоминает, что оперативная память выступает рабочим пространством смартфона, где во время использования находятся приложения, вкладки и системные процессы. Чем больше объем RAM, тем больше задач устройство способно держать активными без перезагрузки и перезапуска программ, что напрямую влияет на скорость возврата к уже открытым приложениям и стабильность работы в многозадачном режиме.

По данным издания, в 2026 году 8 ГБ по‑прежнему достаточно для типичного использования: мессенджеров, браузера, съемки фото, работы с несколькими приложениями и фоновых сервисов. Google при этом подняла минимальное требование до 6 ГБ для полноценной работы сервисов Android, что фактически закрепляет этот объем как нижнюю границу для актуальных устройств.

Почему 12 ГБ становятся новым ориентиром

Ключевым фактором GizmoChina называет анонс Google Gemini Intelligence — набора продвинутых ИИ‑функций, работающих непосредственно на устройстве. В их число входят голосовой ввод Rambler с улучшенной диктовкой, создание виджетов главного экрана по голосовой команде и многошаговая автоматизация между приложениями, причем все вычисления выполняются локально, без передачи данных в облако.

По умолчанию, для Gemini Intelligence Google предъявляет отдельные требования к аппаратной платформе. Смартфону нужно не менее 12 ГБ оперативной памяти, флагманский чипсет уровня Snapdragon 8 Elite или Tensor поколения G5 и выше, поддержка Android AICore, а также встроенная модель Gemini Nano v3, ради которой производителю приходится обеспечивать длительную программную поддержку с несколькими крупными обновлениями Android.

Почему многие флагманы 2025 года не проходят по требованиям

GizmoChina обращает внимание, что одно из главных ограничений связано не только с объемом памяти, а с версией встроенной модели Gemini Nano. В качестве иллюстрации приводится серия Pixel 9: старшие версии с 16 ГБ оперативной памяти и флагманским чипом Tensor G4 формально достаточно мощны, но работают с Gemini Nano v2 и не удовлетворяют критериям для полноценного Gemini Intelligence.

Аналогичная ситуация, по данным портала, складывается с линейками Samsung Galaxy S25, складными Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, а также OnePlus 13, которые также не относятся к числу подтвержденных устройств для новой ИИ‑платформы Google. GizmoChina отмечает, что компания опубликовала требования без широкого акцента, поскольку для владельцев дорогих флагманов прошлых лет информация о несоответствии новым возможностям могла бы стать неприятным сюрпризом.

Какие смартфоны уже подходят для Gemini Intelligence

По оценке GizmoChina, список моделей, которые официально поддерживают Gemini Nano v3 и, следовательно, соответствуют полному набору требований Gemini Intelligence, в основном сформирован из устройств 2026 года выпуска. В частности, к таким смартфонам относятся Google Pixel 10, включая версии Pro, Pro XL и Pro Fold, а также флагманская линейка Samsung Galaxy S26 и новые складные Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8, которые должны первыми показательно продемонстрировать работу сервиса.

Кроме того, в перечень попадают OnePlus 15 и 15R, Motorola Signature, Honor Magic 8 Pro, iQOO 15, Realme GT 7T, несколько моделей семейства OPPO Find X9/X8 и серий Reno 14–15, флагманы Vivo X200/X300, а также устройства Xiaomi 14T Pro и 15‑й линейки, включая 15 Ultra и серию 15T. При этом такие модели, как Pixel 9, Galaxy S25 и OnePlus 13, в текущей конфигурации ограничены уровнем Gemini Nano v2 и не имеют подтверждения по переходу на третью версию.

Как на этом фоне выглядит iPhone

Отдельный блок GizmoChina посвящает требованиям Apple к запуску собственного пакета Apple Intelligence. В экосистеме iOS минимальной условной планкой для доступа к этим функциям стал объем оперативной памяти в 8 ГБ, что распространяется на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также стандартные линейки iPhone 16 и iPhone 17.

Авторы подчеркивают, что Apple, по сути, тоже повышает планку для своих устройств, но делает это в более мягкой форме, охватывая относительно широкий круг моделей. В результате при прямом сравнении конкретно по ИИ‑возможностям Apple требует для актуальных сценариев 8 ГБ, тогда как Google ориентируется на 12 ГБ и более.

Сколько оперативной памяти достаточно в 2026 году

6 ГБ остаются минимально достаточным объемом для работы Android с сервисами Google и базовой повседневной нагрузки, но без серьезного запаса на будущее.

Оптимальным выбором для большинства пользователей портал называет 8 ГБ: этого хватает для комфортной многозадачности, съемки, работы с популярными приложениями и использования ряда ИИ‑функций на Android и Apple Intelligence. Если же приоритетом становится доступ к полному набору возможностей Gemini Intelligence на смартфоне, нижней границей становятся 12 ГБ, а объемы от 16 ГБ и выше рассматриваются как запас на перспективу для флагманов ближайших лет.