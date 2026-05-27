Исполняемые файлы DLSS 5 пока не опубликованы, точная дата релиза не называлась.

Новый графический драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 содержит изменения, подготавливающие почву для будущего релиза DLSS 5 с технологиями нейронного рендеринга, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ряд источников. В частности, с помощью неофициальной программы NVIDIA Profile Inspector, предназначенной для настройки драйвера, были обнаружены параметры DLSS-NR, DLSS-NR Streamline и DLSS-NR Presets, которые связывают с DLSS 5.

По предположениям, аббревиатура NR расшифровывается как Neural Rendering. Нейронный рендеринг является ключевой частью DLSS 5, как стало известно во время конференции GTC 2026. На момент написания найденные опции ни на что не влияют — релиз DLSS 5 ещё не состоялся, обновлённые исполняемые файлы не включены в состав драйвера и пока не распространяются NVIDIA.

В состав DLSS 5 входит новая модель искусственного интеллекта, на вход которой будут поступать игровые кадры с векторами движения. В частности, модель будет «дорисовывать» эффекты освещения и улучшать материалы, чтобы сделать изображение более реалистичным.

Точная дата релиза NVIDIA DLSS 5 и системные требования не объявлены. Авторы VideoCardz.com не исключают, что технология может стать эксклюзивом для видеокарт GeForce RTX 50 и будущих решений. Для технической демонстрации технологии на выставке GTC 2026 использовался компьютер с двумя видеокартами GeForce RTX 5090, одна из которых была предназначена исключительно для запуска DLSS 5. К моменту потенциального релиза осенью 2026 года разработчики планируют оптимизировать производительность.