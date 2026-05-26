Устройства представят под брендом Predator.

По слухам, компания Acer собирается выпустить под брендом Predator портативные игровые компьютеры с процессорами Intel Arc G3 и Arc G3 Extreme, сообщает VideoCardz.com. По информации авторов ресурса, общее название устройства Predator Atlas 8, что намекает на наличие 8-дюймового дисплея. Подробные спецификации на момент написания неизвестны, официального анонса не было.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Серия процессоров Intel Arc G3 — это специализированные решения для игровых КПК. Известно о двух чипах, базовой модели и модели Extreme, обе 14-ядерные с конфигурацией производительных, эффективных и маломощных ядер 2P+8E+4LPE. Главное отличие — рабочие частоты и интегрированная графика. Версия Extreme оснащается 12-ядерной графикой Arc B390, базовая версия — 10-ядерной графикой Arc B370.

Это не первая попытка Acer закрепиться в сегменте портативных игровых компьютеров, отметили авторы VideoCardz.com. Ранее компания анонсировала серию игровых КПК Nitro Blaze, в которую должны были войти три модели, Blaze 7, Blaze 8 и Blaze 11, однако в продаже была замечена только младшая модель Blaze 7.