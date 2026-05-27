Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»

Мир автопроизводителей сошел с ума на почве тотальной электрификации. Но вот вины самих автопроизводителей тут и нет...
Ну вот это и случилось… Ferrari наконец показала свою «электричку» Luce…

Изображение: FerrariНо чтобы понимать мои претензии к автопрому и политикам (да-да), стоит окунуться ненадолго в историю…

В уже не особо близком 2002 году случилось то, что стало тем камнем, который породил лавину бестолковости и откровенного маркетинга. Великая компания Porsche сделала SUV Cayenne. Причем на базе одноплатформенного «Фольксвагена»! Что в 90-х бы воспринималось как натуральное издевательство. Но «пипл схавал» и попросил добавки…

Фирма, которая всегда делала сугубо спортивные машины, боролась за доли секунд на гоночных трассах, сделала совершенно противоположное. Истинные фанаты этот маневр не приняли. Те, кому был просто важен бренд, побежали покупать… Отвратительная стратегия спасла компанию, но воткнула первый нож в тело спорткаров…

Тут также стоит немного сказать о рынке спорткаров в «нормальные» времена. Машин таких всегда делали немного. Причем, чем они были спортивнее, тем их было меньше. Дело не только в высокой цене. Богатых было достаточно. Проблема в том, что такие машины нужны далеко не всем. Они неудобны в городе. Они требуют высокую квалификацию водителя. Поэтому рынок спорткаров всегда держался на определенном уровне. Расширить его тотально смогли те самые SUVы от именитых брендов. Которые приносили деньги, но размывали сами бренды. Да, это проклятый «дуализм капитализма»: хочешь выжить — продавай больше и больше…

Теперь практически все производители спорткаров стали выпускать этот бестолковый автомобиль класса SUV.

Но это лишь полбеды…

К середине 10-х годов XXI века стала образовываться «экологическое лобби», которое, вопреки здравому смыслу, стало навязывать автопроизводителям «зеленую повестку». Самое безобразное в ней было требование постепенно переходить на электромобили. Не то чтобы «электрички» плохи по натуре. Вопрос в том, что мир еще не совсем готов к тотальному их внедрению. Но политики плевали на все технические доводы и требовали сделать все максимально быстро. Каток «экологистов» стал давить собственный автопром той же Европы. Компаниям пришлось выпускать электронепотребство в продажу…

Естественно, что от этого пострадали в первую очередь производители спортивных машин. Ну не сочетается это с типичными недостатками «электричек»! Они тяжелые, они вообще не эмоциональные, пусть там хоть 10000 кВт.

Вероятно, так себе представляли будущую электро-Феррари (изображение: Automobili Pininfarina)И возвращаемся к Ferrari Luce. То, что машина не будет спорткаром по сути, было объявлено сразу. И это было принципиальное решение. Нечто из области SUV.

Изображение: Ferrari

«Картина» раскрывалась постепенно. Сначала показывали моторы, батарею и прочие технические детали. Несколько позже рассекретили основные детали салона.

Изображение: Ferrari

Ставка тут была сделана на некий стиль «ретро», но со всеми современными тенденциями. Выглядело это интересно…

И вот показали сам автомобиль…

То, что он относится к легендарной фирме из Италии, говорят лишь значки. Вообще новый облик!

Красив ли он? Нет. Чувствуется ли в нем «гены» Феррари? Нет.

Машина вообще чужеродна для компании. И я думаю, что сделали это намеренно. Для максимального отстранения от «традиционной» продукции марки. Машина для тех, кому важен лишь значок. Кто не понимает смысл от погружения в процесс вождения, кто не готов мириться с некими неудобствами ради эмоций. Вот вам и «продукт». Такие люди часто отдают предпочтение продуктам фирмы Apple, наверно, поэтому и интерьер Luce делала фирма, разрабатывающая дизайн продуктов от «Огрызка».

Нет смысла называть технические характеристики электромобиля. Все равно пока журналистам машины не дают для тест-драйва. Эти самые журналисты явно были не в восторге от внешнего вида.

Изображение: Top GearНо «политкорректность» обязывает…

Данная презентация оставила двоякое послевкусие. С одной стороны, все это было ожидаемо. А с другой… Была надежда, что машина будет красивой, в привычном смысле слова. Не получили…

Облик лифтбека (по типу кузова) крайне своеобразен. Все отдано на откуп аэродинамике. Но, так как машина электрическая, то и подход тут совсем другой. Все это нашло отражение в облике машины.

Ну хоть и от этого «электромонстра» может быть польза. Если потенциальные покупатели оценят салон, то есть вероятность, что стиль «ретро» вернется и в спорткары компании.

Я никогда не ругаю, когда европейские производители выпускают очередной «электрошедевр». Я понимаю, что движет ими.

Все эти «электрички» от престижных брендов делали не инженеры. И даже не маркетологи. Их сделали те самые политиканы, что совсем недавно восторгались заявлениями одной не обладающей достаточной компетенцией шведской девочки…

