Пару дней назад увели аккаунт известного игрового блогера, но связи помогли восстановить доступ к цифровому имуществу, и человек отделался легким испугом. Вот только вокруг инцидента разгорелся настоящий пожар возмущений и трепета недовольных геймеров. На поверхность всплыла глобальная проблема наступающего будущего – корпорации не несут никакой ответственности за ваши цифровые сокровища.

Предисловие

У меня нет аккаунта в Origin от Electronic Arts. Он существовал, в нем было более 100 игр, но в один прекрасный день его угнали. Стоит уточнить, что у меня на почте стоит двухфакторная аутентификация и пароль не подбирается по словарю. Но в один ясный день владелец внезапно сменился. Так как я не покупал игры напрямую в приложении, а активировал всё ключами, то доказать права собственности не смог. Это маленькая история, как наглядный пример «владения» цифровыми товарами. Есть большое число условий, при которых вы по щелчку пальца можете лишиться всего нажитого и ничего с этим поделать не сможете.

В те времена это была проблемой одного цифрового сервиса, но сегодня подобная модель распространения контента стала нормой. Небольшое уточнение – взломали не мой аккаунт, а нашли уязвимость в сервисе восстановления паролей. С моей стороны были соблюдены ВСЕ возможные предосторожности.

Цифровой гулаг и ответственность платформодержателей

Пару месяцев назад прошла инициатива Stop Killing Games, где народные массы выступили против корпораций и их антипотребительского отношения к геймерам. Платформа вам ничего не должна и поддерживает свои продукты, пока они приносят деньги. Как только денежный поток заканчивается, тут же закрывают серверы. У вас в голове мелькает игра The Crew, но список проектов огромен. Тут вам Anthem, Battleborn, Lawbreakers, Defiance и куча других.

Пока идет рекламная кампания, куча людей сидит на зарплатах и хвалит выходящий продукт – всё красиво и радужно, но как только финансовые поступления заканчивается – «Бизнес просто бизнес». И всё было бы красиво, если бы не тенденция последних 10 лет – платформодержатели, а с ними игровые студии специально загоняют пользователей в облака и привязывают геймеров к удаленным серверам. Ваш аккаунт, библиотека и устройство существуют ровно до того момента, пока корпорация разрешает вам пользоваться своей экосистемой.

Бан по железу за пиратскую версию игры

Следующий этап цифрового гулага выглядит гораздо опаснее – наказание может касаться не только аккаунта, но и самого устройства. Буквально пару недель назад Microsoft заблокировала тысячи компьютеров и учетных записей по всему миру за использование пиратской версии Forza Horizon 6. Это не единичный случай подобного наказания, но есть нюанс.

Раньше блокировки касались либо онлайна одной отдельной игры, либо аккаунта, связанного с ней. В нашем случае блок идет на аккаунт и на все цифровые покупки связанные с ним, плюс бан железа и всего, что на нем запускается. Стоит сделать уточнение, так как в нашей стране люди не любят платить за лицензионный софт. Windows – это жизнеобразующая система, на нее завязаны сотни и тысячи сервисов. Скажу больше – Microsoft распространяет свои щупальца на все сферы жизнедеятельности, и подобное наказание превращается в казнь индивидуума.

Деятельность хакеров и людей в сером

Давно известная история, что изредка просачивается в общественное поле. Microsoft является самым главным и наглым платформодержателем, не отвечающим ни за что. Они готовы сделать всё что угодно, только бы не нести ответственность за свою деятельность.

Если у вас угнали аккаунт или был несанкционированный доступ, то корпорация выступает на стороне хакеров. Вы можете отправить жалобу, что к вашему аккаунту был несанкционированный доступ, но тут же получите полную блокировку. Процедура снятия блока настолько сложная, что «редкая птица долетит до середины Днепра». Любая жалоба в службу поддержки Microsoft равносильна потере аккаунта.

Угон аккаунтов PlayStation

Продуманная защита не гарантирует безопасности. Всегда есть человеческий фактор. В последнее время аккаунты Sony так же начали активно менять владельцев. Но тут ситуация противоположная. Вектор развития диаметрально противоположный.

Служба поддержки максимально лояльна к своим клиентам и помогает им при любом чихе. Именно этим и пользуются злоумышленники. Они получают личные данные владельцев аккаунта, обращаются в службу поддержки, отвечают на все личные вопросы и получают полный доступ с правом смены почтового ящика.

Парадокс системы – жесткая защита Microsoft душит пользователей, а мягкость Sony помогает жуликам. Максимальная любезность не нравится владельцам аккаунтов, которые раскидываются личной информацией направо и налево, будто самураи отвечают за сохранность ваших личных данных.

Конфиденциальная информация в руках злоумышленника

Многие не до конца осознают ценность и важность утечек личных данных. Через них в пару кликов можно восстановить логин и пароль в подавляющем числе сервисов. Если в банке вы регистрировались по номеру телефона и паспорту, то утечка этих двух моментов позволит завладеть вашими банковскими счетами и списывать с них средства. Не везде, но наученные люди отлично знают, какие сервисы вскрываются по имеющимся утечкам.

Чем больше информации и сервисов в облаках, тем проще получить к ним доступ. Сегодня не существует защиты от специалистов в сфере ИИ и человеческой глупости.

Цифровой гулаг и облачные сервисы

Банки и государственные органы стараются дублировать свои возможности в цифровом и физическом воплощении, но с игровыми сервисами всё намного печальнее. Бум искусственного интеллекта прямо сейчас творит историю. Он меняет принципы потребления контента. Уже несколько лет ваши игры вам не принадлежат, вы имеете лишь право доступа к ним. Но в обозримом будущем вам не будут принадлежать и ваши устройства. Самое страшное в этой истории – люди добровольно принимают новые реалии.

Утрата права собственности с каждым годом набирает обороты. В начале материала я подсветил вопрос с блокировкой компьютера по железу за использование нелицензионной версии Forza Horizon 6, но система Factory Reset Protection уже существует много лет. Любой MacBook или iPhone по щелчку пальца превращается в кирпич.

Уже сегодня вы не можете сделать Hard Reset на современных смартфонах без знания привязанного логина и пароля. Сегодня невозможно использовать подавляющее число современных гаджетов со вторичного рынка. Никакой речи о конфиденциальности не идет. Полный сброс стирает все о предыдущем владельце. Более того, правильно обученные люди умеют подобное обходить и для них данный заслон не преграда.

Тоталитаризм Nvidia в ближайшее время

Это наше будущее. Сегодня вкладываются триллионы долларов в удаленные сервера и облачные сервисы. Не в индивидуальное ваше личное железо, а в услуги. И из нужно будет как-то окупать. Речь не идет о рознице и индивидуальном подходе к каждому пользователю. Мы говорим о привязке каждого индивидуума к облакам, где вы платите за сервис.

Если где-то взломают какой-то ресурс и будет утечка личных данных, то вся цифровая эпоха окажется в руках злоумышленников и защиты никакой нет. Если где-то лежат цифровые сокровища на миллиарды долларов, то всегда найдется человек, что захочет на них нажиться и у вас нет никаких вариантов защиты.