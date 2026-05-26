Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций

Чем удобнее становятся цифровые сервисы, тем сильнее человек зависит от корпораций и их правил игры
[ ] для раздела Блоги
реклама

Пару дней назад увели аккаунт известного игрового блогера, но связи помогли восстановить доступ к цифровому имуществу, и человек отделался легким испугом. Вот только вокруг инцидента разгорелся настоящий пожар возмущений и трепета недовольных геймеров. На поверхность всплыла глобальная проблема наступающего будущего – корпорации не несут никакой ответственности за ваши цифровые сокровища.

Источник: ArtStation / Nita

Предисловие

У меня нет аккаунта в Origin от Electronic Arts. Он существовал, в нем было более 100 игр, но в один прекрасный день его угнали. Стоит уточнить, что у меня на почте стоит двухфакторная аутентификация и пароль не подбирается по словарю. Но в один ясный день владелец внезапно сменился. Так как я не покупал игры напрямую в приложении, а активировал всё ключами, то доказать права собственности не смог. Это маленькая история, как наглядный пример «владения» цифровыми товарами. Есть большое число условий, при которых вы по щелчку пальца можете лишиться всего нажитого и ничего с этим поделать не сможете.

Источник: GitHub / @linux_choiceВ те времена это была проблемой одного цифрового сервиса, но сегодня подобная модель распространения контента стала нормой. Небольшое уточнение – взломали не мой аккаунт, а нашли уязвимость в сервисе восстановления паролей. С моей стороны были соблюдены ВСЕ возможные предосторожности.

Цифровой гулаг и ответственность платформодержателей

реклама



Пару месяцев назад прошла инициатива Stop Killing Games, где народные массы выступили против корпораций и их антипотребительского отношения к геймерам. Платформа вам ничего не должна и поддерживает свои продукты, пока они приносят деньги. Как только денежный поток заканчивается, тут же закрывают серверы. У вас в голове мелькает игра The Crew, но список проектов огромен. Тут вам Anthem, Battleborn, Lawbreakers, Defiance и куча других.

Источник: Пресс-кит Electronic Arts / BioWare

Пока идет рекламная кампания, куча людей сидит на зарплатах и хвалит выходящий продукт – всё красиво и радужно, но как только финансовые поступления заканчивается – «Бизнес просто бизнес». И всё было бы красиво, если бы не тенденция последних 10 лет – платформодержатели, а с ними игровые студии специально загоняют пользователей в облака и привязывают геймеров к удаленным серверам. Ваш аккаунт, библиотека и устройство существуют ровно до того момента, пока корпорация разрешает вам пользоваться своей экосистемой.

Бан по железу за пиратскую версию игры

Следующий этап цифрового гулага выглядит гораздо опаснее – наказание может касаться не только аккаунта, но и самого устройства. Буквально пару недель назад Microsoft заблокировала тысячи компьютеров и учетных записей по всему миру за использование пиратской версии Forza Horizon 6. Это не единичный случай подобного наказания, но есть нюанс.

реклама



Раньше блокировки касались либо онлайна одной отдельной игры, либо аккаунта, связанного с ней. В нашем случае блок идет на аккаунт и на все цифровые покупки связанные с ним, плюс бан железа и всего, что на нем запускается. Стоит сделать уточнение, так как в нашей стране люди не любят платить за лицензионный софт. Windows – это жизнеобразующая система, на нее завязаны сотни и тысячи сервисов. Скажу больше – Microsoft распространяет свои щупальца на все сферы жизнедеятельности, и подобное наказание превращается в казнь индивидуума.

Деятельность хакеров и людей в сером

Давно известная история, что изредка просачивается в общественное поле. Microsoft является самым главным и наглым платформодержателем, не отвечающим ни за что. Они готовы сделать всё что угодно, только бы не нести ответственность за свою деятельность.

Если у вас угнали аккаунт или был несанкционированный доступ, то корпорация выступает на стороне хакеров. Вы можете отправить жалобу, что к вашему аккаунту был несанкционированный доступ, но тут же получите полную блокировку. Процедура снятия блока настолько сложная, что «редкая птица долетит до середины Днепра». Любая жалоба в службу поддержки Microsoft равносильна потере аккаунта.

Угон аккаунтов PlayStation

Продуманная защита не гарантирует безопасности. Всегда есть человеческий фактор. В последнее время аккаунты Sony так же начали активно менять владельцев. Но тут ситуация противоположная. Вектор развития диаметрально противоположный.

реклама



Служба поддержки максимально лояльна к своим клиентам и помогает им при любом чихе. Именно этим и пользуются злоумышленники. Они получают личные данные владельцев аккаунта, обращаются в службу поддержки, отвечают на все личные вопросы и получают полный доступ с правом смены почтового ящика.

Парадокс системы – жесткая защита Microsoft душит пользователей, а мягкость Sony помогает жуликам. Максимальная любезность не нравится владельцам аккаунтов, которые раскидываются личной информацией направо и налево, будто самураи отвечают за сохранность ваших личных данных.

Конфиденциальная информация в руках злоумышленника

Многие не до конца осознают ценность и важность утечек личных данных. Через них в пару кликов можно восстановить логин и пароль в подавляющем числе сервисов. Если в банке вы регистрировались по номеру телефона и паспорту, то утечка этих двух моментов позволит завладеть вашими банковскими счетами и списывать с них средства. Не везде, но наученные люди отлично знают, какие сервисы вскрываются по имеющимся утечкам.

Чем больше информации и сервисов в облаках, тем проще получить к ним доступ. Сегодня не существует защиты от специалистов в сфере ИИ и человеческой глупости.

Цифровой гулаг и облачные сервисы

реклама



Банки и государственные органы стараются дублировать свои возможности в цифровом и физическом воплощении, но с игровыми сервисами всё намного печальнее. Бум искусственного интеллекта прямо сейчас творит историю. Он меняет принципы потребления контента. Уже несколько лет ваши игры вам не принадлежат, вы имеете лишь право доступа к ним. Но в обозримом будущем вам не будут принадлежать и ваши устройства. Самое страшное в этой истории – люди добровольно принимают новые реалии.

Утрата права собственности с каждым годом набирает обороты. В начале материала я подсветил вопрос с блокировкой компьютера по железу за использование нелицензионной версии Forza Horizon 6, но система Factory Reset Protection уже существует много лет. Любой MacBook или iPhone по щелчку пальца превращается в кирпич.

Уже сегодня вы не можете сделать Hard Reset на современных смартфонах без знания привязанного логина и пароля. Сегодня невозможно использовать подавляющее число современных гаджетов со вторичного рынка. Никакой речи о конфиденциальности не идет. Полный сброс стирает все о предыдущем владельце. Более того, правильно обученные люди умеют подобное обходить и для них данный заслон не преграда.

Тоталитаризм Nvidia в ближайшее время

Это наше будущее. Сегодня вкладываются триллионы долларов в удаленные сервера и облачные сервисы. Не в индивидуальное ваше личное железо, а в услуги. И из нужно будет как-то окупать. Речь не идет о рознице и индивидуальном подходе к каждому пользователю. Мы говорим о привязке каждого индивидуума к облакам, где вы платите за сервис.

Если где-то взломают какой-то ресурс и будет утечка личных данных, то вся цифровая эпоха окажется в руках злоумышленников и защиты никакой нет. Если где-то лежат цифровые сокровища на миллиарды долларов, то всегда найдется человек, что захочет на них нажиться и у вас нет никаких вариантов защиты.

Добавить в закладки

Теги

microsoft electronic arts playstation васютин forza horizon 6 stop killing games
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
В США 12 млн коллекционных авто бэби-бумеров на $570 млрд грозят наследникам тяжбами за имущество
Ядра AMD «Zen 7» будут использовать техпроцесс TSMC A14
Математическая модель предсказала сокращение населения Земли вдвое к 2064 году
Процессоры Ryzen на базе Zen 7 «Grimlock Ridge» выйдут в 2028 году и получат до 448 МБ L3-кэша
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Внедорожник TANK 300 стал доступен покупателям в Санкт-Петербурге
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter