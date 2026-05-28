Похоже, лето 2026 года будет лучшим временем для покупки нового игрового ПК и апгрейда старого, даже несмотря на то, что ОЗУ и SSD стоят сейчас гораздо дороже, чем год назад. Ведь кризис на рынке чипов памяти не думает сбавлять обороты и никаких предпосылок для того, чтобы цены вернулись к докризисному уровню, нет. Но некоторый откат цен на ОЗУ DDR5 можно наблюдать, но связан он скорее всего с тем, что мало кто хочет покупать оперативную память объемом 32 ГБ за 40000 рублей и выбирает более дешевую ОЗУ DDR4.

Еще один фактор, из-за которого цены на многие комплектующие идут вниз - укрепление рубля. Курс рубля достиг почти 70 рублей за доллар и такого уровня мы не видели с 2023 года. Сколько продержится столь выгодный курс рубля - неизвестно. Конечно, можно ждать еще более выгодного курса национальной валюты, но то, каким он будет через пару месяцев – никто не знает, и лучше получить «синицу в руке», купив компьютерное «железо» сейчас, чем ждать еще более низких цен. Ведь их можно и не дождаться, кто знает, какие еще вызовы готовит нам 2026 год?

Мы, геймеры, уже сталкивались с ростом цен комплектующих после пары бумов майнинга, эпидемии коронавируса COVID-19, локальных проблем у производителей чипов в Азии и их попыток вызвать искусственный дефицит своей продукции, санкций западных компаний против России и вот теперь еще и из-за ИИ-бума. На фоне бума производства ИИ-ускорителей рынок игрового «железа» стал вторичным для крупных производителей и даже компания Nvidia, которая практически полностью захватила рынок дискретных видеокарт, перестала публиковать данные о прибыли от их продажи.

Разделив финансовые отчёты по выручке на две большие категории - центры обработки данных (Data Center) и периферийные вычисления (Edge Computing). Одним словом, если старый ПК уже не устраивает по производительности, а на счету есть несколько лишних десятков тысяч рублей, которые хочется потратить с пользой, сейчас самое время купить новый компьютер или сделать апгрейд старого. И при этом не идти на полумеры и взять сразу такой ПК, которого хватит для игр лет на пять, ведь что будет на рынке игрового «железа» через год-другой, уже трудно представить.

Вот и я стал все чаще задумываться о покупке нового компьютера, ведь мой текущий игровой аппарат отработал уже приличное количество времени. Самые важные его части - процессор Ryzen 5 5600X и видеокарта GeForce RTX 3060, уже отработали четыре года. Оперативной памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT AES этой весной стукнуло шесть лет, а блоку питания Chieftronic GPU-750FC - пять лет. Что уж говорить про древний корпус Fractal Design Define R4 с «Авито» или кулер Zalman 10X Performa, который я купил еще в 2014 году.

Самая новая деталь этого компьютера - материнская плата MSI B550-A PRO, была куплена в конце 2025 года и, если честно, я уже пожалел, что потратил на нее 11000 рублей, которые можно было вложить в куда более актуальное «железо». Одним словом, у меня сейчас довольно старенький ПК, который и по производительности уже не тянет даже на средний уровень. Это бюджетный уровень, и в новые игры на нем приходится играть на средних настройках графики, даже с включенным DLSS.

И я все чаще задумываюсь о том, чтобы купить новый игровой ПК с нуля, с таким уровнем производительности, чтобы лет пять не задумываться об его апгрейде. А старый ПК отдать домашним, которые уже давно просят игровой ПК, устав сидеть на сборках со «встройками» и бюджетными видеокартами. И сегодня я поделюсь с вами своими мыслями о конфигурации нового игрового ПК с примерной стоимостью в 170000 рублей, который кажется мне наиболее оптимальным в 2026 году. И начну с процессора - сердца любой игровой системы.

Процессор

Покупать процессор с классическими шестью ядрами, как у Ryzen 5 5600X, в 2026 году мне кажется логичным решением только для бюджетных сборок. Для ПК, который будет актуальным еще лет пять, нужно смотреть в сторону восьми ядер или решений от Intel, где шести основным ядрам помогают дополнительные энергоэффективные «E»-ядра. Отличным выбором мне кажется процессор Ryzen 7 7700, он заметно подешевел в последнее время, но все портит стоимость оперативной памяти DDR5 для него.

Она так дорога, что собирать ПК на ней имеет смысл только если его стоимость перевалит далеко за 180000 рублей, и в нем будет использоваться видеокарта с производительностью GeForce RTX 5070 и выше, для которой нужно много процессорной мощности. Для простых смертных остаются сборки на базе ОЗУ DDR4 и, хотя такая память все равно стоит гораздо дороже, чем год назад, по кошельку она будет бить не так сильно.

В моем случае отпадает и платформа AM4, ведь даже купив восьмиядерный процессор Ryzen 7 5700X, я вряд ли замечу в играх разницу по сравнению с Ryzen 5 5600X, производительность на ядро у них одинакова, а два дополнительных ядра дадут буст не во всех играх. И остается только платформа LGA 1700, тоже способная работать с ОЗУ DDR4, и наиболее привлекательным решением на ее базе мне видится процессор Core i5-14600K.

Да, ОЗУ DDR4 прилично ограничит его в производительности, да и уж очень он прожорлив, но в играх это будет не так критично, а тяжелые задачи на моем ПК запускаются не так часто. Можно было бы взять и Core i5-12600KF, но разница в цене у них не такая уж большая, а вот производительность отличается заметно, да и целых восемь, а не четыре "E"-ядра у старшей модели - это далеко не мелочь. Как вариант, можно рассмотреть Core i5-14400F, находящийся между этими моделями по производительности.

Охлаждение процессора

В спецификации Core i5-14600K указано энергопотребление в 181 ватт. И даже при рендеринге в утилите Cinebench 2024, еще не самой тяжелой возможной нагрузке он практически достигает этой отметки. В играх, конечно, будет поменьше - 100-120 ватт, но и это весьма немало. Да и банальная компиляция шейдеров сможет в любой момент проверить систему охлаждения на прочность, так что для Core i5-14600K нужно выбирать ее с запасом, если не хотите слушать рев вентиляторов и видеть температуры под 100 градусов.

Начав искать кулеры, способные отвести такое количество тепла, я быстро понял, что гораздо практичнее взять для этого процессора систему жидкостного охлаждения, чем обычный кулер. Обычный кулер на теплотрубках, даже самый топовый, будет выбрасывать нагретый воздух внутрь корпуса, да и его стоимость будет почти такая я же, как у более удобной СЖО. Которую можно расположить так, чтобы она выбрасывала тепло от процессора сразу за пределы корпуса, будучи установленной на его верхней панели. С таким прожорливым процессором стоит смотреть в сторону трехсекционных СЖО, например, Eurocase SI360 black.

Материнская плата

Покупая такой прожорливый процессор, как Core i5-14600K, нельзя экономить на качестве материнской платы. Ведь слабая система питания не даст ему работать с полной отдачей, а при постоянном перегреве и вовсе может выйти из строя. Да и экономия даже в пять тысяч рублей на материнской плате при сроке службы ПК в пять лет - это несущественная мелочь. Поэтому в эту сборку я бы взял качественную материнскую плату MSI PRO B760-P WIFI DDR4.

Оперативная память

Стандарт для игрового ПК сегодня - это 32 ГБ ОЗУ, и чтобы получить заметную экономию от использования оперативной памяти DDR4, придется ограничиться частотой всего в 3200 МГц. Конечно, для Core i5-14600KF гораздо лучше подошла бы ОЗУ с частотой 3800 и даже выше, но стоимость таких модулей такова, что, глядя на нее, сразу думаешь – «а не взять ли ОЗУ DDR5»? Поэтому придется купить модули частотой 3600 МГц, например, Kingston Fury Beast Black.

Видеокарта

Если процессор в 2026 году выбрать довольно просто, то вот выбор видеокарты не просто сложная, а мучительная задача, ведь Дженсен Хуанг из компании Nvidia так хитро отмерил видеопамяти моделям GeForce RTX 5000, что оптимальной модели в линейке практически нет. Единственные геймеры, которые не будут испытывать сожалений при покупке - это те, у которых хватает денег на GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ VRAM. Да, она дорога, но ее производительности очень надолго будет хватать в разрешении 2560x1440 пикселей.

А что же выбрать более экономным геймерам, таким как я? GeForce RTX 5060 выдает отличный FPS за свою цену, но видеопамяти в 8 ГБ не хватает уже сейчас, что уж говорить про запас на пять лет. GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ этим недостатком не страдает, но, если посмотреть, сколько стоят на треть более быстрые GeForce RTX 5070, оптимальной покупкой ее тоже назвать сложно. Для разрешения QHD GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ слаба, а для разрешения Full HD ее дорогие 16 ГБ VRAM избыточны.

GeForce RTX 5070 хороша во всем, но всего 12 ГБ VRAM - это маловато для разрешения 1440p. Да, сейчас такого объема хватает, но некоторые игры уже умудряются занять больше при долгих игровых сессиях, а через пять лет новым играм 12 ГБ видеопамяти наверняка не хватит даже в разрешении 1080p с DLSS в режиме производительность. И глядя на все это, я все больше склоняюсь к покупке Radeon RX 9070 16 ГБ, которая и стоит не так дорого, и недостатка видеопамяти не будет испытывать еще много лет. Я возьму недорогую модель Acer Predator AMD RX 9070 OC.

SSD-накопитель

Сейчас в моем ПК стоят аж три не самых быстрых SSD объемом по 1 ТБ и это не совсем удобно. И я думаю распределить часть из них по другим домашним ПК, а в свой основной взять быструю и надежную NVMe модель объемом 2 ТБ. Например - Samsung 990 Pro MZ-V9P2T0CW.

Блок питания

Мой БП Chieftronic GPU-750FC вполне подошел бы в новую сборку, но вентилятор в нем уже стрекочет, пять лет - довольно долгий срок даже для качественной, «голдовой» модели. Поэтому сегодня бы я взял похожий по качеству блок питания, но с большей мощностью, 850 ватт, например - MSI MAG A850GN.

Корпус

Для подобной сборки придется взять просторный корпус, в котором будет много места для расположения трехсекционной СЖО и большой видеокарты. Например, Deepcool MATREXX 55. Эта модель и не слишком дорогая, и без проблем справится с отводом тепла от Radeon RX 9070 и Core i5-14600K.

Итоги

Итак, эта весьма мощная сборка, способная справляться с новыми играми в разрешении QHD, обойдется примерно в 171183 рубля, а с картой Пэй - 167266 рублей. Это немало, но учитывая то, что такого ПК хватит лет на пять, сумма кажется вполне приемлемой. Главное - видеокарта не имеет откровенно узких мест и ее 16 ГБ VRAM хватит еще очень надолго. А к процессору в будущем можно будет взять подешевевшую материнскую плату LGA 1700 с поддержкой DDR5 и ОЗУ этого типа, добавив 10-15% fps в играх.

