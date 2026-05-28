Inthenews
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Последний концерт состоится 7 ноября на арене Mercado Livre Arena Pacaembu в Сан-Паулу. Это событие станет финалом тура Celebrating Life Through Death, запущенного в 2024 году в честь сорокалетия коллектива
Бразильская метал-группа Sepultura назвала дату и место прощального выступления, которое завершит её 42-летнюю карьеру. На разогреве выступят Metal Allegiance, Krisiun и Sacred Reich. 

                                                                    Изображение: Sepultura

Место проведения концерта имеет символическое значение для музыкантов. В начале 1990-х годов концерт на площади перед стадионом Praça Charles Miller помог Sepultura стать одной из крупнейших метал-групп Бразилии. Теперь коллектив завершит свой путь там, где когда-то начинался его подъём.

Sepultura образовалась в 1984 году в Белу-Оризонти и стала одной из наиболее влиятельных групп в жанре трэш-метал и дэт-метал. В дискографии коллектива альбомы Beneath the Remains, Arise, Chaos A.D. и Roots. Общие мировые продажи записей группы достигли почти 20 миллионов копий. Прощальный тур был запущен в 2024 году, чтобы отметить 40-летие коллектива и поставить точку в его истории.

#sepultura #метал-группа
Источник: yahoo.com
