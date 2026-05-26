Cupra готовит серийную версию концепта Tindaya, который впервые показали на автосалоне в Мюнхене. Модель займет место флагмана марки и выйдет в сегмент премиальных электрических кроссоверов.

Испанская Cupra решила перевести концепт Tindaya в серийное производство. Компания рассчитывает усилить позиции в европейском сегменте дорогих кроссоверов, где сейчас доминируют немецкие бренды.

Глава Seat-Cupra Маркус Хаупт подтвердил, что Tindaya появится в продаже через несколько лет. Новый кроссовер станет самой крупной и дорогой моделью бренда. В линейке он расположится выше Tavascan и Terramar.

Концепт впервые представили на автосалоне в Мюнхене в прошлом году. Тогда компания показывала автомобиль скорее как демонстрацию дизайна и технологий. Сейчас Cupra уже рассматривает полноценный запуск модели в производство.

Длина Tindaya составляет 4720 мм. Компания собирается конкурировать с BMW iX3, Volvo EX60 и Mercedes-Benz GLC EV. По предварительным оценкам, стартовая цена приблизится к £60 тысячам фунтов (эквивалентно ≈₽ 5,757 млн по курсу ЦБ РФ на 26.05.2026).

Модель построят на платформе SSP от Volkswagen Group, которая в будущем заменит архитектуру MEB. При этом Cupra пока не определилась с окончательным вариантом силовой установки. Компания рассматривает как полностью электрическую версию, так и гибридные схемы в зависимости от ситуации на рынке.