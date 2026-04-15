Кризис микросхем памяти докатился до видеокарт. И это стало понятно сразу, когда в начале года компания NVIDIA отменила или перенесла до лучших времён выпуск обновлённых моделей серии GeForce RTX 5000 с приставкой Super. В числе прочего там предполагалось увеличение объёма памяти путём замены чипов на небинарные. Впрочем, фокус не удался. Сейчас приходится пылесосить на полках магазинов то, что осталось. Популярностью пользуются даже видеокарты Intel, особенно на GPU Intel B580, который предлагает хороший уровень производительности за приемлемые деньги.

С видеокартами на 16 Гбайт памяти дела обстоят немного хуже. Тут, на мой взгляд, выгодно отличаются модели компании AMD. Есть ещё такие видеокарты, как GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт, но там сильно переплачиваешь за дополнительный объём, который не всегда даёт прибавку в скорости. Поэтому AMD Radeon RX 9070 остаётся неплохим выбором для геймера, который предпочитает высокие разрешения, и ему уже мало 12 Гбайт. Можно даже не переплачивать за версию Radeon RX 9070 XT и взять обычную. Первая будет быстрее на 8-10%, но за это придётся заплатить увеличенным примерно на 100 Вт энергопотреблением. Оно того не стоит, но, возможно, кто-то решит иначе.

В любом случае видеокарта на базе графического процессора Navi 48 (RDNA 4.0) – это неплохой выбор непосредственно для игр. Для профессиональных задач, скорее всего, лучше рассматривать NVIDIA, поскольку под CUDA оптимизировано множество приложений и они действительно работают. В принципе, у меня уже были когда-то видеокарты AMD, а начиналось всё ещё с ATI. И была та самая, легендарная ATI Radeon 9700 Pro. По тем временам модель была огонь, причём во всех смыслах.

Тогда ещё не было тепловых трубок в системах охлаждения видеокарт, а производители устанавливали маленький радиатор с маленьким вентилятором. Тогда ATI немногим отдавала производство видеокарт на аутсорсинг. В основном партнёром выступала компания Sapphire, и это сотрудничество продолжается до сих пор. Однако позднее список партнёров стал расширяться и появились очень интересные решения. Например, компания HIS выпускала свои версии видеокарт с альтернативным охлаждением, которое зачастую оказывалось эффективнее, чем у референсных моделей.

На данном этапе компания AMD решила не тягаться с NVIDIA в топовом сегменте, а ограничиться средним, но зато представить такую модель, которая успешно конкурировала бы в современных играх. С выходом серии RTX 5000 это стало делать сложнее благодаря технологии MFG (Multi-Frame Generation). Тем не менее, новые видеокарты AMD достаточно хороши и могут составить неплохую конкуренцию, особенно учитывая жадность NVIDIA в вопросе видеопамяти.

Сегодня я протестирую одну видеокарту известной компании Acer. Она очень популярна на нашем рынке и хорошо себя зарекомендовала, как производитель готовых ПК, ноутбуков и мониторов. Также у них неплохая офисная периферия, которой я периодически пользуюсь. Не так я давно рассматривал видеокарту Acer Intel Arc B580 Nitro OC на графическом процессоре Intel Arc B580 и в целом она мне понравилась. На этот раз была выбрана Acer Nitro Radeon RX 9070 OC.

Версия без приставки XT, но я уже объяснял, что не готов к увеличенному энергопотреблению ради сомнительной прибавки в производительности. К тому же я изначально рассчитывал использовать видеокарту в компактной ITX сборке в корпусе PCCooler K101.

Упаковка и комплектация

В моих руках уже побывала видеокарта Acer Intel Arc B580 Nitro OC и поэтому оформление не удивило. Эта модель немного подороже, но стиль сохранен, а сама упаковка нужна по сути, чтобы защитить продукт при транспортировке, и к этому никаких претензий нет. Коробка достаточно простая, хоть и с цветной полиграфией.

Фон упаковки чёрный. Спереди мы снова видим стилизованную букву N, которая является логотипом линейки Nitro, но похоже это слабо. Хорошо, что до этого уже был опыт с другим ускорителем этого же производителя, иначе я бы не догадался. Что касается оформления, то оно перекликается с устройствами на графических процессорах NVIDIA и AMD других вендоров.

Выражается это в том, что в правом нижнем углу есть вставка с названием GPU. Логотип производителя находится в левом верхнем углу, а снизу есть всего один значок, который сообщает об объёме видеопамяти. Чуть не забыл, в правом верхнем углу есть золотистая вставка Overclocked. Это означает, что данная версия с заводским разгоном.

Если вы ждали более подробной информации с обратной стороны, то можете успокоиться: тут этого нет. Есть простое перечисление ключевых особенностей, схематичное изображение видеовыходов и отдельно в окошке указаны минимальные системные требования.

Что там интересного? Минимум 8 Гбайт оперативки, а лучше 16 Гбайт, и блок питания на 650 Вт. Разумеется, нужна ОС Windows 10 или 11.

Внутри коробки предусмотрен каркас из тёмного вспененного полиэтилена.

В нём скрывается сама видеокарта, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В комплекте поставки ничего нет, кроме инструкции.

Дизайн и особенности видеокарты

Внешне устройство смотрится солидно, несмотря на отсутствие подсветки или каких-то фишек. Получается строгий дизайн, который был бы скучноват без серебристой вставки под металл сверху.

Ещё есть три крупных вентилятора и металлический «бэкплейт» сзади. Разумеется, можно найти сходство с Acer Intel Arc B580 Nitro OC, но тут удивляться не приходится, ведь производитель один.

Видеокарта не очень лёгкая, и основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает более двух слотов. Сами габариты устройства составляют 303 х 130 х 66 мм, вес – 870.2 г (сразу прошу прощения, потому что это мои измерения, и они могут отличаться от других).

С обратной стороны можно заметить металлическую пластину. Может показаться, что она также участвует в процессе охлаждения, но на самом деле она больше предназначена для жёсткости конструкции и защиты задней стороны видеокарты. Производитель не посчитал нужным уложить пару термопрокладок. Видимо, дела с охлаждением и так идут неплохо.

Пластина изготовлена из алюминия и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют узоры и надпись Nitro. Также можно заметить множество отверстий, через которые насквозь через радиатор проходит поток воздуха. Ещё сквозь неё можно заметить, что печатная плата не такая длинная и занимает примерно две трети длины самой видеокарты. Изнутри ничего нет, кроме защитной плёнки и нескольких кубиков пористого материала.

Кстати, чтобы её снять, сперва нужно разобрать видеокарту, а точнее снять с неё кулер. Сама пластина крепится к системе охлаждения только двумя винтами в задней части видеокарты. В остальном она крепится непосредственно к печатной плате.

Я никого не призываю к разбору карты, поскольку можно лишиться гарантии. Кто-то хочет что-то продуть, поменять пасту, но зачастую это бессмысленно. Чтобы снять кулер, тут достаточно открутить четыре подпружиненных винта и те самые два винта с краю.

После демонтажа системы охлаждения можно увидеть, что она сделана достойно и по всем канонам. Никакого прямого контакта тепловых трубок, разные пластины для памяти и GPU, нет подсветки, кожух с вентиляторами снимается отдельно.

Радиатор выполнен по классической схеме, но в этот раз тепловые трубки никелированы, как и медная пластина теплосъёмника GPU. Как ни странно, но приглядевшись, мы видим всего три тепловых трубки. Мысль производителя в целом мне стала понятна после того, как я изучил версию Radeon RX 9070 XT, где было пять тепловых трубок. Вдруг пользователь начнёт гнать карту, а мы ему этого не позволим. Вот заводской разгон и этого будет достаточно. Вроде справедливо.

Кроме этого, пользователи обычно предпочитают снижать потребляемую мощность, чтобы снизить шум и продлить жизнь устройства. В крайнем случае, можно ничего не делать. Разгон доступен, но толку от этого мало, а шума получается много. Так, на всякий случай, я просто попробовал выжать 300 Вт, чтобы проверить охлаждение, но для постоянного использования я бы двигался в обратную сторону.

Понятно, три тепловых трубки, а дальше всё как обычно – три массива алюминиевых пластин. Часть из них припаяна к медному теплосъёмнику, который контактирует с графическим процессором. Сам он расположен практически по центру ещё одной металлической пластины, которая отводит тепло от микросхем памяти и пары транзисторов. Также на радиаторе припаяны ещё две полоски, которые предназначены для отвода тепла от транзисторных сборок.

Чем-то особенным радиатор не примечателен, просто разумно и качественно изготовлен. Нет никаких излишеств, всё максимально просто и эффективно. То, что производитель «зажал» пару тепловых трубок, понять можно. Тут потребление почти на 100 Вт меньше, чем у версии Radeon RX 9070 XT, а аттракцион невиданной щедрости мне уже давно не встречался. Мысли «А вдруг» были, но иллюзия быстро растворилась, когда я разобрал систему охлаждения.

К радиатору также крепится пластиковый кожух с тремя вентиляторами. Они одинаковые, диаметром 92 мм. Это устройства компании Cooler Master, модель DF3005012RFHN на 12 В, 1.2 А. Максимальная скорость вращения – 4 000 об/мин. Обычно в нагрузке она не поднимается выше 1950 об/мин, поэтому запас есть.

Как уже упоминалось, металлическая задняя пластина крепится к печатной плате. Крепление осуществляется через специальные отверстия в ней.

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

Спереди плата не выглядит совсем пустой, а вот сзади элементов не так много.

Питание выполнено по формуле 11+3. На каждую из шести фаз приходится по одной микросхеме DrMOS, Monolithic Power Systems MP87993.

Тут используется связка из двух ШИМ-контроллеров Monolithic Power Systems MP2868A.

По центру распаян графический процессор AMD Navi 48, он же RX 9070. Производство TSMC N4P, 53.9 млрд транзисторов и площадь 357 кв.мм. Потребление всей видеокарты составляет примерно 245 Вт, что где-то на уровне GeForce RTX 5070.

16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено восемью микросхемами производства компании SKhynix. Интерфейс обмена данными – 256 бит.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через два разъёма 8-pin PCI-e. Ещё один не распаян, он задействован в версии Radeon RX 9070 XT.

На задней панели находятся стандартные видеовыходы.

Три порта DisplayPort;

Один порт HDMI.

Acer Nitro Radeon RX 9070 XT очень похожа на героя обзора, но отличия присутствуют. У неё немного лучше питание, ведь распаяно на две фазы больше, и лучше охлаждение за счет пяти тепловых трубок. Могут быть отличия в компонентах: другие DrMOSы или ШИМки, но принципиально всё аналогично.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: PCCooler RT500 TC ARGB;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MAG B850M Mortar WIFI;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (Micron);

Видеокарта: Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 16 Гбайт (2210 / 2700 / 2518 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: XPG Legend 960 Max 1 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27.3 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается в материнскую плату, проблем с совместимостью нет. Теперь запустим новинку и посмотрим на работу системы охлаждения в нагрузке.

В «бублике» крыльчатка вращается со скоростью примерно 1850 об мин, уровень шума составляет 37.2 дБ с расстояния 30 см. На мой взгляд, результат хороший.

Драйвера AMD – это отдельная дисциплина. Все говорят, что они стали гораздо лучше, но мне этого заметить не удалось. С другой стороны, через них сейчас можно разогнать видеокарту, и я попробовал это сделать, чтобы проверить систему охлаждения на прочность.

Пора переходить к тестам.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Разгон видеокарты неплохой, но частота сильно плавает из-за нагрузки. Где-то может получиться 3.1 ГГц, а где-то – всего 2.6 ГГц с одинаковыми настройками. Получается, что тут «гуляет» 500 МГц и это никак не зафиксировать. Потребляемая мощность тоже «плавает», в пиковой нагрузке доходит до 345 Вт. При этом вентиляторы не сильно прибавляют в скорости.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Во время работы FurMark я посмотрел на видеокарту через тепловизор, и он подтвердил мою догадку.

Самое горячее место внутри устройства показывает 74°C при температуре графического процессора 65°C. Кулер можно было смело делать меньше.

Заключение

Acer Nitro Radeon RX 9070 OC – это хороший современный графический ускоритель. Это далеко не бюджетный вариант, но один из самых недорогих адаптеров с объёмом памяти 16 Гбайт, там, где она действительно нужна и не является балластом. Любители продукции NVIDIA найдут 100500 аргументов в пользу GeForce RTX 5070 или RTX 5070 Ti, но я предлагаю рассматривать модель Acer как альтернативу, чтобы не было монополии на рынке и цены лезли в гору не только из-за дефицита памяти.

Также не всем нужно «пилить контент» и тренировать ИИ, иногда просто хочется поиграть с хорошими настройками без фейковых кадров. Может, кому-то нравится графика AMD – кто осудит? Поэтому о соревновании в производительности тут говорить бессмысленно, все тесты давно сделаны в интернете и на Radeon RX 9070 вполне комфортно можно играть в разрешении QHD на ультра-настройках с лучами или пытаться ступить на дорожку 4K, но там нужно будет подбирать качество графики, подключать FSR и искать приемлемые настройки.

Почему я выбрал обычную версию, а не XT? На самом деле по нескольким причинам сразу. Например, простая Radeon RX 9070 менее требовательна к блоку питания и в нагрузке потребляет 180 – 220 Вт. Для создания тихой и энергоэффективной сборки – это хорошие показатели. Однако тут пора вернуться непосредственно к рассматриваемой видеокарте и моменту, который меня немного расстроил. Не секрет, что многие производители выпускают сразу несколько модификаций. Например, XT и простую, а также с штатным разгоном или без него, а может даже с разным уровнем.

Понятно, что под каждую версию никто не будет разрабатывать видеокарту с нуля и есть такое понятие как унификация. Вот тут и случился казус. У Acer Nitro Radeon RX 9070 XT всё схоже, включая печатную плату и систему охлаждения. Однако отличия всё же есть. В данном случае они затронули радиатор системы охлаждения. В версии XT используется пять тепловых трубок, а в обычной – три. Теоретически разница невелика. И всё же, если бы производитель не стал уменьшать количество тепловых трубок, то карта могла получиться тише. При этом, справедливости ради, кулер справляется даже с разгоном, когда потребление может доходить до 300 Вт.

Соответственно производитель также чуть-чуть упростил подсистему питания, а точнее не распаял на плате ещё один вход 8-pin PCI-e и парочку фаз питания GPU. Питание памяти трогать было бессмысленно. Тут аналогично радиатор системы охлаждения заметно выходит за габариты платы и реализована система прохождения воздуха сквозь устройство. Этот момент можно учесть при использовании воздушного охлаждения процессора, а со СЖО такой подход роли не играет.

Качество изготовления Acer Nitro Radeon RX 9070 OC хорошее. Используются знакомые компоненты, в частности DrMOSы компании Monolithic Power Systems, и в целом подсистемы питания достаточно для покорения рубежа в 3 ГГц по видеоядру. Компоновка на плате мне также показалась привычной, когда вся силовая часть находится слева и справа от GPU, как на всех «взрослых» картах. В работе видеокарта относительно тихая и холодная даже при высокой нагрузке.

Андрей Понкратов aka wildchaser