Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
NASA провело успешные испытания электрической двигательной установки нового поколения, которая в перспективе может использоваться для пилотируемых полётов на Марс.
реклама

Разработанная инженерами система относится к классу электроракетных двигателей. В отличие от традиционных ионных установок, использующих ксенон, экспериментальный образец работает на парах лития. Это позволяет существенно повысить эффективность и тягу при значительно меньшем расходе топлива.

Изображение: scitechdaily.com

Достигнутая мощность в 120 кВт примерно в 25 раз превышает характеристики двигателей, установленных на космическом аппарате «Психея». Данный зонд, запущенный для изучения одноимённого астероида, считается обладателем самых мощных электрических тягачей среди всех действующих межпланетных миссий. В настоящее время «Психея» движется со скоростью около 135 000 км/ч, а к концу своего маршрута разгонится до 200 000 км/ч.

реклама

Как отметил Джеймс Полк, старший научный сотрудник NASA, создание двигателя заняло несколько лет, и успешное испытание стало важной вехой. По его словам, инженерам удалось не только подтвердить работоспособность системы, но и выйти на целевые параметры мощности. Теперь специалисты располагают стендом для решения задач, связанных с масштабированием технологии.

Изображение: scitechdaily.com

Одним из ключевых преимуществ электрической тяги является экономия топлива. По сравнению с химическими ракетными двигателями, новый образец потребляет до 90 процентов меньше горючего. При этом он обеспечивает постоянный, пусть и не взрывной, разгон, что позволяет космическому аппарату постепенно набирать очень высокую скорость.

Несмотря на установленный рекорд, для полноценной пилотируемой экспедиции на Марс потребуется значительно большая мощность. По оценкам NASA, будущий корабль должен располагать двигательной установкой мощностью от 2 до 4 мегаватт. Предполагается, что система будет состоять из нескольких тягачей и проработает суммарно не менее 23 000 часов (около 2,6 года). Именно столько, по расчётам, займёт полная миссия с учётом полёта, работы на поверхности и возвращения.

В ходе испытаний двигатели успешно выдержали экстремальные температуры — свыше 2 800 градусов Цельсия. Этого запаса прочности, как полагают разработчики, достаточно для работы в течение всего межпланетного перелёта. Пока неизвестно, когда именно новая разработка будет готова к реальному использованию в пилотируемой программе. Тем не менее достигнутые результаты позволяют говорить о том, что создание технологической основы для полёта к Марсу продолжается.

#сша #космос #nasa #марс #ракетные двигатели #новая разработка #путешествие на марс #электроракетные двигатели
Источник: scitechdaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Китайские застройщики из-за убытков инвестируют в производство полупроводников
Выживание и лазание по скалам — в первых 13 минутах геймплея 007 First Light
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге
В США 12 млн коллекционных авто бэби-бумеров на $570 млрд грозят наследникам тяжбами за имущество
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter