NASA провело успешные испытания электрической двигательной установки нового поколения, которая в перспективе может использоваться для пилотируемых полётов на Марс.

Разработанная инженерами система относится к классу электроракетных двигателей. В отличие от традиционных ионных установок, использующих ксенон, экспериментальный образец работает на парах лития. Это позволяет существенно повысить эффективность и тягу при значительно меньшем расходе топлива.

Достигнутая мощность в 120 кВт примерно в 25 раз превышает характеристики двигателей, установленных на космическом аппарате «Психея». Данный зонд, запущенный для изучения одноимённого астероида, считается обладателем самых мощных электрических тягачей среди всех действующих межпланетных миссий. В настоящее время «Психея» движется со скоростью около 135 000 км/ч, а к концу своего маршрута разгонится до 200 000 км/ч.

Как отметил Джеймс Полк, старший научный сотрудник NASA, создание двигателя заняло несколько лет, и успешное испытание стало важной вехой. По его словам, инженерам удалось не только подтвердить работоспособность системы, но и выйти на целевые параметры мощности. Теперь специалисты располагают стендом для решения задач, связанных с масштабированием технологии.

Одним из ключевых преимуществ электрической тяги является экономия топлива. По сравнению с химическими ракетными двигателями, новый образец потребляет до 90 процентов меньше горючего. При этом он обеспечивает постоянный, пусть и не взрывной, разгон, что позволяет космическому аппарату постепенно набирать очень высокую скорость.

Несмотря на установленный рекорд, для полноценной пилотируемой экспедиции на Марс потребуется значительно большая мощность. По оценкам NASA, будущий корабль должен располагать двигательной установкой мощностью от 2 до 4 мегаватт. Предполагается, что система будет состоять из нескольких тягачей и проработает суммарно не менее 23 000 часов (около 2,6 года). Именно столько, по расчётам, займёт полная миссия с учётом полёта, работы на поверхности и возвращения.

В ходе испытаний двигатели успешно выдержали экстремальные температуры — свыше 2 800 градусов Цельсия. Этого запаса прочности, как полагают разработчики, достаточно для работы в течение всего межпланетного перелёта. Пока неизвестно, когда именно новая разработка будет готова к реальному использованию в пилотируемой программе. Тем не менее достигнутые результаты позволяют говорить о том, что создание технологической основы для полёта к Марсу продолжается.