Выбор материнской платы – это всегда трудное решение. Проще всего, когда денег нет и ты просто берёшь самую доступную «доску», чтобы установить туда самый популярный процессор. Раньше производители вставляли палки в колёса и даже для разгона оперативной памяти приходилось брать модель на флагманском чипсете. Те дни позади, и сегодня даже на самых бюджетных моделях материнских плат с чипсетом AMD A620 можно разгонять память (хотя бы до DDR5-6000) или активировать профиль EXPO.

Дальше уже всё просто: нужна большая частота, бери плату с большим количеством слоёв. Разгон процессора на бюджетных платах также ограничен, но бывает возможность повозиться с PBO. Также компания AMD последнее время не так часто обновляет сокеты и поэтому материнская плата зачастую поддерживает несколько поколений процессоров. Даже с новой 800-й серией чипсетов они особо сильно не мудрили, а использовали уже проверенный чипсет B650E.

Может просто лень, а может чипсет и так пока соответствует современному уровню оснащения интерфейсами, поэтому решили обновить только название. Разумеется, у флагманского набора логики так и остался именно набор из двух таких чипсетов. По большому счёту, чипсет сейчас ничего сам по себе не решает, ведь все основные скоростные контроллеры давно переехали в процессор. Что касается какого-нибудь USB 4.0, то это уже знакомый всем Thunderbolt 4, названный немного иначе, который реализуется отдельным внешним контроллером.

реклама





Поэтому все основные изменения носят чисто визуальный характер. Это может быть другая расцветка или оформление. Так уж получается, что сейчас популярностью пользуются два цвета: белый и чёрный. При этом одна модель устройства обычно представлена только в одном цвете, и если нужен другой, то нужно рассматривать другую модель. Возможно, именно поэтому производители расширяют модельный ряд и добавляют новые модификации с приставками MAX, Plus, Turbo и другими. Таким образом получаются модели с очень длинным названием, например, MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI.

При этом материнская плата MSI X870 Gaming Plus WIFI не входит в линейку MAG, а с приставкой MAX – входит. Тут можно реально запутаться в обозначениях, но сегодня хотелось бы рассмотреть именно MAX версию и понять, чем она отличается от обычной, кроме цвета. Сразу понятно, что чипсетом. X870E и X870 – это разные вещи, хотя отличие всего в одной букве. Чем ещё? Посмотрим.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в другом оформлении, если сравнивать с прошлым поколением (MSI X670E Gaming Plus WIFI). Фон абсолютно невыразительный. Ситуацию немного спасает зелёная вставка сверху.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. В нижнем правом углу есть традиционная для платформ AMD вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD X870E. Если кто-то до сих пор ещё не знает, то это связка из двух AMD B650E, как и в случае с X670E. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

На задней стороне перечисляются важные достоинства и нужные технические решения этой материнской платы.

реклама





Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру приведено крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

Сверху на картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции скрыта антенна для беспроводного модуля.

Вынимаем материнскую плату и обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Краткое руководство пользователя;

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Список аксессуаров тоже не очень большой.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Фирменная флешка с ПО;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

В целом жаловаться не на что, в комплекте есть всё самое необходимое. Кабелей SATA маловато, но это новый тренд. Ну а заглушка задней панели уже установлена на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. По внешнему виду плата больше напоминает другие современные модели из серии Tomahawk, а точнее PZ модификацию потому, что там плата тоже была светлая. Белая? Это не совсем корректно потому, что радиаторы серебристые. Вообще-то у этой модели есть аналог, который называется MSI PRO X870E-P WIFI, но там сама плата уже чёрная.

реклама









У MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI сама плата белого цвета спереди и серого сзади, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая.

Принтов на ней достаточно, но часть из них сделана серой глянцевой краской по белой матовой поверхности и поэтому сходу это не сильно бросается в глаза.

В данном случае это не флагман в линейке MSI Arsenal Gaming, а самый доступный вариант на этом чипсете. Хотя есть MSI PRO X870E-P WIFI, и она стоит примерно на пару тысяч рублей дешевле.

Тут мы видим развитую систему охлаждения, которая состоит из нескольких радиаторов. Подсветки нет. Есть лишь надписи и различные узоры, которые нанесены серой краской двух оттенков.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

На платформах Intel производитель сместил разъёмы дополнительного питания процессора в правую часть. На AMD такой фокус пока провернуть забыли, хотя и здесь производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX размещена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Этого оказалось недостаточно и для большей информативности добавили ещё индикатор POST-кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки. Это опять же почему-то характерно для AMD.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-й серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Производитель рекомендует оперировать с режимами DDR5-6000 и DDR5-6400. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO.

Контакты слотов памяти пропаяны спереди, а не с обратной стороны. Кстати, в прошлом поколении было также. Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета.

Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 48 Гбайт, что в общей сложности даёт 192 Гбайт. Планки по 64 Гбайт только начинают появляться, и они не очень распространены.

Тем не менее, все настройки следует производить аккуратно. Уже на новых процессорах AMD Ryzen 7 9800X3D были случаи выхода их из строя при включении EXPO. Пока какой-то конкретной статистики, но лучше всё перепроверить.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы Socket AM5. Такая схема мне уже встречалась на других моделях. Могли распаять SPS-сборки с другим номиналом, но это не точно.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87661. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 60А. Значит мосфеты тут всё же проще, чем на Tomahawk.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857.

MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI позиционируется как универсальная плата для дома и офиса. Разгонять процессор и память тут можно, но зачастую в этом нет смысла. Вполне хватает частоты памяти DDR5-6000 с низкими таймингами.

Под процессор подбирают режим работы PBO, настраивают «кривую» и стремятся выжать максимальную производительность на каком-то диапазоне. При желании потребление можно подкрутить на любом процессоре, но штатно плата сама его немного завышает. В играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке, и вполне может укладываться в 120 Вт.

Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 300 Вт в стоке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены. Однако под боковым радиатором скрывается ещё один небольшой радиатор для контроллера USB 4.0.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые термопрокладки разной толщины. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находятся ещё четыре радиатора, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов. Самый верхний слот M.2 получает линии от процессора, поэтому в зависимости от его модели он может работать в режиме PCI-e 5.0 или PCI-e 4.0. Оставшиеся обеспечиваются чипсетом, поэтому работают в режиме PCI-e 4.0. Ещё у верхнего слота есть свой радиатор, который оборудован быстросъёмным механизмом.

Ещё два радиатора предназначается для среднего и нижнего слотов M.2. Они уже крепится двумя винтами каждый. Везде используются одинаковые термопрокладки.

Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены, сверху присутствуют только узоры и надписи.

Остался радиатор чипсета, который установлен в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный, крупный радиатор, изготовленный из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используются пластичные термопрокладки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это комплект из двух чипсетов AMD B650E, который соединяется друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано четыре порта SATA, и все они выведены вбок справа. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и USB 2.0, а ниже – две USB 3.2 Gen1. Одна из последних смотрит вбок, а другая расположена уже по нижнему краю и смотрит верх.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Левее расположен разъём 4-pin FAN, одна колодка USB 3.2 Gen1 и две колодки USB 2.0.

Затем можно увидеть разъём питания PCI-e 8-pin, один EZ-Conn и один разъём для RGB подсветки 12В и ещё один 5В ARGB.

В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

На этой плате мы видим четыре слота расширения: три - PCI-e x16 и один PCI-e x1. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой.

Именно он получает свои линии PCI-e непосредственно от процессора. Опять же тут есть зависимость от используемого процессора. Только у 7000 и 9000 моделей есть возможность работать с интерфейсом PCI-e 5.0 в полном объёме. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Один разъём USB 4.0 с DP;

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;

Один разъём USB 3.2 Gen2x2Type-C;

Два разъёма USB 3.2 Gen1;

Один сетевой разъём RJ-45;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на чипе MediaTek MT7925.

Технические характеристики

Модель MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X870E (2 х B650E) Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим,

до 256 Гбайт при частоте 4800 - 8200 (разгон) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x1);

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen4 Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4 (зависит от модели процессора) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8126;

1 x MediaTek MT7925 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 6 x USB 2.0 (AMD X870E) USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E) USB 4 ASMedia ASM4242 Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x USB 4 с DP;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

2 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrSMOS;

1 x HDMI Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет. Теперь она называется Click BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти, и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока это только Phoenix). Зачем это чудо гнать – мне неизвестно. Основные же изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Хороший инструментарий для разгона сосредоточен в одном разделе, что удобно.

Структура меню не отличается от других моделей последнего поколения, поэтому я даже не стал записывать BIOS. Она такая же, как у Tomahawk.

И, конечно же, есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для оперативной памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI, версия BIOS – А.22;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей, и даже накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr установился без проблем, но… В моём случае пришлось устанавливать AIO систему охлаждения, а вот с воздушным кулером установить его не удалось.

Процессор и оперативную память я сразу немного разогнал, но без фанатизма. В нагрузке ничего особенного не отмечалось. Процессор относительно слабый, поэтому у материнской платы есть солидный запас для флагманских моделей.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP32 RayTrace:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

Cinebench 2026:

3DMark CPU Profile

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

Corona 1.3:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не выявилось..

Секрет прост – большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI – это одна из самых недорогих плат на чипсете AMD X870E, который представлен набором из двух чипов AMD B650E и контроллером интерфейса USB 4.0, за который отвечает ASMedia ASM4242. Некоторые считают, что USB 4.0 – это своего рода Thunderbolt 4 для бедных. Пока оба ещё не так часто встречаются во внешних устройствах, которым нужно именно такое соединение для высокоскоростной передачи данных.

Материнская плата светлая и хорошо подойдёт для белых сборок с флагманскими процессорами AMD под Socket AM5. Использовать модели уровня AMD Ryzen 5 7500F можно, но нецелесообразно. Лучше поискать плату значительно проще, чтобы сэкономить деньги и потратить их, например, на видеокарту или память. Если вы уже являетесь пользователем какой-либо модели из прошлого поколения на чипсете AMD X670E, то смысла в обновлении и переходе на новую плату особо нет. Можно просто обновить BIOS и получить поддержку новых процессоров и более ёмких планок памяти.

В плане разгона оперативной памяти и питания процессора функциональность новинки не сильно изменилась. У последнего поколения микросхема BIOS на 64 Мбайт, но пока ещё это рано считать значимым преимуществом до выхода процессоров Zen6. Кроме того, все алгоритмы PBO работают аналогично, а память можно использовать самую простую типа DDR5-6000 или DDR5-6400. За высокими скоростями гоняться на этой платформе нет смысла.

Другое дело, если пользователь целенаправленно ищет светлую полноформатную плату для белой сборки. В этом случае смысл есть, но мы опять приходим к пониманию того, что всё дело во внешнем оформлении, а не в технических особенностях. Прежде всего, это дизайн радиаторов, надписи и узоры. Также в этой модели большой упор сделан на удобство использования. Поэтому тут был сделан быстросъёмный радиатор, изменён механизм фиксации SSD M.2 накопителей и добавлен механизм извлечения видеокарты. Уже привычные четыре светодиода, которые частично заменяют индикатор POST-кодов, также остались.

Также материнская плата MSI может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения. Благодаря таким широким функциональным возможностям MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI можно считать скорее универсальной, нежели просто геймерской. Самим игрокам лучше снова поискать себе что-то проще и дешевле.

Андрей Понкратов aka wildchaser