Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300

Универсальная USB-гарнитура MSI ориентирована в первую очередь на геймеров и отличается удобным регулируемым оголовьем, качественным звуком с акцентом на средние частоты и простым управлением — громкость и микрофон регулируются на корпусе, а настройки доступны через утилиту Nahimic for Headset.
Оглавление

Вступление

На геймеров давно уже работает целая индустрия. Это не только разработчики самих игр и их издатели, но и различные компании, которые разрабатывают и выпускают специальные устройства. Среди этого оборудования есть не только клавиатуры и манипуляторы, но и различные компьютерные компоненты. Любая материнская плата с приставкой Gaming будет продаваться явно лучше, чем без неё. Причём для создания такой модификации раньше было достаточно распаять несколько светодиодов, а сейчас не делают даже этого, ограничиваясь просто росписью по доске.

Примерно аналогичная ситуация наблюдается с игровыми гарнитурами. Сами наушники с микрофоном появились давно и изначально их создавали для общения, ещё никак не связанного с компьютерами. Командные игры, где нужно было общение по сети, появились давно, но в тренды это вошло во время пандемии в 2020 году, когда толпы людей перешли на дистанционное общение. Понятно, что не все кинулись скупать именно игровые гарнитуры, но в целом этот рынок начал активно развиваться из-за возросшего спроса.

Что вообще значит игровая гарнитура и в чём её основное отличие от обычной? На обычной нельзя играть в игры, а с игровой – участвовать в голосовых чатах и конференциях? Конечно, всё это можно. Другое дело, что игровые модели разрабатывали исключительно для развлекательного контента, такого как игры, кино и другой контент, где важно позиционирование и создание звуковой картины, чтобы обеспечить лучшее погружение в виртуальный мир.

Именно поэтому производители постоянно колдуют с системами шумоподавления и направленными микрофонами, чтобы коллеги по команде тоже не слышали галдёж в эфире. Также наушники сильно помогают дома, но вот с разговором сложнее, потому что шёпот в микрофон могут не расслышать, тем более если он встроенный в корпус и не вынесен вперёд. Также большую роль играет система шумоподавления и мощный чистый звук. Для этого устанавливают крупные излучатели, делают выносной микрофон, а также добавляют собственный ЦАП, чтобы можно было использовать USB-подключение.

Я уже давно не рассматривал гарнитуры, и сейчас решил изучить модель MSI Maestro 300. Это относительно недорогая проводная модель, которая в первую очередь предназначена для геймеров.

Гарнитура оборудована двумя комплектами удобных амбушюр, регулируемым оголовьем, хорошим управлением на обеих чашках и, как уже отмечалось ранее, двумя типами подключения: USB Type-C и USB Type-A. Рассмотрим более детально эту модель.

Упаковка и комплектация

Коробка не очень крупная. Производитель даже не мудрил со складыванием, и сама гарнитура лежит практически в обычном состоянии. Сжаты лишь телескопические направляющие регулировок оголовья. Упаковка изготовлена из плотного картона, а сверху присутствует цветная полиграфия, хотя фон белый.

Спереди мы видим крупное изображение самого устройства. В левом верхнем углу присутствует логотип MSI Gaming. Никаких значков тут нет, только указано наименование модели. Как и логотип, оно нанесено серебристым цветом, который переливается всеми цветами радуги на свету.

С обратной стороны также есть изображение новой гарнитуры. Тут показано, что палка микрофона сделана съёмной, есть второй комплект амбушюр, а также есть адаптер-переходник с USB Type-C на USB Type-A.

Присутствуют вставки с описанием всего этого, а ещё есть небольшая спецификация. Внизу находится различная контактная информация.

Модель MSI Maestro 300
Тип Проводная под USB Type-C с адаптером на USB Type-А в комплекте
Динамики 40 мм, с неодимовым магнитом
Чувствительность 118.5 дБ
Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц
Сопротивление 32 Ом
Микрофон Однонаправленный (кардиоидная диаграмма направленности)
Частотный диапазон микрофона 50 – 15 000 Гц
Чувствительность - 40 дБ
Шумоподавление Программное
Подсветка Нет
Масса 247 г

В целом характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там скрывается. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

Внутри нет какого-то специального лотка, гарнитура лежит вполне свободно, в отдельном белом, мягком и непрозрачном пакете. Микрофон съёмный, он лежит в отдельном пакете.

Также в отдельном пакете лежат тканевые амбушюры. Штатно уже установлены из тонкого качественного кожзаменителя. Они достаточно легко снимаются и их без труда можно заменить.

Среди прочего здесь есть одна листовка с руководством по эксплуатации на русском языке, а ещё есть небольшая брошюра.

Кабель уже установлен штатно, и он сделан несъёмным. Поэтому никаких других кабелей в комплекте нет, только небольшой переходник с USB Type-C на USB Type-A.

Внешний вид гарнитуры

Основные узлы и детали MSI Maestro 300 изготовлены из пластика. Также в качестве материалов можно заметить искусственную кожу. Чашки с амбушюрами могут поворачиваться на 90° у основания оголовья, но только в одну сторону. Регулировки позволяют использовать устройства, как на крупной голове, так и на маленькой. Фиксация по направляющим происходит отлично и само по себе ничего не разъезжается.

С чашками всё понятно. Они изготовлены из пластика, но не глянцевые, а немного шероховатые, матовые. На обеих находится серебристый логотип MSI Gaming. Чашки состоят из двух элементов, которые соединены друг с другом не жёстко, а с возможностью небольшого поворота. На внешней части предусмотрен пластиковый стержень, выполняющий функцию телескопической регулировки оголовья.

Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Снаружи есть пластиковая дуга с надписью MSI, а внутри есть мягкое оголовье и две пластиковые вставки на концах. Они образуют сопряжение между мягким оголовьем из ткани и телескопическим механизмом.

С внутренней стороны сверху присутствует мягкий модуль с тканью и поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно.

Внутри оголовья проходит один тонкий кабель в оплётке из синтетического материала. Он достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он проходит так, что нигде не мешается и его не видно.

Органы управления находятся только на левой чашке, где входит кабель. Там же размещен разъём для подключения микрофона. Последний гибкий и его можно подогнуть как удобно.

Кнопок нет. Есть колесо регулировки громкости и переключатель включения/отключения микрофона. Кабель несъёмный, зато есть гнездо для подключения микрофона. Если он не нужен, то его можно просто не устанавливать.

Амбушюра легко снимается и одевается. Я проделывал эту процедуру, когда менял на матерчатые.

Внутри на ткани амбушюр нет никаких обозначений. Левая и правая взаимозаменяемы, поэтому они не подписаны, обозначения есть на пластиковых элементах, присутствующих внутри на концах дуги.

Тестирование и настройка ПО

С подключением каких-то проблем не возникает. Просто открывается окно с запуском установки программы MSI Center. Я рассчитывал, что все настройки будут осуществляться через эту утилиту, но ошибся. Гарнитура действительно определяется в приложении.

Однако после выбора устройства мы попадаем на экран, где нас просят установить другое приложение – Nahimic for Headset.

Я скачал его отдельно и в целом больше MSI Center тут не нужен. Всё теперь настраивается через ту самую утилиту Nahimic for Headset. Она простая с интуитивно понятным интерфейсом. При этом сделано всё достаточно функционально.

Для настроек звучания есть четыре пункта: музыка, фильм, общение, игра. Для каждого сценария можно сохранить свои параметры и эффекты, чтобы потом приложение само определяло, какие настройки необходимы. Тут же можно запустить семпл, с которым можно проверить настройки и эффекты, что очень удобно.

Отдельный пункт слева есть для настройки микрофона. Помимо его чувствительности, тут можно включить подавление шума. Поскольку функция активного шумоподавления тут не заявлена, то скорее всего речь идёт о программных алгоритмах.

Также есть функция стабилизации голоса. Как и с настройкой звука, тут присутствует кнопка, которая позволяет проверить работу микрофона. Всё сделано максимально просто и удобно.

Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Не знаю почему, то ли это зависит от размера, то ли от формы, но ожидаешь получить мощный и глубокий бас. Тут его нет, хотя звук мощный и чистый. Приложение Nahimic for Headset позволяет играться с настройками баса и высоких частот, но это не даёт желаемого результата. Звук получается достаточно сбалансированный и ярко по частотам где-то не выражен.

Ещё раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Отмечу хорошее позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно. Амбушюры не давят, голова не устаёт, уши не потеют. Явных недостатков не отмечено.

Заключение

MSI Maestro 300 – качественная, простая и универсальная гарнитура с кабельным USB-подключением. Другого типа подключения тут не предусмотрено, но в данном случае это всё исключительно на любителя. А тем, кому до сих пор нужно подключение через 3.5 мм джек, придется поискать другую модель.

Сам я давно перешёл на Bluetooth, поскольку он сейчас присутствует практически во всех устройствах, но у беспроводных моделей есть свои недостатки. Например, их нужно заряжать в самый неподходящий момент. На первый взгляд какой-то пустяк, но моя гарнитура во время зарядки не работает. Провод ограничивает свободу перемещения, но если играешь за компьютером, то это не так критично, когда кабель длинный. Здесь с этим проблем нет.

В MSI Maestro 300 всё сделано максимально просто и понятно. Все органы управления находятся на левой чашке снизу корпуса, примерно в том же месте, где заходит кабель. Он несъёмный и это, скорее всего, предполагает стационарное использование, потому что часто сматывать и разматывать провод не очень удобно.

Гарнитура отлично располагается на голове и уши не полностью погружаются в чашу, а амбушюры плотно прилегают к ушным раковинам. В комплекте есть два типа амбушюр. Одни из них матерчатые, чтобы уши не потели.

Звук мощный и насыщенный во всём диапазоне без явных провалов. Понятно, что здесь более выражены средние частоты, потому что этому способствует конструкция. Гарнитура больше рассчитана на геймеров, однако через голосовые сервисы общаться не менее комфортно. Громкость легко регулируется на корпусе, а микрофон легко отключается механическим переключателем.

Благодаря тому, что оголовье регулируется, можно комфортно использовать устройство на любой голове, даже детской. Положения фиксируются чётко с фиксацией. Самопроизвольно ничего не двигается, сидит удобно, поскольку на пластиковой детали сверху есть мягкий элемент для опоры. Основные узлы и детали изготовлены из пластика, но ничего не хрустит, не трещит и не издаёт посторонних звуков. Единственное, с чем пришлось столкнуться – от долгого использования потеют уши, но после замены амбушюр на тканевые всё становится отлично.

Что касается программного обеспечения, то есть приложение MSI Center. Однако настройки осуществляются не через него, а через утилиту Nahimic for Headset. Функциональность проста и понятна, а все эффекты можно попробовать прямо в приложении через специальный записанный сэмпл. Это же касается настроек микрофона. Можно сразу же прослушать, как звучит голос, через него. Есть шумоподавление, но не активное (ANC), а при помощи программных алгоритмов.

В комплекте нет чехла для транспортировки, и производитель этим намекает, что устройство в основном предназначено для стационарного использования. Никто не запрещает перемещаться с ним где угодно, но это не совсем компактная модель, и поэтому разумнее пользоваться в домашних условиях или клубе, хотя вес очень комфортный и составляет немногим менее 250 г.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
18
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
6
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
15
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
3
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
Крупнейший производитель DRAM в Китае столкнулся с трудностями при запуске в производство HBM3
+
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
6
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
«Известия»: Мессенджер Max переименовали в «Макс»
3
NVIDIA выпустила SDK с поддержкой динамической многокадровой генерации DLSS 4.5 и режима 6X
+

Сейчас обсуждают

Тигровая Пчела
09:47
Циолковский предсказывалименно развитие дирижаблей. Это была ужасная стратегическая ошибка. Для России, у наз в заполярье дороги просто нельзя строить, там мерзлота начинает разрушаться после одного п...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
K0nst4nt1n
09:40
айсбуки все на hmten/tongfang и как владелец такого же ноута на рязани 7840hs после 5 месяцев эксплуатации никому такое не советую, спонтанные ребуты, огороженный биос и необходимость зажимать лимиты ...
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Виталий Крюков
09:24
С нашей стороны, видать, ограждение не успели сделать? :-)))
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
Алексей Соснов
09:09
Заходят не под VPN , если конечно верно настроили. Просто приложение если например андроид, оно сечет, что запущен VPN в устройстве .
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
222
09:02
а можно я 20% от коммуналки не буду платить? или мне зарплату доплачивать не будут на 20%? не должно быть никакого допустимого превышения
В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Hard-Workshop
08:52
Нормально так пригорели некомпетентные хейтеры занимающиеся буллингом в комментариях, но вижу что накрутили всего по ~60 минусов всем неугодным, а ведь в гораздо менее популярных статьях накручивали и...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Hard-Workshop
08:42
"можно было бы..." - Ну да, можно БЫЛО БЫ, если бы видеокарту ремонтировали и модифицировали крайне некомпетентные хейтеры из комментариев... «Комментатор Henry Morgan выглядит как человек, который п...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
usr721
08:14
Из-за нехватки самолетов Россия возвращает в эксплуатацию «кукурузники». Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов АН-2, чтобы закрыть к...
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
George Mendel
08:03
https://vc.ru/rl/1218350-9-samyh-moshnyh-igrovyh-kompyuterov-reiting-2026-goda 🖥️🏓 https://dtf.ru/obektivno/4735011-16-luchshikh-sbork-pk-dlya-igry-2026-godu
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
ExtenZ
07:12
пруфы будут?
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
