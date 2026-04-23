Вступление

На геймеров давно уже работает целая индустрия. Это не только разработчики самих игр и их издатели, но и различные компании, которые разрабатывают и выпускают специальные устройства. Среди этого оборудования есть не только клавиатуры и манипуляторы, но и различные компьютерные компоненты. Любая материнская плата с приставкой Gaming будет продаваться явно лучше, чем без неё. Причём для создания такой модификации раньше было достаточно распаять несколько светодиодов, а сейчас не делают даже этого, ограничиваясь просто росписью по доске.

Примерно аналогичная ситуация наблюдается с игровыми гарнитурами. Сами наушники с микрофоном появились давно и изначально их создавали для общения, ещё никак не связанного с компьютерами. Командные игры, где нужно было общение по сети, появились давно, но в тренды это вошло во время пандемии в 2020 году, когда толпы людей перешли на дистанционное общение. Понятно, что не все кинулись скупать именно игровые гарнитуры, но в целом этот рынок начал активно развиваться из-за возросшего спроса.

Что вообще значит игровая гарнитура и в чём её основное отличие от обычной? На обычной нельзя играть в игры, а с игровой – участвовать в голосовых чатах и конференциях? Конечно, всё это можно. Другое дело, что игровые модели разрабатывали исключительно для развлекательного контента, такого как игры, кино и другой контент, где важно позиционирование и создание звуковой картины, чтобы обеспечить лучшее погружение в виртуальный мир.

реклама





Именно поэтому производители постоянно колдуют с системами шумоподавления и направленными микрофонами, чтобы коллеги по команде тоже не слышали галдёж в эфире. Также наушники сильно помогают дома, но вот с разговором сложнее, потому что шёпот в микрофон могут не расслышать, тем более если он встроенный в корпус и не вынесен вперёд. Также большую роль играет система шумоподавления и мощный чистый звук. Для этого устанавливают крупные излучатели, делают выносной микрофон, а также добавляют собственный ЦАП, чтобы можно было использовать USB-подключение.

Я уже давно не рассматривал гарнитуры, и сейчас решил изучить модель MSI Maestro 300. Это относительно недорогая проводная модель, которая в первую очередь предназначена для геймеров.

Гарнитура оборудована двумя комплектами удобных амбушюр, регулируемым оголовьем, хорошим управлением на обеих чашках и, как уже отмечалось ранее, двумя типами подключения: USB Type-C и USB Type-A. Рассмотрим более детально эту модель.

Упаковка и комплектация

Коробка не очень крупная. Производитель даже не мудрил со складыванием, и сама гарнитура лежит практически в обычном состоянии. Сжаты лишь телескопические направляющие регулировок оголовья. Упаковка изготовлена из плотного картона, а сверху присутствует цветная полиграфия, хотя фон белый.

Спереди мы видим крупное изображение самого устройства. В левом верхнем углу присутствует логотип MSI Gaming. Никаких значков тут нет, только указано наименование модели. Как и логотип, оно нанесено серебристым цветом, который переливается всеми цветами радуги на свету.

реклама





С обратной стороны также есть изображение новой гарнитуры. Тут показано, что палка микрофона сделана съёмной, есть второй комплект амбушюр, а также есть адаптер-переходник с USB Type-C на USB Type-A.

Присутствуют вставки с описанием всего этого, а ещё есть небольшая спецификация. Внизу находится различная контактная информация.

Модель MSI Maestro 300 Тип Проводная под USB Type-C с адаптером на USB Type-А в комплекте Динамики 40 мм, с неодимовым магнитом Чувствительность 118.5 дБ Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц Сопротивление 32 Ом Микрофон Однонаправленный (кардиоидная диаграмма направленности) Частотный диапазон микрофона 50 – 15 000 Гц Чувствительность - 40 дБ Шумоподавление Программное Подсветка Нет Масса 247 г

В целом характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там скрывается. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

Внутри нет какого-то специального лотка, гарнитура лежит вполне свободно, в отдельном белом, мягком и непрозрачном пакете. Микрофон съёмный, он лежит в отдельном пакете.

Также в отдельном пакете лежат тканевые амбушюры. Штатно уже установлены из тонкого качественного кожзаменителя. Они достаточно легко снимаются и их без труда можно заменить.

Среди прочего здесь есть одна листовка с руководством по эксплуатации на русском языке, а ещё есть небольшая брошюра.

Кабель уже установлен штатно, и он сделан несъёмным. Поэтому никаких других кабелей в комплекте нет, только небольшой переходник с USB Type-C на USB Type-A.

реклама









Внешний вид гарнитуры

Основные узлы и детали MSI Maestro 300 изготовлены из пластика. Также в качестве материалов можно заметить искусственную кожу. Чашки с амбушюрами могут поворачиваться на 90° у основания оголовья, но только в одну сторону. Регулировки позволяют использовать устройства, как на крупной голове, так и на маленькой. Фиксация по направляющим происходит отлично и само по себе ничего не разъезжается.

С чашками всё понятно. Они изготовлены из пластика, но не глянцевые, а немного шероховатые, матовые. На обеих находится серебристый логотип MSI Gaming. Чашки состоят из двух элементов, которые соединены друг с другом не жёстко, а с возможностью небольшого поворота. На внешней части предусмотрен пластиковый стержень, выполняющий функцию телескопической регулировки оголовья.

Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Снаружи есть пластиковая дуга с надписью MSI, а внутри есть мягкое оголовье и две пластиковые вставки на концах. Они образуют сопряжение между мягким оголовьем из ткани и телескопическим механизмом.

С внутренней стороны сверху присутствует мягкий модуль с тканью и поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно.

Внутри оголовья проходит один тонкий кабель в оплётке из синтетического материала. Он достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он проходит так, что нигде не мешается и его не видно.

Органы управления находятся только на левой чашке, где входит кабель. Там же размещен разъём для подключения микрофона. Последний гибкий и его можно подогнуть как удобно.

Кнопок нет. Есть колесо регулировки громкости и переключатель включения/отключения микрофона. Кабель несъёмный, зато есть гнездо для подключения микрофона. Если он не нужен, то его можно просто не устанавливать.

Амбушюра легко снимается и одевается. Я проделывал эту процедуру, когда менял на матерчатые.

Внутри на ткани амбушюр нет никаких обозначений. Левая и правая взаимозаменяемы, поэтому они не подписаны, обозначения есть на пластиковых элементах, присутствующих внутри на концах дуги.

Тестирование и настройка ПО

С подключением каких-то проблем не возникает. Просто открывается окно с запуском установки программы MSI Center. Я рассчитывал, что все настройки будут осуществляться через эту утилиту, но ошибся. Гарнитура действительно определяется в приложении.

Однако после выбора устройства мы попадаем на экран, где нас просят установить другое приложение – Nahimic for Headset.

Я скачал его отдельно и в целом больше MSI Center тут не нужен. Всё теперь настраивается через ту самую утилиту Nahimic for Headset. Она простая с интуитивно понятным интерфейсом. При этом сделано всё достаточно функционально.

Для настроек звучания есть четыре пункта: музыка, фильм, общение, игра. Для каждого сценария можно сохранить свои параметры и эффекты, чтобы потом приложение само определяло, какие настройки необходимы. Тут же можно запустить семпл, с которым можно проверить настройки и эффекты, что очень удобно.

Отдельный пункт слева есть для настройки микрофона. Помимо его чувствительности, тут можно включить подавление шума. Поскольку функция активного шумоподавления тут не заявлена, то скорее всего речь идёт о программных алгоритмах.

Также есть функция стабилизации голоса. Как и с настройкой звука, тут присутствует кнопка, которая позволяет проверить работу микрофона. Всё сделано максимально просто и удобно.

Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Не знаю почему, то ли это зависит от размера, то ли от формы, но ожидаешь получить мощный и глубокий бас. Тут его нет, хотя звук мощный и чистый. Приложение Nahimic for Headset позволяет играться с настройками баса и высоких частот, но это не даёт желаемого результата. Звук получается достаточно сбалансированный и ярко по частотам где-то не выражен.

Ещё раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Отмечу хорошее позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно. Амбушюры не давят, голова не устаёт, уши не потеют. Явных недостатков не отмечено.

Заключение

MSI Maestro 300 – качественная, простая и универсальная гарнитура с кабельным USB-подключением. Другого типа подключения тут не предусмотрено, но в данном случае это всё исключительно на любителя. А тем, кому до сих пор нужно подключение через 3.5 мм джек, придется поискать другую модель.

Сам я давно перешёл на Bluetooth, поскольку он сейчас присутствует практически во всех устройствах, но у беспроводных моделей есть свои недостатки. Например, их нужно заряжать в самый неподходящий момент. На первый взгляд какой-то пустяк, но моя гарнитура во время зарядки не работает. Провод ограничивает свободу перемещения, но если играешь за компьютером, то это не так критично, когда кабель длинный. Здесь с этим проблем нет.

В MSI Maestro 300 всё сделано максимально просто и понятно. Все органы управления находятся на левой чашке снизу корпуса, примерно в том же месте, где заходит кабель. Он несъёмный и это, скорее всего, предполагает стационарное использование, потому что часто сматывать и разматывать провод не очень удобно.

Гарнитура отлично располагается на голове и уши не полностью погружаются в чашу, а амбушюры плотно прилегают к ушным раковинам. В комплекте есть два типа амбушюр. Одни из них матерчатые, чтобы уши не потели.

Звук мощный и насыщенный во всём диапазоне без явных провалов. Понятно, что здесь более выражены средние частоты, потому что этому способствует конструкция. Гарнитура больше рассчитана на геймеров, однако через голосовые сервисы общаться не менее комфортно. Громкость легко регулируется на корпусе, а микрофон легко отключается механическим переключателем.

Благодаря тому, что оголовье регулируется, можно комфортно использовать устройство на любой голове, даже детской. Положения фиксируются чётко с фиксацией. Самопроизвольно ничего не двигается, сидит удобно, поскольку на пластиковой детали сверху есть мягкий элемент для опоры. Основные узлы и детали изготовлены из пластика, но ничего не хрустит, не трещит и не издаёт посторонних звуков. Единственное, с чем пришлось столкнуться – от долгого использования потеют уши, но после замены амбушюр на тканевые всё становится отлично.

Что касается программного обеспечения, то есть приложение MSI Center. Однако настройки осуществляются не через него, а через утилиту Nahimic for Headset. Функциональность проста и понятна, а все эффекты можно попробовать прямо в приложении через специальный записанный сэмпл. Это же касается настроек микрофона. Можно сразу же прослушать, как звучит голос, через него. Есть шумоподавление, но не активное (ANC), а при помощи программных алгоритмов.

В комплекте нет чехла для транспортировки, и производитель этим намекает, что устройство в основном предназначено для стационарного использования. Никто не запрещает перемещаться с ним где угодно, но это не совсем компактная модель, и поэтому разумнее пользоваться в домашних условиях или клубе, хотя вес очень комфортный и составляет немногим менее 250 г.

Андрей Понкратов aka wildchaser