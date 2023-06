За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В кулуарах недавней встречи БРИКС в Кейптауне, Южная Африка, официальные лица размышляли над самыми опасными для экономики словами: "things are different this time" - " на этот раз все будет иначе". Об этом пишет токийский колумнист Bloomberg Уильям Песек.

Недавно завершившаяся встреча лидеров стран БРИКС в Кейптауне может войти в историю как начало формирования антидолларовой коалиции. Image: Shutterstock / Twitter / Bitcoin.com.

Вот уже многие годы Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР,а также ряд других стран с развивающейся экономикой пытаются разрушить гегемонию доллара, серьезно осложняющую геополитические расчеты. В четверг 1 июня министры иностранных дел стран БРИКС провели заседание в Кейптауне. Возможно, именно это событие войдет в историю как момент, символизирующий конец антидолларовой коалиции.

В преддверии конгресса участники БРИКС призвали "Новый банк развития ", - учрежденный группой на основе межправительственных соглашений - руководствоваться принципом определяющей роли его членов и учета их потребностей, привлекать финансирование из разных источников, усилить обмены в сфере инноваций и знаний, оказывать поддержку странам-членам в достижении Целей в области устойчивого развития, а также продолжать повышать его эффективность и действенность для выполнения его мандата с тем, чтобы занять место ведущего многостороннего учреждения в области развития.

Не менее важным является появление целого ряда валютных механизмов, не предусматривающих использование доллара: Китай и Бразилия договорились вести торговые расчеты в юанях и реалах; Франция начала проводить часть операций в юанях; Индия и Малайзия увеличили объемы использования рупии в двусторонней торговле; Москва и Пекин уже давно ведут торговлю в рублях и юанях.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящая из 10 членов, стремится к тому, чтобы региональная торговля и инвестиции осуществлялись в местных валютах, а не в долларах США. Индонезия, крупнейшая экономика АСЕАН, активно сотрудничает с Южной Кореей, наращивая темпы операций в рупиях и вонах. Пакистан намерен перейти на расчеты с Россией за импорт нефти в юанях. Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры с Индией о расширении торговли за товары, не связанные с нефтью, в рупиях.

В выходные Аргентина объявила, что планирует удвоить свою валютную своп-линию с КНР примерно до 10 миллиардов долларов США. Возможно, это связано с отчаянием, поскольку валютные резервы Аргентины стремительно сокращаются на фоне 109%-ной инфляции, что заставляет центральный банк страны постоянно контролировать ситуацию. И тем не менее, это тоже еще один признак растущего антидолларового движения в Южной Америке.

"Несмотря на вероятное противодействие со стороны США, дедолларизация будет продолжаться. Большинство стран незападного мира хотят иметь торговую систему, которая не сделает их уязвимыми перед “оружием“ доллара или гегемонией Запада", - говорит Фрэнк Джустра, соучредитель Международной кризисной группы. "Вопрос теперь стоит не "если", а "когда".

Экономист Рори Грин из TS Lombard считает, что "геополитика и экономический вес Китая стимулируют - и будут продолжать стимулировать - использование юаня в торговле и резервных активах. Более широкое международное использование юаня обеспечит каналы для ослабления санкций, однако доллару при этом ничего не угрожает".

Страны БРИКС обсуждают возможность создания новой единой валюты. На фотографии банковский служащий пересчитывает банкноты юаней и долларов США. Photo: Agence France Press , AFP

Конечно, добавляет Грин, "Китай политически не желает и экономически не способен - до проведения значительных структурных реформ - обеспечить устойчивый дефицит текущего бюджета и достаточное предложение активов в юанях по всему миру", что усложняет планы Пекина по конкуренции с долларом. В этом случае члены БРИКС могут выступить с инициативой "сила в количестве".

На долю стран БРИКС уже приходится 23% мирового внутреннего валового продукта (ВВП) и более 42% населения планеты. В настоящее время еще как минимум 19 стран, включая Саудовскую Аравию, намерены присоединиться к БРИКС, и это значительно усилит влияние группы.

На данный момент пять стран БРИКС аккумулируют валютные средства в размере 100 миллиардов долларов, выступая в качестве финансового амортизатора. Эти средства могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях, что позволит участникам избежать помощи Международного валютного фонда. Начиная с 2015 года, банк БРИКС одобрил кредиты на инфраструктуру, транспорт и водоснабжение на сумму более 30 миллиардов долларов.

Вопрос о введении валюты БРИКС стал набирать все большую популярность примерно с середины 2022 года, после проведения 14-го саммита БРИКС в Пекине. Тогда президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны БРИКС планируют выпустить "новую глобальную резервную валюту" и готовы к более широкому ее внедрению.

В апреле президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поддержал идею создания общей денежной единицы БРИКС. "Почему такой институт, как банк БРИКС, не может создать валюту для финансирования торговых отношений между Бразилией и Китаем, между Бразилией и всеми другими странами БРИКС?" - спросил он. "Кто решил, что доллар является единой торговой валютой после завершения золотого паритета"?

Возвращение Лулы на пост президента четырьмя месяцами ранее явилось дополнительным стимулом для амбиций "Глобального Юга", за которые выступает китайский лидер Си Цзиньпин, пишет Уильям Песек. В свой третий срок Си придает большее значение трансформации Глобального Юга, то есть развивающихся стран в регионах от Латинской Америки до Африки, от Азии до Океании, в большую экономическую и дипломатическую силу.

Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад особо отмечает более широкое использование национальных валют в двусторонних торговых инструментах, включая долговые обязательства. По его словам, необходимо постепенно избавиться от использования третьей валюты. "Преимущество заключается в том, чтобы избежать смирительной рубашки, налагаемой необходимостью проводить торговые операции в валюте страны, не участвующей в сделке", - заявил он журналистам.

Возможно, ответы на свои вопросы Лула узнает в Августе, когда в Йоханнесбурге пройдет саммит глав государств БРИКС. Желание создать общую для БРИКС валюту евро может получить новый толчок благодаря присоединению таких стран, как Египет, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал заявил о готовности присоединиться к альянсу Алжира, Аргентины, Афганистана, Бахрейна, Бангладеш, Беларуси, Ирана, Казахстана, Мексики, Никарагуа, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Судана, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Туниса, Уругвая, Венесуэлы и Зимбабве. Суклал утверждает, что это число может быть увеличено за счет некоторых государств Евросоюза.

Президент Бразилии Лула да Силва и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время официального визита в апреле 2023 года. Photo: Википедия / Рикардо Стакерт

Разумеется, это может добавить БРИКС определенных хлопот. Участие в альянсе новых государств с разными экономиками, проблемами и противоречивыми амбициями делает союз более уязвимым. Присутствие одной только России после начала украинского конфликта ставит под сомнение всю легитимность проекта БРИКС, пишет западный аналитик.

По словам Пола Макнамары, директора по инвестициям GAM Investments, главная проблема в том, что БРИКС — это все еще аббревиатура в поисках связующего экономического аргумента. Она была придумана в 2001 году экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом. Вероятнее всего, считает Макнамара, вызов доллару бросит только одна страна: Китай. В конце концов, рассуждает он, если бы Китай не стоял в центре этого процесса, разве нынешней мировой

Некоторые считают, что для вытеснения доллара может потребоваться гораздо больше времени. Хотя доминирование американской валюты будет продолжаться еще довольно долго, тенденция отказа от доллара очевидна, говорит Викрам Рай, старший экономист TD Bank.

"В течение следующего десятилетия или двух лет появится огромный потенциал для формирования региональных доминирующих валютных рынков и многополярного мирового режима, где роли, которые сейчас выполняет доллар, будут разделены с евро, более открытым юанем, будущими цифровыми валютами центральных банков и, возможно, с иными вариантами, о которых нам еще предстоит узнать", - утверждает Рай.

В своем докладе на прошлой неделе аналитики Moody's Investors Service заявили: "Мы ожидаем, что в ближайшие несколько десятилетий возникнет более многополярная валютная система, но во главе ее будет стоять доллар США, поскольку его конкуренты не смогут в полной степени повторить его масштабность, безопасность и конвертируемость". Тем не менее, все больший разворот США к протекционизму, дальнейшие риски дефолта и ослабление институтов угрожают глобальному влиянию доллара, предупреждает Moody's.

"Наибольшая опасность для позиций доллара в ближайшей перспективе связана с высоким риском ошибок в политике, подрывающих доверие со стороны властей Соединенных Штатов, таких как, например, дефолт по своим долговым обязательствам", - утверждают аналитики Moody. "Ослабление институтов и политический поворот к протекционизму угрожают роли доллара в мировой экономике".

Несмотря на то, что на этот раз американские законодатели одобрили законопроект о повышении потолка госдолга США, агентство Fitch Ratings сохраняет настороженность в отношении возможного понижения рейтинга Вашингтона. Fitch опасается, что угроза невыполнения долговых обязательств превращается в обычную политическую аферу.

Fitch предостерегает, "что повторяющиеся политические конфронтации вокруг потолка госдолга и затягивание процесса до наступления даты "X" - момента истощения денежных средств и принятия чрезвычайных мер минфина США - снижают доверие к управлению по фискальным и долговым вопросам".

Так, например, аналитика Fitch Джеймса Маккормака очень тревожит тот факт, что американские законодатели не понимают, как защитить рейтинг США "ААА". Политикам США необходимо понять - "вы играете с боевыми патронами", - сказал Маккормак в интервью CNN. "Это чрезвычайно опасная ситуация. На карту поставлено очень многое".

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти довел США до грани первого в истории долгового дефолта. Image: CNN Screengrab

Среди наиболее значимых рисков, которые несут США, - потеря "непомерных привилегий", связанных с печатью международной резервной валюты. Эту фразу придумал министр финансов Франции 1960-х годов Валери Жискар д'Эстен, отметивший, что ключевая роль доллара позволяет Соединенным Штатам год за годом жить не по средствам.

В апреле этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна ограничить свою зависимость от "экстерриториальности доллара США". Это особенно важно в условиях усиления напряженности между Китаем и США. Если отношения между двумя сверхдержавами обострятся, заявил Макрон, "у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами".

В том же месяце основатель компании Tesla Илон Маск в своем твиттере предупредил, что "дедолларизация реальна и происходит быстро. Если вы достаточно часто используете валюту в качестве оружия, другие страны перестанут ее использовать".

Экономист Стивен Джен из компании Eurizon SLJ Asset Management считает, что "исключительные действия" - включая санкции, введенные США и их союзниками против Москвы, - привели к тому, что слишком многие страны стали менее охотно использовать доллары. По словам Джен, в 2022 году доллар испытал "ошеломляющий обвал" своей рыночной стоимости как резервной валюты, "предположительно из-за активного введения санкций".

По его расчетам, доля доллара в официальных мировых резервах упала до 47% в прошлом году, по сравнению с 55% в 2021 году. Это самый сильный спад по сравнению с 73% в 2001 году. Потеря доли рынка только в 2022 году происходила в 10 раз быстрее, чем устойчивая эрозия в течение последних двух десятилетий, полагает эксперт.

Миллиардер Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, разделяет мнение, что "желание стран покупать" казначейские облигации Соединенных Штатов сократилось многократно. Он обращает внимание на действия Запада по замораживанию активов российского Центробанка на сумму в 300 миллиардов долларов. Карательные меры, по словам Далио, "увеличили риски того, что активы любой страны могут быть заблокированы так же, как они были заморожены для России".

Тем не менее, даже просто опираясь на экономические показатели, считает основатель концепции БРИКС О'Нил, финансовая мировая система, давно готова к серьезным переменам. "Доллар США играет чрезмерно доминирующую роль в мировых финансовых институтах", - отмечает О'Нил. "Всякий раз, когда Федеральная резервная система начинала ужесточать или, наоборот, ослаблять кредитно-денежную политику, последствия для стоимости доллара и его последствий были самыми драматичными". Именно такая динамика подготовила почву для событий, произошедших в Кейптауне несколько дней назад, - событий, которые могут остаться в истории экономических сообществ на долгие годы.