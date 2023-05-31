Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты

На Западе считают, что F-16, вооруженные ракетами AGM-88 HARM нанесут серьезный ущерб Вооружённым силам Российской Федерации – СМИ
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

На фоне нарастающей на Западе шумихи вокруг передачи Киеву самолетов F-16 один высокопоставленный украинский чиновник заявил, что эти истребители, оснащенные высокоскоростными противорадиационными ракетами (HARM), смогут сыграть решающую роль в изменении баланса сил в продолжающейся борьбе с российскими системами ПВО.

реклама

Система HTS на F-16 способна обнаруживать, идентифицировать и нацеливать поверхностные радиолокационные излучатели для атак ракетами HARM, а также обеспечивать "точку интереса" сенсора, в качестве ориентира для другого датчика или оружия. Применение противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM на истребителе General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Начальник авиации Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов, в интервью западным медиа заявил, что использование истребителей F-16 повысит эффективность ракет HARM против российских систем ПВО.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

По словам военного чиновника, недавнее приобретение современных вооружений позволило "немного" усилить оперативную эффективность ВС Украины. В частности, применение противорадиолокационных ракет HARM оказалось крайне полезным в борьбе с системами ПВО ВС РФ.

Вместе с тем, генерал ВСУ отметил, что потенциал ракет HARM может быть в полной мере раскрыт в паре с американскими истребителями F-16. Он добавил, что F-16 оборудованы специализированным приемником, способным предоставить пилотам важнейшую информацию об активных системах противовоздушной обороны противника, включая их точное местоположение и ориентацию.

реклама

Такая расширенная функциональность позволит осуществлять высокоцелевые пуски ракет, значительно повышая общую эффективность и результативность ВСУ на поле боя. Военачальник подчеркнул преимущества F-16 перед другими современными видами вооружений, включая "умные" авиационные боеприпасы. Голубцов пояснил, что перед развертыванием это высокоточное оружие должно быть запрограммировано на земле. Однако с вводом в строй самолетов F-16 этап наземного программирования можно полностью исключить.

В США анонсирована новая модификация системы ПВО Patriot, способная остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал""

Истребители смогут обнаруживать цели в полете и оперативно их поражать, исключая необходимость предварительного перепрограммирования. В результате такой оптимизации значительно возрастет операционная эффективность вооруженных сил Украины. Кроме того, считает Голубцов, подобная модернизация распространяется на широкий спектр высокоточного оружия, обычно используемого пилотами НАТО.

В отличие от традиционного подхода к программированию оружия на земле на основе предварительного анализа, использование F-16 в украинской армии позволит в реальном времени адаптироваться к изменяющейся боевой ситуации.

Способны ли F-16, вооруженные ракетами HARM, "причинить существенный урон" ВС России?

Как отметил командующий Воздушными силами Украины, возможное принятие F-16 на вооружение ВВС страны несет значительные преимущества, в частности, способность развертывать ракеты HARM с максимальной точностью.  По мнению западных экспертов, такое решение будет иметь самое непосредственное отношение к долгожданному Западом контрнаступлению Украины, запланированному на этот год.

реклама

Самолет F-16C Национальной воздушной гвардии Алабамы движется мимо украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 на рампе авиабазы Миргород, Украина, во время учений в 2011 году. Фотография представлена Военно-воздушными силами США

Киев долго выклянчивал у Запада боевую авиацию и недавно США согласились оказать Киеву помощь в приобретении истребителей F-16 для модернизации своих военно-воздушных сил. В ответ на многомесячные настойчивые просьбы Украины Соединенные Штаты недавно дали согласие на оказание помощи Киеву в приобретении истребителей F-16 для модернизации своих военно-воздушных сил. 

На фоне шумихи вокруг этого события многие западные страны сразу же заявили о своей готовности помочь украинским пилотам освоить все тонкости управления истребителем Viper. В частности, Голландия заявила, что готова передать Украине некоторые из своих действующих и снятых с вооружения F-16 после завершения обучения украинских пилотов, которое может продлиться от трех до четырех месяцев.

В своей статье, для издания EurAsian Times, бывший пилот индийских ВВС и военный эксперт Виджайндер Тхакур сообщил, что истребители F-16, обещанные Украине, предположительно будут соответствовать модификации MLU (Mid-Life Upgrade). В настоящее время эти самолеты постепенно выводятся из эксплуатации такими союзниками по НАТО, как Норвегия, Дания и Нидерланды.

реклама

Несмотря на то, что F-16, предназначенные для Украины относятся к устаревшим моделям, они считаются одними из наиболее модернизированных вариантов этого самолета. В соответствии с программой Mid-Life Update (MLU) истребители F-16 прошли ряд модификаций, направленных на улучшение их возможностей, пишет индийский эксперт.

Бывший летчик военно-морских сил США, выступая на условиях анонимности, сообщил изданию EurAsian Times, что "эти самолеты смогут в динамике обнаруживать радары противника, облегчая идентификацию целей в режиме реального времени позволяя эффективно применять высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM)". Следует отметить, что возможность поражать цели, местоположение которых было неизвестно до взлета, представляет собой значительный тактический прогресс в военно-воздушных операциях.

Почему гиперзвуковая атака российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежила Северную Корею - MWM

Бывший пилот ВМС США подчеркнул, что установка HARM на МиГ-29 требует установки координат ракеты-мишени перед запуском. Такой подход ограничивает возможности боеприпаса в полной мере использовать свои способности по отслеживанию сигналов российских радаров.

С другой стороны, передовые компьютерные системы и дисплеи F-16 предназначены для упрощения обмена информацией с ракетой. Поэтому возможности прицеливания и выбора режима стрельбы в реальном времени значительно повысят эффективность HARM, заключил экс-пилот ВМС США.

Ранее, американской военный эксперт Дэвид Экс заявил, что включение F-16 в военные операции Украины приведет к трансформации воздушных возможностей ВСУ. Используя усовершенствованные радиолокационные приемники F-16 или специальный подфюзеляжный модуль, специально разработанный для боеприпасов HARM, пилоты получают возможность за мгновение до пуска ракеты с высокой точностью определить местоположение российских батарей ПВО.

Такое тактическое преимущество не оставит расчетам батарей времени для эффективной реакции или передислокации. Далее Топор отмечает, что благодаря точным ударам HARM украинские войска смогут, наконец, эффективно подавить российские зенитно-ракетные батареи на большом участке фронта. Это предоставит украинским ВВС и армии свободу перемещения в воздушном пространстве, которое было сильно ограничено на протяжении всего конфликта.

Более того, пишет АТ, эффект от такого усиления воздушного потенциала огромен. Потенциальное украинское наступление получит хорошую поддержку с воздуха, поскольку F-16 будут активно наносить удары ракетами HARM и обеспечат безопасность в небе. Кроме того, это облегчит быструю и безопасную доставку оружия и боеприпасов с помощью вертолетов, при этом штурмовые самолеты могут оказать непосредственную поддержку с воздуха подразделениям ВСУ, находящимся на передовой. В целом, точные и эффективные авиаудары F-16 значительно усилят оперативные возможности украинской армии и позволят ей провести более решительную и успешную наступательную кампанию.

На фотографии изображен голландский самолет F-16 AM, запускающий сигнальные ракеты. Королевские ВВС Нидерландов. Royal Netherlands Air Force

Однако это все теория. Сомнительно, что американские самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса "воздух-поверхность", действительно смогут обеспечить преимущество пилотам ВВС Украины. Причиной тому являются заявления российских военных о том, что они успешно на протяжении всего конфликта нейтрализуют боеприпасы подобного класса с помощью средств ПВО стоящих на вооружении российской армии .

Грядущие проблемы

Между тем, бывший экспериментальный летчик-испытатель самолета 5-го поколения Билли Флинн поделился с журналом EurAsian Times ценной информацией о проблемах, с которыми, скорее всего, столкнутся украинские пилоты.

По словам опытного пилота, налетавшего более 2000 часов на различных модификациях Fighting Falcon, самолет F-16 является многоцелевым истребителем 4-го поколения, способным успешно выполнять самые разнообразные задачи. При этом он заявил, что F-16 столкнется с серьезными проблемами при выживании на крайне опасном театре военных действий на Украине и, возможно, не будет обладать тем уровнем летальности, который требуется для успешного изменения исхода текущего конфликта.

Флинн подчеркнул, что, несмотря на решимость украинских пилотов, маловероятно, что новоиспеченный летчик, прошедший обучение по стандартам Восточного блока, будет обладать всеми необходимыми навыками для эффективного решения задач по пилотированию, ведению боя и выживанию в сложных условиях воздушного пространства над Украиной.

Бывший летчик-испытатель отметил, что, хотя обучение безопасному пилотированию F-16 вполне осуществимо, гораздо важнее приобрести опыт, необходимый для эффективного использования всех боевых возможностей истребителя. Он добавил, что для того, чтобы стать высококвалифицированным пилотом истребителя, требуется время и определенный опыт, который обычно накапливается в течение десятка лет.

Простой переход от полетов на МиГ-29 и Су-27 к эксплуатации F-16 не гарантирует, что пилоты ВСУ легко освоят передовые сенсорные системы и возможности, присущие американским самолетам, подводит итог издание.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша всу f-16 ввс украины ракеты harm
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
124
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
12
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
29
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
31
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 124

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
36
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
66
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
9
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
3
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
1
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
2
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
28
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
4
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
3
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
50
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
8
Новый суперкомпьютер Nvidia DGX будет работать с генеративным ИИ
+
HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
2
ВСУ поменяли тактику и пытаются нанести максимальный урон в тылу, используя ДРГ
+
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
NVIDIA представила ACE for Games — продвинутый ИИ-сервис для создания реалистичных персонажей в играх
1
MSI придумала простое решение проблемы плавящихся кабелей питания 12VHPWR
8
Резников: Россия не перехватила ни одной ракеты Storm Shadow, выпущенной Украиной
16
The American Spectator: украинские власти преувеличили стратегическое значение Бахмута
+

Популярные статьи

США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
55
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
8
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
49
Правильно подбираем комплектующие для ПК
41
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
25
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
10
Китай захватывает американские рынки оружия на Ближнем Востоке
1
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+

Сейчас обсуждают

Bernigan
01:01
Как разводит то, кто её заставляет покупать, кто заставляет на неё переходить с 3060 или Ти? Это отличная энергоэффективная карта для апгрейда со старья. Те у кого что то хорошее есть могут пропустить...
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
JIUNn
00:58
Млн. квадратных гектар открытого моря. И грэс.
От фотонов до электронов: принцип работы солнечных панелей
JIUNn
00:57
9р. за кВт при себестоймости-розничной цены равной отпускаемой с ГЭС 45копек до того как каскад гэс ангарских так уж и быть (построенных отцами наших отцов для нас а не дя али гроха) без нашего на то ...
От фотонов до электронов: принцип работы солнечных панелей
FobOrgan
00:56
Сейчас интересный момент истории. Вроде как вся эта зеленая энергетика и не особо выгодна, а с другой стороны всё равно развиваются и аккумуляторы и ветро-солнечные всякие источники, причём прогресс з...
От фотонов до электронов: принцип работы солнечных панелей
Kutuz
00:51
В комментах на Оверах всегда найдутся ответы на все вопросы
Путин уточнил, что за центр принятия решений был поражён на Украине
ArsTG1
00:48
я скорее больше их данным и поверю, раз в новости на этом сайте, половина и так уже ложь - "российские дроны". И год назад о предполагаемой войне пиздела не еврожопа, а песков - в общем лживые мальчик...
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
Евгений Сом
00:47
4060 ti это недоразумение которое чуть быстрее 3060 ti Хуанг разводит фанатиков а они все жрут и жрут )))
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
Джо Чон
00:43
Кто то киев берет, кто то на Марс летит)))) Как это тупо, откуда вы все повылазили олухи? Жертвы анунаков?)
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
Пашка Сапронюк
00:42
Только собой.
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
fuck_hohol
00:38
кому нужно оглядываться на бомжей с конфигурациями 20 летней давности? даже ссущиеся под себя инвалы могут с пенсии накопить на системник с целероном под новый сокет, который будет летать с новым софт...
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем