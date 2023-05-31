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На фоне нарастающей на Западе шумихи вокруг передачи Киеву самолетов F-16 один высокопоставленный украинский чиновник заявил, что эти истребители, оснащенные высокоскоростными противорадиационными ракетами (HARM), смогут сыграть решающую роль в изменении баланса сил в продолжающейся борьбе с российскими системами ПВО.

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Система HTS на F-16 способна обнаруживать, идентифицировать и нацеливать поверхностные радиолокационные излучатели для атак ракетами HARM, а также обеспечивать "точку интереса" сенсора, в качестве ориентира для другого датчика или оружия. Применение противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM на истребителе General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Начальник авиации Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов, в интервью западным медиа заявил, что использование истребителей F-16 повысит эффективность ракет HARM против российских систем ПВО.

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По словам военного чиновника, недавнее приобретение современных вооружений позволило "немного" усилить оперативную эффективность ВС Украины. В частности, применение противорадиолокационных ракет HARM оказалось крайне полезным в борьбе с системами ПВО ВС РФ.

Вместе с тем, генерал ВСУ отметил, что потенциал ракет HARM может быть в полной мере раскрыт в паре с американскими истребителями F-16. Он добавил, что F-16 оборудованы специализированным приемником, способным предоставить пилотам важнейшую информацию об активных системах противовоздушной обороны противника, включая их точное местоположение и ориентацию.

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Такая расширенная функциональность позволит осуществлять высокоцелевые пуски ракет, значительно повышая общую эффективность и результативность ВСУ на поле боя. Военачальник подчеркнул преимущества F-16 перед другими современными видами вооружений, включая "умные" авиационные боеприпасы. Голубцов пояснил, что перед развертыванием это высокоточное оружие должно быть запрограммировано на земле. Однако с вводом в строй самолетов F-16 этап наземного программирования можно полностью исключить.

Истребители смогут обнаруживать цели в полете и оперативно их поражать, исключая необходимость предварительного перепрограммирования. В результате такой оптимизации значительно возрастет операционная эффективность вооруженных сил Украины. Кроме того, считает Голубцов, подобная модернизация распространяется на широкий спектр высокоточного оружия, обычно используемого пилотами НАТО.

В отличие от традиционного подхода к программированию оружия на земле на основе предварительного анализа, использование F-16 в украинской армии позволит в реальном времени адаптироваться к изменяющейся боевой ситуации.

Способны ли F-16, вооруженные ракетами HARM, "причинить существенный урон" ВС России?

Как отметил командующий Воздушными силами Украины, возможное принятие F-16 на вооружение ВВС страны несет значительные преимущества, в частности, способность развертывать ракеты HARM с максимальной точностью. По мнению западных экспертов, такое решение будет иметь самое непосредственное отношение к долгожданному Западом контрнаступлению Украины, запланированному на этот год.

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Самолет F-16C Национальной воздушной гвардии Алабамы движется мимо украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 на рампе авиабазы Миргород, Украина, во время учений в 2011 году. Фотография представлена Военно-воздушными силами США

Киев долго выклянчивал у Запада боевую авиацию и недавно США согласились оказать Киеву помощь в приобретении истребителей F-16 для модернизации своих военно-воздушных сил. В ответ на многомесячные настойчивые просьбы Украины Соединенные Штаты недавно дали согласие на оказание помощи Киеву в приобретении истребителей F-16 для модернизации своих военно-воздушных сил.

На фоне шумихи вокруг этого события многие западные страны сразу же заявили о своей готовности помочь украинским пилотам освоить все тонкости управления истребителем Viper. В частности, Голландия заявила, что готова передать Украине некоторые из своих действующих и снятых с вооружения F-16 после завершения обучения украинских пилотов, которое может продлиться от трех до четырех месяцев.

В своей статье, для издания EurAsian Times, бывший пилот индийских ВВС и военный эксперт Виджайндер Тхакур сообщил, что истребители F-16, обещанные Украине, предположительно будут соответствовать модификации MLU (Mid-Life Upgrade). В настоящее время эти самолеты постепенно выводятся из эксплуатации такими союзниками по НАТО, как Норвегия, Дания и Нидерланды.

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Несмотря на то, что F-16, предназначенные для Украины относятся к устаревшим моделям, они считаются одними из наиболее модернизированных вариантов этого самолета. В соответствии с программой Mid-Life Update (MLU) истребители F-16 прошли ряд модификаций, направленных на улучшение их возможностей, пишет индийский эксперт.

Бывший летчик военно-морских сил США, выступая на условиях анонимности, сообщил изданию EurAsian Times, что "эти самолеты смогут в динамике обнаруживать радары противника, облегчая идентификацию целей в режиме реального времени позволяя эффективно применять высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM)". Следует отметить, что возможность поражать цели, местоположение которых было неизвестно до взлета, представляет собой значительный тактический прогресс в военно-воздушных операциях.

Бывший пилот ВМС США подчеркнул, что установка HARM на МиГ-29 требует установки координат ракеты-мишени перед запуском. Такой подход ограничивает возможности боеприпаса в полной мере использовать свои способности по отслеживанию сигналов российских радаров.

С другой стороны, передовые компьютерные системы и дисплеи F-16 предназначены для упрощения обмена информацией с ракетой. Поэтому возможности прицеливания и выбора режима стрельбы в реальном времени значительно повысят эффективность HARM, заключил экс-пилот ВМС США.

Ранее, американской военный эксперт Дэвид Экс заявил, что включение F-16 в военные операции Украины приведет к трансформации воздушных возможностей ВСУ. Используя усовершенствованные радиолокационные приемники F-16 или специальный подфюзеляжный модуль, специально разработанный для боеприпасов HARM, пилоты получают возможность за мгновение до пуска ракеты с высокой точностью определить местоположение российских батарей ПВО.

Такое тактическое преимущество не оставит расчетам батарей времени для эффективной реакции или передислокации. Далее Топор отмечает, что благодаря точным ударам HARM украинские войска смогут, наконец, эффективно подавить российские зенитно-ракетные батареи на большом участке фронта. Это предоставит украинским ВВС и армии свободу перемещения в воздушном пространстве, которое было сильно ограничено на протяжении всего конфликта.

Более того, пишет АТ, эффект от такого усиления воздушного потенциала огромен. Потенциальное украинское наступление получит хорошую поддержку с воздуха, поскольку F-16 будут активно наносить удары ракетами HARM и обеспечат безопасность в небе. Кроме того, это облегчит быструю и безопасную доставку оружия и боеприпасов с помощью вертолетов, при этом штурмовые самолеты могут оказать непосредственную поддержку с воздуха подразделениям ВСУ, находящимся на передовой. В целом, точные и эффективные авиаудары F-16 значительно усилят оперативные возможности украинской армии и позволят ей провести более решительную и успешную наступательную кампанию.

На фотографии изображен голландский самолет F-16 AM, запускающий сигнальные ракеты. Королевские ВВС Нидерландов. Royal Netherlands Air Force

Однако это все теория. Сомнительно, что американские самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса "воздух-поверхность", действительно смогут обеспечить преимущество пилотам ВВС Украины. Причиной тому являются заявления российских военных о том, что они успешно на протяжении всего конфликта нейтрализуют боеприпасы подобного класса с помощью средств ПВО стоящих на вооружении российской армии .

Грядущие проблемы

Между тем, бывший экспериментальный летчик-испытатель самолета 5-го поколения Билли Флинн поделился с журналом EurAsian Times ценной информацией о проблемах, с которыми, скорее всего, столкнутся украинские пилоты.

По словам опытного пилота, налетавшего более 2000 часов на различных модификациях Fighting Falcon, самолет F-16 является многоцелевым истребителем 4-го поколения, способным успешно выполнять самые разнообразные задачи. При этом он заявил, что F-16 столкнется с серьезными проблемами при выживании на крайне опасном театре военных действий на Украине и, возможно, не будет обладать тем уровнем летальности, который требуется для успешного изменения исхода текущего конфликта.

Флинн подчеркнул, что, несмотря на решимость украинских пилотов, маловероятно, что новоиспеченный летчик, прошедший обучение по стандартам Восточного блока, будет обладать всеми необходимыми навыками для эффективного решения задач по пилотированию, ведению боя и выживанию в сложных условиях воздушного пространства над Украиной.

Бывший летчик-испытатель отметил, что, хотя обучение безопасному пилотированию F-16 вполне осуществимо, гораздо важнее приобрести опыт, необходимый для эффективного использования всех боевых возможностей истребителя. Он добавил, что для того, чтобы стать высококвалифицированным пилотом истребителя, требуется время и определенный опыт, который обычно накапливается в течение десятка лет.

Простой переход от полетов на МиГ-29 и Су-27 к эксплуатации F-16 не гарантирует, что пилоты ВСУ легко освоят передовые сенсорные системы и возможности, присущие американским самолетам, подводит итог издание.