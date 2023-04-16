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Белорусские пилоты прошли обучение на Cy-25CM3 и готовы наносить удары ТЯО по объектам НАТО - ET

Пилоты белорусских ВВС прошли подготовку на модифицированных перехватчиках Су-25СМ3 "Суперграч", способных нести ядерное оружие
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Примерно через месяц после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия, в Минске заявили о завершении обучения белорусских летчиков Cy-25CM3 (“Суперграч”) работе с такими боеприпасами.

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Грачи прилетели: Ударные самолеты Cy-25CM3 российских Воздушно-космических сил уничтожают замаскированные укрепрайоны и технику ВС Украины. Во время боевых действий в Афгане выражение "Грачи прилетели" никоим образом не было связано с хрестоматийный пейзажем Алексея Саврасова. Штурмовые самолеты Су-25, прозванные "грачами", были в большой цене и поднимались в небо в особо критичные для советских войск моменты во время боевых действий в горах или пустыне. 

Кстати говоря, это последовало вслед за испытанием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области 12 апреля, которое по мнению западных экспертов знаменует очередной виток ядерного противостояния между Россией и Соединенными Штатами.

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В данный момент Пентагон на авиабазе ВВС США Майнот проводит учения "Global Thunder 2023", нацеленные на обеспечение ядерной боевой готовности страны. Ежегодные "военные игры", проводимые Стратегическим командованием глобальных ударов ВВС США, заявлены как "эффективная сила сдерживания растущего потенциала России и Китая". Об этом пишут журналисты прозападного издание EurAsian Times.

Альянс России и Белоруссии против США и Европы

Между Россией и Беларусью заключен договор о создании Союзного государства, согласно которому обе страны проводят практически единую экономическую, социальную и военную политику, пишет EАТ. 

Стратегический союзник Вашингтона скрытно планировал отправить в Россию 40 тыс. ракет, артснаряды и порох.

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Развертывание тактического ядерного оружия (ТЯО) России на территории Республики Беларусь приблизит его к потенциальным целям в странах Североатлантического альянса Восточной и Центральной Европы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Сегодня общая протяженность границы HATO и Белоруссии составляет 1 250 километров - Латвия (173 км), Литва (679 км) и Польша (398 км).

Интересно, но на Западе пока слабо отреагировали на обучение белорусских пилотов, ровно, как и на размещение ТЯО. Многие западные военные эксперты считают, что такие действия со стороны РФ, скорее всего, являются мерами сдерживания, которые должны показать, что HATO все же не стоит идти на эскалацию конфликта, а тем более угрожать территориальной целостности России.

Штурмовые самолеты Cy-25CM3 разработаны в конструкторском бюро "Сухой". Эти крылатые машины являются модернизированным вариантом штурмовика Су-25, с современным оборудованием и более широким спектром систем вооружения. Journal Eurasiantimes.

Хотя, Польше следовало бы обеспокоиться особенно, после того как Варшава "вбухала" много-много миллиардов американских рублей в военную технику южнокорейского и американского производства, которое в итоге может не окупиться.

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В широком смысле, пишет EurAsian Times это (разрешение ТЯО в Белоруссии) является реакцией на вступление Финляндии в НАТО, которое, несмотря на отсутствие для Москвы прямой угрозы, все же воспринимается Россией как продолжение многолетних попыток загнать ее в "стратегический угол".

"Тупеют на глазах". Вооруженные силы РФ купировали угрозу "умных" бомб JDAM, переданных Западом Украине.

Серьезный посыл Москвы странам Запада

В официальном заявлении оборонного ведомства  Российской Федерации (MO РФ) сообщается, что Учебный центр Воздушно-космических сил провел переподготовку "летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии по управлению и боевому использованию ударных самолетов Cy-25CM3". Однако в нем не было прямого упоминания о НС. "Тренинг проводился опытными инструкторами ВКС и включал как теоретическую часть, так и практические занятия. Благодаря чему удалось не только повысить практические навыки летно-технического состава, но и освоить новые методы применения современных вооружений, включая спецбоеприпасы", - говорится в заявлении военной организации.

Под "специальными боеприпасами" следует понимать тактическое ядерное (ТЯО) или нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) малой мощности, предназначенное для применения на оперативно-тактическом уровне. Такое оружие используется для нанесения точечных ударов. Потенциальные цели: скопления живой силы противника, мощные укрепрайоны, плацдармы, штабы и командные пункты, пусковые установки и различные комплексы, а также военные объекты и объекты двойного назначения.

We should remind you that we talked about the training of pilots of Su-25cm3, also known as "super-Grach", back in June 2022. Then Vladimir Putin offered Alexander Lukashenko to re-equip the planes and start training flight personnel. The Belarusian president, in turn, asked to equip the Su-25s so that they could carry nuclear warheads. Both states are currently preparing for the deployment of tactical nuclear weapons of Russia on the territory of Belarus. In addition, strategic nuclear weapons may also appear in Belarus. Journal Eurasiantimes.

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В Оборонном ведомстве добавили, что программа тренировок "полностью освоена военнослужащими Республики Беларусь", и отметили, что новые "знания и навыки будут использованы для обеспечения военной безопасности союзного государства". Это согласуется с более ранними заявлениями Президента РФ Владимира Путина о применении ядерного оружия, в которых он подчеркнул, что ЯО будет использоваться только в случае физической, "экзистенциальной" для России угрозы.

Министерство обороны Беларуси в Твиттере также подтвердило обучение пилотов, но не стало упоминать о тактическом ядерном оружие, а опубликовало видеоролик, в котором белорусский летчик рассказал о курсах переподготовки.

В сообщении Минобороны РБ это было названо "переподготовкой  экипажей и инженерно-технических специалистов Военно-воздушных сил и войск противоракетной обороны Белоруссии". "(Подготовка) завершена по программе эксплуатации и боевого применения штурмовых самолётов Cy-25CM3", - говорится в комментарии.

Россия выполняет свои обязательства по ядерной программе

В конце прошлого месяца Владимир Путин заявил, что строительство хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь будет завершено к 1 июля. В августе 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что Российская Федерация помогла модернизировать белорусскую штурмовую авиацию, адаптировав ее к перевозке ТЯО, и предоставила Минску ракеты малой дальности "Искандер", способные нести ядерные боевые части.

Российский президент, уточнил, что любое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, будет находиться под контролем России как в плане управления, так и в части принятия политических решений. Точно так же, как Соединенные Штаты десятки лет контролируют свое тактическое ядерное оружие на территории стран-членов Североатлантического альянса.

В РФ испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Во вторник 11 апреля Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (PBCH) осуществили успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в в северо-восточной части Астраханской области. Цель: испытание "перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет". Испытания подтвердили эффективность конструкторских и технических разработок, использованных в новом стратегическом ракетном комплексе". Боеголовка ракеты уничтожила условную мишень на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, все цели достигнуты.

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