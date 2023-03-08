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Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"

Глава оборонного ведомства Ирана объяснил, почему его страна сегодня не нуждается в российских ракетных системах С-400 "Триумф". Но, возможно, купит ЗРК С-500 "Прометей"
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6 марта министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что его стране не нужны российские системы ПВО С-400. Спекуляции на эту тему усилились после того, когда стало известно, что Тегеран заказал у Москвы тяжелые истребители Су-35 для оснащения своих ВВС.

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Зенитный ракетный комплекс С-500 Прометей 55Р6М "Триумфатор-М". Journal Military Watch Magazine TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda". Выступая на пресс-конференции, Аштиани отметил, что Иран полностью обеспечивает себя средствами противовоздушной обороны, подчеркнув, в частности, передовые возможности системы ЗРК "Бавар-373", которая является отечественным аналогом комплекса С-400. Сегодня на вооружении Ирана находится несколько дивизионов комплексов ПВО российского и советского производства, включая, прежде всего, приобретенную в 1992 году систему ЗРК С-200ВЭ. Исламская Республика является крупнейшим в мире оператором этих ЗРК, которые подверглись серьезной модернизации, включая установку на мобильные пусковые платформы.

Ракетная батарея иранского ЗРК Bavar-373. Дальность обнаружения системы составляет 260 км, она может одновременно отслеживать до 300 и поражать до шести целей одновременно. Ракеты ЗРК могут сбивать цели на расстоянии до 200 километров. Согласно иранским СМИ, каждый комплекс "Бавар-373" имеет шесть пусковых установок, каждая из которых несет четыре ракеты, а также командный пункт, поисковую РЛС и радар сопровождения цели. Journal Military Watch Magazine. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda".

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В конце 2000-х годов Тегеран разместил заказ на систему С-300ПМУ-1, которая является прямым наследником С-400. Москва должна была поставить пять полков ЗРКС-300 на сумму около 800 миллионов долларов. Однако 22 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению четвертой санкционной резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Тегерана. В этом документе предусматривался запрет на передачу Ирану ЗРК С-300, танков, истребительной авиации, вертолетов и военных судов.

Позже в 2015 году уже во время президентства Владимира Путина запрет на передачу Ирану зенитно-ракетного комплекса С-300 был отменен. Комплексы были переданы Тегерану в 2015-году, через год они заступили на боевое дежурство.

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Параллельно с эксплуатацией российских систем и в основном из-за западных санкции Иран начал инвестировать значительные средства в разработку собственных ракетных систем большой дальности класса "земля-воздух". Хотя иранские источники заявляют, что национальная ЗРК превосходит С-300, это утверждение вызывает серьезные сомнения даже на Западе, а о ее конкурентоспособности с ПВО С-400 и говорить не приходится.

По информации иранских медиа, каждый комплекс Bavar-373 имеет шесть пусковых установок, каждая из которых несет четыре ракеты, а также командный пункт, РЛС поиска и РЛС сопровождения цели. Дальность обнаружения системы составляет 260 км, она может одновременно отслеживать до 300 и поражать до шести целей одновременно. Ракеты ЗРК могут сбивать цели на расстоянии до 200 километров.

Подобный потенциал оставляют эту систему далеко позади С-400. Также известно, что на С-400 в отличии от иранских ЗРК, используется радиолокационный комплекс обнаружения с фазированной антенной решеткой, способный работать в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах. Такая особенность позволяет российскому конкуренту получать очень высокую ситуационную осведомленность, в том числе и в отношении малозаметных целей.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" (по кодификации NATO - SA-21 Growler) - зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, зенитная ракетная система (ЗРС) нового поколения.  Journal Military Watch Magazine. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda".

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С-400 имеет дальность поражения 400 километров, что вдвое больше, чем у "Бавар-373". Российская система обеспечивает многоуровневую защиту с помощью трех отдельных типов ракет, способных поражать авиационные цели на расстоянии более 240 километров, а также нескольких видов боеприпасов малой дальности. Испытания экспортированных в Китай С-400 показали, что они способны перехватывать гиперзвуковые ракеты на скорости от 14 Махов, движущиеся на высоте от 5 метров до 30 километров.

 Наземные комплексы считаются гораздо более экономически выгодными из-за незначительных затрат на обучение персонала и эксплуатацию по сравнению с истребительной авиацией. Любопытно, что Иран за последние 30 лет практически не приобретал пилотируемых боевых самолетов, поэтому приобретение российских Су-35 по праву можно считать знаковым событием.

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Готовность Ирана приобрести Су-35, и при этом не покупать С-400, можно объяснить разницей в потенциале конкурирующих местных систем. Это особенно заметно на примере истребителя Kowsar - очень легкого самолета, выпускаемого в небольших количествах и обладающего скромными возможностями по сравнению с Су-35.

Впрочем, на Западе считают, если сегодня Иран не заинтересован в приобретении С-400, то это не исключает возможности будущих закупок российских средств ПВО. В частности, Россия планирует поставлять на экспорт систему С-500 "Прометей", которая по мнению западных специалистов была разработана для ведения войны в космосе и обеспечения стратегической обороны от высокотехнологичных самолетов, спутников, космических аппаратов и даже баллистических ракет межконтинентальной дальности. 

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Эта уникальная система не имеет аналогов в мире, и скорее всего, у нее в ближайшее время не будет конкурентов в оборонном секторе Ирана. Таким образом, Тегеран вполне может рассматривать возможность приобретения С-500 для обеспечения более высокого уровня обороны по сравнению с Bavar-373 или другими средствами ПВО собственного производства.

В 2021 году новейшая зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" провела успешные боевые испытания. Первые боевые стрельбы подтвердили высокую надежность российских средств противовоздушной обороны. Система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 500 км. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda".

Sources and References: Journal Military Watch Magazine, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda", Newspaper "Argumenty i facty"

1. (https://tvzvezda.ru/news/2021720951-X1ShN.html)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/iran-mod-why-no-need-s400s)
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/iran-s-raad-3rd-khordad-long-range-missile-system-responsible-for-downing-220-million-american-drone-implications-of-the-successful-combat-test)
4. (https://aif.ru/society/army/zamglavy_fsvts_drozhzhov_ryad_stran_proyavlyaet_interes_k_rossiyskoy_zrs_s-500)

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