На Западе считают, что обсуждение поставок военной авиации Киеву является главным событием февраля. Скорее всего, эта тема не будет раскрыта в ближайшее время, а будет развиваться в течение текущего года. Сегодня практически все страны НАТО считают, что Украине нужны истребители. Недавно Киев официально потребовал у Нидерландов предоставить самолеты F-16. "Нижние страны" стали первыми, кто заявил о своей готовности к такому шагу.

На Западе очень боятся российских систем ПВО С-300В4 и С-400, поэтому не спешат отправлять на верную гибель свои самолеты. На фотографии изображены Eurofighter Typhoon - двухдвигательные многоцелевые истребители 4-го поколения со схемой "утка" и треугольным крылом. Journal Bulgarian Military

Затем настала очередь Лондона, сделать свой выбор. Премьер-министр Британии Сунак заявил, что отдал распоряжение, Министерству обороны изучить возможность подобной поставки. Поскольку британский F-35 в данном кейсе по понятным причинам не является объектом внимания, логичнее было бы переключить свой взор на истребитель Eurofighter Typhoon (Еврофайтер Тайфун) Королевских ВВС.

Чего хочет Киев?

Киев выдвигает два основных требования - улучшение возможностей противовоздушной обороны Украины и получение истребителей, способных противостоять российским атакам. То есть последнее требование касается жизнеспособности самолета, рассуждают западные военные эксперты.

Однако многие страны НАТО все чаще задаются вопросом, который не хотят задавать публично: не является ли это попыткой Киева модернизировать свои ВВС " нахаляву"? Почему именно сейчас Украине нужны истребители?

Давай рассуждать логично - если ВСУ прямо сейчас получит 100 западных истребителей, они не смогут их использовать. Потребуется много времени на обучение, сложную логистику, новую инфраструктуру и запредельно дорогое техническое обслуживание. Неужели кто-то думает, что Москва нажмет на "паузу" и будет ждать 12 месяцев, пока украинские нацисты подготовятся?

Как Вооружённые Силы России будут уничтожать британские истребители Eurofighter Typhoon

Давайте посмотрим на ситуацию с точки специальной военной операции на Украине. Разведка США доложила, что сегодня российская армия развернула так высокоэффективную и многоуровневую наземную противовоздушную оборону [GBAD]. В основе этой системы находятся радары 48Я6-К1 "Подлет". Они "охотятся" за самолётами противника на расстояниях до 200 км (300 км доп. режим). Это условие распространяется не только на высоколетящие, но и на низколетящие воздушные цели.

РЛС 48Я6-К1 предназначен для выдачи целеуказания для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-300В4. Для реагирования на угрозы на меньших дистанциях ВС России развернули ЗРК "Бук-М2", "Тор-М1" и "Тор-М2". Они прикрывают линию фронта от маловысотных летательных аппаратов.

Британские "Тайфуны" вряд ли могут ускользнуть от радара 48Я6-К1. И это прекрасно понимают на Западе. Однако более серьезная проблема заключается в том, что в настоящее время британские Eurofighter Typhoon не оптимизированы для действий на малых высотах. В настоящее время "Тайфуны" настроены так, чтобы обеспечить ракетам гораздо большую дальность стрельбы, а это достигается за счет полетов на большой высоте. Это также является головной болью для британских истребителей, поскольку такая тактика уже давно не используется российскими системами обороны, использующими крылатые ракеты повышенной дальности.

Вооружённые Силы Российской Федерации получили по меньшей мере 20 новейших зенитно-ракетных систем С-500 "Прометей" и С-400 "Триумф".Journal Bulgarian Military, Ministry of Defense of the Russian Federation

В реальности С-400 и С-300В4 российских вооруженных сил придется искать "Тайфуны" высоко в небе, что поставит украинских пилотов в крайне невыгодную позицию особенно вблизи линии фронта. У истребителей Eurofighter на больших высотах есть ограниченный выбор оружия – лишь управляемые бомбы Paveway II с капсулой прицеливания Litening III. На самом деле такие свободнопадающие боеприпасы относительно безопасны с точки зрения фронтовой угрозы, утверждают, американские военные эксперты.

Но почему полеты на малой высоте бессмысленны?

Британцы считают, что их истребители — это качественно спроектированные самолеты. Бесспорно, они могут обеспечить своему оператору определённый потенциал для подавления противника на заданном участке фронта. В Минобороны Британии заявили, что "Тайфуны" способны сдержать будущие атаки ВС РФ и даже предотвратить глубокое проникновение российских истребителей в воздушное пространство Украины.

Однако в текущей ситуации "Тайфунам" придется отказаться от полетов на больших высотах. Но, опустившись "ниже" и "ближе" к земле, "Тайфуны" рискуют не только попасть в зону поражения российских ПВО, но и лишить свои ракеты эффективности. Многие военные эксперты на Западе прекрасно понимают, что комбинированные комплексы ПВО ВС России эффективны как на больших высотах, так и на малых высотах. Если "Тайфуны" будут лететь низко, "их ракеты окажутся в значительном проигрыше по эффективной дальности по сравнению с ракетами ВС РФ, которые запускаются с гораздо большей высоты".

Другими словами, эффективная дальность, к которой будут стремиться в ВСУ, может быть обеспечена только самыми современными на данный момент ракетами. А это AIM-120D или европейская Meteor. Первая ракета потребует от США соответствующего разрешения, а вторая не способна работать на британских Tranche 1 Typhoon

В октябре прошлого года ЗРК С-300В4 сбил два украинских самолета на удалении 217 км, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Journal Bulgarian Military. Photo credit: Facebook. Ministry of Defense of the Russian Federation.

Другие проблемы

Украине придется "потратить" много времени, пока первые обученные пилоты смогут хоть как-то летать на "Тайфунах". Это первое.

Теперь второе. Все почему-то забывают об аэродромах и взлётно-посадочных полосах. Ни Eurofighter, ни F-16 не предназначены для взлета с коротких ВПП. Где именно будут располагаться "Тайфуны" на Украине? Задаются вопросом западные эксперты. Как они будут спрятаны от российской разведки? Давайте предположим, что ВСУ начнут увеличивать длину взлетно-посадочные полосы для взлета и посадки западных истребителей. А в это время российские спутники слежения обнаружат процесс ремонта и передадут координаты артиллерии и авиации ВС России, которые легко разрушат эти объекты и не позволят продолжить строительство.

По крайней мере, утверждают журналисты прозападного издания Bulgarian Military, никто не станет отрицать, что у России имеются высокоточные ракеты способные уничтожать взлетно-посадочные полосы, как это сейчас происходит с энергетической инфраструктурой страны.

А как насчет вспомогательного оборудования? Как насчет групп технической поддержки самолетов и авиабаз? Ибо одно дело - когда подбитый западный танк тащат тягачом глубоко в свой тыл, а другое - когда твой западный истребитель подбит и падает рядом с линией фронта. Тогда Вооружённые Силы РФ смогут добраться до разбитого самолёта и завладеть зарубежными технологиями, плачется издание.

Передача Украине "Тайфунов", F-16 и Rafale в настоящее время - не более чем дорогостоящий символический жест. Желаемого эффекта он не принесет и изменения баланса сил в военном конфликте не достигнет. Поэтому на Западе все чаще задаются вопросом - зачем Киеву нужны боевые самолёты именно сейчас?

