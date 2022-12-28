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Как пандемия Covid-19 помогла справиться с лихорадкой Эбола и оспой обезьян

Эксперты рассказали, как пандемия Ковид-19 помогла ученым остановить вспышки лихорадки Эбола и обезьяньей оспы в 2022 году
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В 2022 году, на третьем году пандемии covid-19, вирус изменил наше понимание того, как следует реагировать на вспышки других инфекционных заболеваний.

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Врачи идут в изолятор Эбола в региональной больнице Мубенде, Уганда, четверг, 29 сентября 2022 года.  Hajarah Nalwadda | AP

Коронавирус SARS-CoV-2 по-прежнему является причиной госпитализаций, смертей и повышенного спроса на медицинские услуги, хотя и в гораздо меньшей степени, чем до появления вакцин от этого заболевания. Впрочем, ковид-19 был не единственной инфекционной вспышкой, с которой недавно столкнулся мир.

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Обезьянья оспа, которая теперь называется mpox (сокращение от английского названия "monkeypox", то есть "оспа обезьян"), была обнаружена в неэндемичных странах в мае этого года и уже через два месяца Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала ее как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Ежедневное количество случаев заболевания в мире достигло пика 12 августа - 1075 человек, после чего быстро пошло на спад. Так, например, за 17 декабря в мире было зарегистрировано всего 37 новых случаев заболевания.

Пандемия covid-19 привела к более активному взаимодействию между государствами и исследовательскими группами, рассказывает Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона. Как и в случае с mpox, суданский штамм лихорадки Эбола, против которой нет надежной вакцины, вызвал вспышку в Уганде в осенью 2022 года.

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Пытаясь ее остановить, президент страны Йовери Мусевени 15 октября ввел 21-дневный локдаун в Мубенде и Кассанде - двух наиболее пострадавших районах. Это первый случай, когда Уганда, где вирус является эндемичным, ввела запрет для борьбы с Эболой, причем подобные ограничения продлевались дважды.

Man receives smallpox vaccine to protect against monkeypox in Utrecht, Netherlands, in August 2022. Robin Utrecht/Shutterstock

В свое время, точно так же, как и во многих других странах мира, в Уганде вводились локдауны для борьбы с вирусом Ковид-19. По словам Натали Робертс из медицинской благотворительной организации "Врачи без границ", именно подобные запреты вдохновили правительство восточноафриканского государства ввести ограничения для борьбы с лихорадкой Эбола, вспышек которой не наблюдалось до не появления Covid-19.

С 27 ноября в стране не было зарегистрировано новых случаев заболевания лихорадкой Эбола, и, если так пойдет и дальше, 10 января вспышку объявят завершенной, заявил представитель ВОЗ на брифинге 14 декабря.

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прочем, по мнению Робертс, это может связано, не только с введением локдаунов. По ее словам, Эбола распространяется через биологические жидкости, что делает ее гораздо менее трансмиссивной, чем такие вирусы, как SARS-CoV-2. Коронавирус распространяется в основном по воздуху, что позволяет ему инфицировать одновременно несколько человек. Именно в этом случае изоляция является более эффективным методом борьбы с вирусом.

"Учитывая, что передача лихорадки Эбола, как правило, происходит в семье или в медицинских учреждениях, запрет на перемещение за ее пределами не остановит распространение вируса", - говорит Робертс.

Распространение Эболы можно остановить, если своевременно выявлять заболевших и обеспечивать уход за ними таким образом, чтобы снизить риск распространения вируса. Во время последней вспышки в Уганде местные врачи следили за контактами зараженных людей и обеспечивали доступ больных Эболой к лекарствам. Скорее всего, именно это позволило остановить инфекцию, говорит Робертс.

Робертс опасается, что на фоне продолжающейся пандемии ковида-19 благотворительные организации и правительства не смогут уделять должного внимания заболеваниям, которые обычно не затрагивают страны с высоким уровнем дохода, таким как туберкулез, от которого только в 2021 году скончалось более 1,6 миллиона человек. "Туберкулез — это страшный убийца, но это пандемия бедных", - утверждает она. "Ее можно предотвратить, поддерживая хорошую гигиену и санитарную инфраструктуру и обеспечивая базовый уровень условий жизни".

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Вирус оспы обезьян может демонстрировать "ускоренную эволюцию". Photo Illustration by Kelly Caminero/The Daily Beast/Getty/Shutterstock.

"С тех пор как появился ковид-19, наша подготовка к другим пандемиям, похоже, была сосредоточена на новых патогенах или даже на тех вариантах, которые еще не существуют. Но они могут появиться, как это произошло с вирусом SARS-CoV-2, и затем потенциально могут поразить страны с высоким уровнем доход", говорит Робертс. По ее словам, такой подход не учитывает опасные для жизни инфекции, которые уже циркулируют в странах с низким уровнем дохода, такие как туберкулез и холера.

"Пандемия covid-19 наглядно показала, какое огромное влияние инфекционные заболевания могут оказывать на весь мир. Очевидно, что работа по профилактике и смягчению последствий будущих пандемий, (например, разработка диагностических средств и вакцин) должна быть совместной и глобальной, - говорит Нил Сквайрс из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Что касается конкретно covid-19, то в 2021 году UKHSA запустило платформу оценки новых вариантов (NVAP), которая занимается обнаружением и оценкой новых штаммов вируса, и обменом этой информацией на мировом уровне. В 2022 году NVAP анонсировала партнерство с рядом новых стран, таких как Пакистан и Кения.

По мнению Фергюсона, реакция мирового сообщества на mpox в 2022 году подтверждает теорию о том, что исследователи и правительства разных стран мира лучше справляются с быстро распространяющимися инфекциями, по крайней мере, в государствах с высоким уровнем дохода, учитывая накопленный опыт борьбы с covid-19.

"Я думаю, что мы извлекли много уроков из необходимости быстрой оценки, реагирования и международной координации", - говорит он. "Я думаю, что теперь мы лучше подготовлены - мы знаем, что лучше делать, и знаем приоритеты".

Источники и ссылки:Journal New Scientist, European Centre for Disease Prevention and Control, WHO.
1. (https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ebola-outbreak-uganda)
2. (https://www.newscientist.com/article/2352961-how-the-covid-19-pandemic-helped-tackle-ebola-and-monkeypox-in-2022/)
3. (https://www.who.int/news/item/09-12-2022-ebola-trial-candidate-vaccines-arrive-in-uganda-in-record-79-days-after-outbreak-declared)

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Теги

covid-19 оспа обезьян геморрагическая лихорадка эбола
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