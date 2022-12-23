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Экспериментальная генная терапия вылечила детей с редким синдромом "мальчика из пузыря"

Первые 10 детей с синдромом ART-SCID, получившие экспериментальную генную терапию, сегодня живут нормальной полноценной жизнью
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Редкое генетическое заболевание, при котором у детей с самого рождения отсутствует работоспособная иммунная система, было эффективно вылечено с помощью экспериментальной генной терапии. Результаты нового исследования рассказывают о первых 10 детях, получивших такое лечение. Сегодня все они здоровы и живут нормальной полноценной жизнью.

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Первые 10 детей с синдромом ART-SCID, получившие экспериментальную генную терапию, сегодня живут нормальной полноценной жизнью. The New England Journal of Medicine. Depositphotos

Тяжелый комбинированный иммунодефицит (SCID) - представляет собой совокупность генетических заболеваний, которые приводят к нарушению иммунных функций. Такое состояние получило неофициальное название "болезнь мальчика из пузыря". Это связано с печально известным случаем, когда ребенок с синдромом ТКИД провел 12 лет своей жизни, изолированный от окружающего мира в защитном пузыре.

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Существует восемь разновидностей СКИД, каждая из которых является результатом различных генетических мутаций. Две наиболее распространенные формы SCID - X-SCID и ADA-SCID - успешно поддаются лечению с помощью экспериментальной генной терапии, при которой стволовые клетки костного мозга пациента забираются, модифицируются здоровой копией целевого гена, а затем вводятся обратно в организм.

За последнее десятилетие исследователи с помощью генной терапии добились выдающихся успехов в лечении столь распространенных форм SCID. Во время испытаний наблюдалась почти 100-процентная иммунная реакция, однако вопросы долгосрочной безопасности замедлили клиническое применение подобных методов лечения.

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Такая модель генетической терапии использует модифицированный белок вируса для доставки полезного гена в организм ребенка. В прошлом таким вирусным вектором служил ретровирус. Но поскольку такие вирусы могут проникать в ядро клетки только во время ее деления, они потенциально способны вызывать неблагоприятные побочные эффекты. За длительный период испытаний этого вирусного вектора были выявлены побочные эффекты в виде онкологических заболеваний.

Поэтому в последнее время многие исследователи склоняются к использованию модифицированных лентивирусов как оптимального варианта генной терапии. Эти микроорганизмы могут проникать в ядра неделящихся клеток, а значит, они более безопасны и эффективны.

В 2021 году в ходе долгосрочного исследования ученые наблюдали за 50 детьми с синдромом ADA-SCID, которых лечили лентивирусной генной терапией. Спустя три года все испытуемые были живы и здоровы. Все дети, кроме двух, были полностью излечены от иммунодефицита.

Инфузия лентивирусных генно-корригированных аутологичных CD34+ клеток, которой предшествовала фармакологическая терапия бусульфаном низкой экспозиции, младенцам с недавно диагностированным синдромом ART-SCID привела к появлению генетически скорректированных и функциональных Т и В лимфоцитов. The New England Journal of Medicine.

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В рамках нового эксперимента сообщалось об успешном применении лентивирусной генной терапии для лечения крайне редкой формы SCID, известной как Artemis-SCID, или ART-SCID. Такая форма СКИД встречается очень редко и особенно тяжело поддается лечению. Дети с ART-SCID гораздо реже отвечают на традиционные методы лечения СКИД, включая пересадку костного мозга.

В новом исследовании сообщается о первых 10 малышах с ART-SCID, получивших экспериментальную генную терапию. Спустя два года после первого курса лечения все 10 детей здоровы и живут нормальной полноценной жизнью.

Первый ребенок, включенный в исследование и получивший экспериментальную терапию в 2018 году, в настоящее время полностью излечился. Лаверн Шорти, бабушка малыша, сказала, что ее внук теперь живет здоровой, нормальной жизнью. "Он больше не болеет", - заявила Шорти. "Мы выбросили все его лекарства. Он счастлив и растет настоящим мужчиной".

Большинство участников эксперимента достигли полного Т-клеточного и В-клеточного иммунитета примерно через 24 месяца. В результате детям перестали проводить постоянное лечение СКИД, и теперь их можно смело прививать стандартными прививками. Дженнифер Пак, ведущий автор проекта, сказала, что все 10 пациентов с ART-SCID, получавших генную терапию, положительно отреагировали на лечение.

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" Положительные эффекты этого исследования оказались существенно лучше, чем те, которые ранее наблюдались у пациентов с Artemis-SCID, получивших трансплантацию донорского костного мозга", - отметила Пак. "То, что пациенты в этом эксперименте достигли полного Т-клеточного иммунитета, — это просто великолепно. Как привило, восстановление В-клеток занимает больше времени, но теперь все выглядит так, как будто у пациентов эти клетки восстановились гораздо быстрее, чем при обычной пересадке костного мозга. Кроме того, большой победой является успешное использование малых доз химиотерапии. Это свело к минимуму вредные побочные эффекты от применения больших концентраций бусульфана у маленьких детей".

 Пока численность детей, получивших лечение невелика. Поэтому, прежде чем терапия станет широкодоступной, потребуется провести более масштабные испытания. Тем не менее, полученные результаты чрезвычайно обнадеживают, указывая на будущее, в котором это разрушительное генетическое заболевание можно будет эффективно лечить сразу после рождения ребенка.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

 Источники и ссылки: UCSF, The New England Journal of Medicine, Journal New_Atlas, Wikipedia
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Веттер,_Дэвид)
2. (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2206575)
2. (https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03538899)
3. (https://newatlas.com/health-wellbeing/scid-rare-immune-disease-gene-therapy-trial/)
4. (https://www.ucsf.edu/news/2022/12/424476/infant-gene-therapy-breakthrough-artemis-scid-patients)


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