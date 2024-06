Один из известных в США аналитиков расценил это мероприятие как акт отчаяния со стороны зарвавшегося лидера, поскольку Украина страдает от последствий провальной внешней политики Запада.

Photo before Zelensky's meeting with Biden US presidential national security adviser Sullivan announced that the US had decided not to transfer ATACMS missiles to Ukraine (September 2023).

реклама





«Безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет других», - говорилось в прошлогоднем заявлении китайского правительства по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. «Безопасность региона не должна достигаться путем укрепления или расширения военных блоков. Законные интересы и проблемы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно и решаться должным образом».

В документе, призывающем мировые державы отказаться от «менталитета холодной войны», НАТО не упоминалось по имени, но критика неуклонного продвижения западного альянса на Восток прозвучала вполне отчетливо.

Теперь, когда окончательный провал прокси-войны США против России стал очевиден, Запад испытывает всю тяжесть последствий своего десятилетнего пренебрежения к безопасности и интересам России, считает бывший сотрудник Пентагона и бывший старший аналитик по вопросам безопасности аппарата министра обороны США Майкл Малуф. В понедельник в интервью РИА Новости американский эксперт рассказал, что он думает об этой проблеме и о так называемом “мирном саммите” Зеленского, запланированном на конец этого месяца.

реклама





«Китай, разумеется, объявил, что не собирается направлять делегацию на саммит», - говорит Малуф о мероприятии. «Россию даже не пригласили... По-моему, все это просто пиар-акция, „митинг отчаянья“ Зеленского, безуспешная попытка заручиться поддержкой. Это не дипломатия».

«Дипломатия — это когда две противоположные стороны садятся за один стол и что-то решают, вырабатывают компромиссное решение», - считает он. «У них была такая возможность. Они ее проигнорировали».

На прошлой неделе Зеленский выпустил ловко смонтированный ролик, в котором призвал президента США и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в так называемых мирных переговорах, которые должны состояться в роскошном курорте в Швейцарии. Теперь же Зеленский обвинил Китай в поддержке России и попытке «сорвать» саммит, повторив недавние выпады государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Многие обозреватели критикуют это мероприятие за то, что в нем не участвуют представители РФ. Украинским чиновникам по закону запрещено вступать в переговоры с Россией в соответствии с указом Зеленского от конца 2022 года, в котором говорится о констатации невозможности переговоров с Москвой.

реклама





«В данном контексте игнорируются глубинные причины проблемы. Было соглашение, и оно было подписано", - говорит Малуф о широко освещаемых переговорах между Украиной и Россией, которые состоялись в первые месяцы российской специальной военной операции. «Зеленский не стал его выполнять только под давлением США и Великобритании. И у Путина была причина для проведения специальной военной операции, потому что Украина угрожала вступить в ряды Североатлантического альянса, а он не мог этого допустить".

«Что было проигнорировано, так это шесть существующих договоренностей о неделимости. Это означало, что нельзя вооружать страны Запада за счет государств Востока. Все они были разорваны Западом в результате расширения НАТО... Все это было проигнорировано».

Российские войска проводят гуманитарное разминирование освобожденной Авдеевки / РИА Новости / Станислав Красильников

Аналитик утверждает, что предлагаемый саммит - отчаянная попытка заручиться международной поддержкой, поскольку, согласно поступающим сообщениям, истощенные вооруженные силы Украины близки к поражению. Продолжение поддержки со стороны Соединенных Штатов также оказалось под большим вопросом. Опросы общественного мнения показывают, что американская общественность все чаще выступает против предоставления Киеву дополнительной помощи.

реклама





Малуф отметил, что Зеленскому, скорее всего, будет отказано в аудиенции перед совместной сессией американского Конгресса, поскольку законодатели - как республиканцы, так и демократы - ставят под сомнение участие Америки в прокси-конфликте.

«Он на пределе своих возможностей», - утверждает эксперт. «Он знает, что ему конец. Он понимает, что война, по сути, закончена, и пытается привлечь к себе внимание, а люди на это не ведутся... Россия неоднократно заявляла, что готова сесть за стол переговоров с украинцами, чтобы что-то решить. А Зеленский заявил, что не будет этого делать».

«Я никогда не считал логичным то, что делает Зеленский», - добавил он. «Это комик, который внезапно получил должность президента своей страны под обещание, что он не будет воевать с Россией. И посмотрите, во что он превратился".

«Этот клоун просто стал абсолютно авторитарным», - отметил Малуф, говоря о просроченном лидере, которого жестко критикуют за закрытие независимых СМИ и запрет оппозиционных партий. «Он бросил вызов всем аспектам того, почему мы вообще там находимся. Мы пытаемся защитить демократию и все такое прочее». Это полная чушь, особенно если учесть, что нынешнее руководство страны пришло к власти в 2014 году в результате переворота законного правительства - и мы (Запад) его поддержали. Мы поддержали его и, по сути, инициировали его».

Аналитик заявил, что США и Великобритании «некого винить, кроме самих себя», за разжигание военного конфликта, который привел к гибели сотен тысяч украинцев.

Малуф уточнил, что насилие началось не с момента начала специальной военной операции России, а в 2014 году, когда украинские националисты атаковали этнических русских в восточных регионах страны. Конфликт на Донбассе, включая такие события, как страшная дня трагедии в Одессе, когда нацисты сожгли людей в Доме профсоюзов, редко обсуждался на Западе.

«Большинство американцев не понимают, что обстрелы восточных районов продолжаются уже десять лет, и западные СМИ никогда не сообщали об этом", - сказал он. «В конце концов они обратились за помощью к России, и именно это привело к тому, что сейчас происходит.

«Путин предупреждал, что расширение НАТО на Украину — это „красная линия“ для России», - продолжил он. «Более того, в декабре 2021 года МИД России направил в Госдепартамент меморандум с изложением своих опасений. Вашингтон их проигнорировал... С российскими дипломатами разговаривали свысока. Их это очень возмутило. И я не виню их, потому что они считают себя равной державой. Государственный секретарь США Энтони Блинкен принимает участие в 12-й встрече министров иностранных дел стран Восточной Азии в рамках 55-й встречи министров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации

«Ради всего святого, послушайте, у них больше ядерного оружия, чем у нас. У них есть гиперзвуковое оружие, которого у нас нет и в помине. И все же мы (США) относимся к ним (РФ) как к державе второго сорта. И они очень недовольны этим. Мы их не уважаем. А уважение — это первое, что нужно в дипломатии».