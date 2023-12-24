Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Человеческие сперматозоиды нарушают 3-й закон Ньютона — PRX Life

Человеческие сперматозоиды используя свои хлыстообразные хвостики, эффективно перемещаются сквозь вязкие среды, что явно противоречит третьему закону движения Ньютона
[ ] для раздела Блоги
3
3

реклама

Нарушать законы физики категорически запрещено, если конечно вы не сперматозоид. Ранее в этом году группа исследователей из Киотского университета в Японии обнаружила, что некоторые микроорганизмы, такие как человеческие сперматозоиды и водоросли Хламидомонада, движутся таким образом, что нарушают третий закон движения Исаака Ньютона.

Сперматозоиды попались на нарушении третьего закона движения Ньютона. По словам исследователей, обсуждая с коллегами и изучая научную литературу, они намерены "отыскать странный модуль упругости, где бы он ни скрывался". Одна из их конечных целей - расширить полученные на данный момент знания и понять, как целые коллективы микророботов со "странным модулем упругости" могут работать совместно для выполнения задач в таких сферах, как биомедицина. (Фотография SciePro/Shutterstock )

реклама



Некоторые биологические клетки могут свободно перемещаться в жидких и вязких средах, нарушая один из законов движения Ньютона - но только в том случае, если они обладают удивительно эластичными свойствами

Человеческие сперматозоиды и некоторые другие микроорганизмы плавают за счет изменения формы своего тела, что нарушает третий закон Ньютона. Ученые наконец то приблизились к пониманию того, как они это делают. Полученные результаты в перспективе могут вдохновить исследователей на разработку крошечных нанороботов, которые тоже будут нарушать законы физики во время своего путешествия.

Как известно, третий закон Ньютона формулируется следующим образом: "Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны". Проще говоря, когда вы толкаете стену, стена толкает вас обратно...

реклама



"Однако недавно физики попытались понять механику в которой не действует третий закон Ньютона", - говорит доктор математики Кента Ишимото из Киотского университета в Японии. "В некоторых случаях все работает несколько иначе: если вы толкнете стену, она не обязательно толкнет вас обратно - она может просто " отодвинуться" от вас". Ишимото и его коллеги попытались более детально изучить это свойство на примере крошечных биологических пловцов.

Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать

Эксперты сосредоточились на человеческих сперматозоидах и водорослях хламидомонада (род одноклеточных зелёных водорослей из семейства Хламидомонадовых, Chlamydomonas). И те, и другие плавают с помощью жгутиков - тонких, похожих на волоски филаментов, которые выступают из основного тела клетки. Жгутики эластичны и могут менять форму, взаимодействуя с жидкостью, окружающей клетку. Благодаря этому клетка движется вперед так называемым "невзаимным" способом, нарушая таким образом третий закон Ньютона.

Правда, детали этого процесса до сих пор неясны. Раньше ученые считали, что в микроскопических масштабах жидкость должна поглощать большую часть энергии клетки. Что не позволило бы ей перемещаться на большие расстояния - или перемещаться вообще, - как бы сильно она ни виляла своим эластичным жгутиком.

Чтобы понять, как все-таки клеткам удается перемещаться, несмотря на это, казалось бы, очевидное препятствие, исследователи проанализировали движение жгутиков сперматозоидов и клеток водорослей во время их "заплыва". В итоге эксперты обнаружили, что жгутики обладают необычным свойством, которое ученые назвали "странной эластичностью". Оно позволяет им "размахивать" жгутиками, практически не теряя при этом энергии в окружающей жидкости.

реклама



Сегодня авторы проекта работают над количественной оценкой "невзаимности" различных живых клеток, рассчитывая число, называемое "странным модулем упругости", для различных микроскопических пловцов, как естественных, так и искусственных, таких как крошечные нанороботы. Чем выше это число, тем активнее микропловец машет своим жгутиком и быстрее движется, и тем меньше его энергии рассеивается в окружающей жидкости. (Фотография Кристоф Бургштедт / Alamy)

Исследователи попытались оценить странную эластичность клеток и вывели коэффициент, который назвали "модулем странной эластичности". Чем выше это число, тем активнее клетка размахивает своим жгутиком и соответственно быстрее движется, тем меньше окружающая жидкость подавляет ее движение.

Чем выше это число, тем активнее колебания жгутика и тем меньше энергии клетки поглощается окружающей жидкостью. Соответственно тем выше скорость сперматозоида. В результате клетка движется вперед "невзаимным" образом.

Ученые считают, что новое исследование поможет ответить на важные вопросы. "Такая невзаимозаменяемость - одна из важнейших особенностей живой материи", - говорят исследователи, и поэтому она может стать важным ингредиентом для ответа на вопрос о том, что делает жизнь живой.

реклама



Биолог и постдокторант в области прикладной математики Клеман Моро из Киотского университета утверждает, что вычисление странного модуля упругости для самых разных “микропловцов” потенциально может помочь ученым классифицировать эти организмы и выяснить, существуют ли у них дополнительный функционал, который позволяет им не подчиняться третьему закону Ньютона.

В настоящее время исследователям пока неизвестны все микроскопические процессы, которые помогают крошечным микроорганизмам нарушать этот закон физики, - рассказывает Петр Сурувка из Вроцлавского университета науки и технологии в Польше. По его словам, возможность вычислить "странный модуль упругости" и другие подобные показатели может помочь создать "словарь" организмов, способных к невзаимному перемещению.

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще

Ишимото считает, что предложенный его командой метод может также лечь в основу разработки искусственных нанопловцов, что поможет исследователям конструировать небольших мягких упругих роботов, способных нарушать третий закон Ньютона.

Аннотация к научной статье

Подвижность - фундаментальная особенность живой материи, охватывающая как отдельные клетки, так и коллективное поведение. Подобные живые организмы характеризуются неконсервативностью энергии и большим разнообразием пространственно-временных моделей. В связи с этим фундаментальные физические принципы, позволяющие сформулировать их поведение, еще не до конца изучены. В данном исследовании ученые попытались разобраться каким образом подвижные активные агенты нарушают третий закон Ньютона. Они изучали процесс невзаимных механических взаимодействий, известный также как "странная упругость"

Расширив описание коэффициента эластичности до нелинейного режима, авторы проекта предложили общую схему для динамики плавания активных упругих объектов в жидкостях с низким числом Рейнольдса, в частности, волнообразных моделей, наблюдаемых у эукариотических ресничек и жгутиков.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ученые исследовали нелокальные взаимодействия внутри "пловцов" методом обобщенной материальной упругости и применили эти концепции к биологическому жгутиковому движению. С помощью несложных моделируемых решений и анализа волновых форм жгутиков Chlamydomonas и экспериментальных данных для человеческих сперматозоидов специалисты продемонстрировали возможность широкого применения невзаимного и нелокального определения внутренних взаимодействий живых материалов в вязких жидкостях, что позволило создать единую платформу для физики активной и живой материи.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

физика сперматозоид третий закон ньютона
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
4
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
3
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
1
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
23
За пределами Солнечной системы найдены «планеты-глаза», на которых может существовать жизнь
1
Процессоры Intel 15-го поколения Arrow Lake и AMD Ryzen 9000 Zen 5 выйдут в 3-м квартале 2024 года
18
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
10
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
7
Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
3
Разногласия между Западом и Востоком ставят под угрозу подводные межконтинентальные кабели
4
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
Xiaomi перестала поддерживать операционную систему MIUI
2
В Rheinmetall заявили о стремлении возродить украинский военно-промышленный комплекс
+
На боевом счету дрона-камикадзе "Ланцет" появился бронекатер "Гюрза"
1
Канадский художник Рокки Берген сделал 20 бумажных сборных моделей старых компьютеров
+
Боевые машины «Терминатор» доказали свою эффективность на Авдеевском направлении
2
В Екатеринбурге хотят построить новый небоскреб
1
В сети появилась фотография нового разъема LGA 4710 от Intel
2
Нобелевский лауреат по экономике: Мир может ждать дeдолларизация, если российские активы конфискуют
+
Micron пришла к мирному соглашению с китайскими компаниями, чтобы не терять 50% дохода
+
Телеграм-канал "Военное дело": штурмовики из ВДВ выдавили ВСУ из полевого аэродрома Бахмута
1

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
161
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
133
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
122
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
7
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
92
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
4
Что меня раздражает в современных смартфонах
52
Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"
6
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
12

Сейчас обсуждают

Farhad Nedirov
01:49
Скажет каждый умник который не может себе его позволить
Seasonic советует при установке RTX 4090 предварительно прогреть кабель феном
Kira625
01:39
> Финансирование проекта Aegis System Equipped Vessel свидетельствует о решительном развороте Токио от сухопутной к морской противоракетной обороне, нацеленной на Китай и Северную Корею. Так вот для ...
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
Подарочек
01:32
Развёл тень на плетень. Хрюнсекёр плачет на диване три дня под Куевом, его укронацисткое семейство ему слёзки вытирает. Ну и что такое искусственный интеллект? Прекратите мучить Хрюнсекёра у него ни ...
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
VAKT
01:19
Итить его нехай ... 67 тонн соляры - это чуть больше одной повсеместно распространённой ж/д цистерны. Один гектар солнечных панелей стоит многократно дороже просто купить не устанавливая. И ухаживать ...
На Камчатке построили первую в России промышленную солнечную электростанцию
Подарочек
01:16
это да, а в это время Хрюнсекёр на диване....
За весь год Украина сумела мобилизовать лишь 40 тысяч человек
Alagar81
01:11
А меня ничего не бесит, сейчас хороший выбор на любой вкус и кошелёк. Лишь некоторые недочёты топовых флагманов, но это мелочи в принципе. Отсутствие поддержки карт памяти и проводных наушников - это ...
Что меня раздражает в современных смартфонах
Подарочек
01:10
Бот, передавай привет своему хозяину Хрюнсекёру.
Украинская пресса показал новый морской дрон «Казак Мамай», скорость которого достигает 110 км/ч
REY_B_
01:04
Да как бы и так в драйверах можно включить. Вопрос, что для уменьшения артефактов движок игры должен видеокарте поставлять данные, что он там собирается делать. Этот мод это делает?
В сеть попал мод для разблокировки FSR3 в официально неподдерживаемых играх
Подарочек
01:04
Я думаю Украины больше не будет, как думаешь, я прав? Это не провокационный вопрос, просто всё к этому идет. PS. По поводу Зели: в США ему уже апартаменты приготовили... (источник ГРУ, СВР)
За весь год Украина сумела мобилизовать лишь 40 тысяч человек
REY_B_
01:01
Зеля сбежит, иначе его будут судить за гос.измену. А сбежит.. там ведь ещё неизвестно, что Зеля наобещал Западу. Но наобещал он гораздо больше, чем Украина собирается отдавать. Чего-то у меня большие ...
За весь год Украина сумела мобилизовать лишь 40 тысяч человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем