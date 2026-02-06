Малогабаритный планёр может использоваться в целях логистики

Компания Hensdolt (Германия) отчиталась об успешных испытаниях одноразового дистанционно управляемого планёра, который может быть запущен с военно-транспортного самолёта. Сам по себе планёр классифицируется как грузовой, что делает его пригодным для выполнения задач, связанных с обеспечением логистики. Источник изображения: HensoldtВ испытаниях принимали участие Вооружённые силы Германии, которые предоставили для этого военно-транспортный самолёт A400M и истребители сопровождения. Серия испытаний открывает возможность уже к концу 2026 года создать полномасштабный демонстрационный образец грузового планёра, способный перевозить полезную нагрузку весом до 500 килограммов на расстояние до 120 километров после сброса. Таким образом, военно-транспортный самолёт может осуществить доставку снабжения, не заходя в гипотетический радиус действия противовоздушной обороны противника.

Ожидается, что HADIS будет использовать подразделениями специального назначения, действующими в глубоком тылу противника. В отличие от парашютного сброса, планёр обеспечивает большую дальность полёта. Следование планёра к месту посадки осуществляется либо силами на земле или в самолёте, либо автономно по заданным координатам. Наличие парашюта также позволяет совершить внеплановую посадку в любой момент.

Может быть интересно

Примечательно, что HADIS не имеет двигателя, поэтому его обнаружение системами противовоздушной обороны усложнено из-за отсутствия шума и инверсионных следов.