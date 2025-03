Последние крупные новости, которые люди слышали от Naughty Dog – это анонс их новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet, которая является самостоятельной игрой, не связанной с уже известными франшизами. На данный момент различные источники сообщают, что игра выйдет в релиз не раньше 2027 года. Однако, известный инсайдер DanielRPK сообщает, что команда Нила Дракманна сможет удивить геймеров раньше этого срока.

Даниэль Рихтман поведал о том, что часть команды Naughty Dog ведет разработку совершенно другой игры, которую студия старалась держать в секрете. По его словам, геймдизайнер Шон Эскейг, известный по работе над Uncharted: The Lost Legacy и Marvel Avengers, курирует проект. По словам инсайдера это точно не The Last of Us 3. DanielRPK больше ничего не рассказал об этом проекте, и его заявления следует воспринимать с долей скептицизма.

Но стоит отметить, что данная информация отлично ложится на старые слухи о том, что Naughty Dog работает над отдельной игрой про Кэсси Дрейк, которая является дочерью главного протагониста игра серии Uncharted.

Само собой, геймеры точно не смогут узнать, чем занимается Naughty Dog , пока разработчики сами не объявят об этом.